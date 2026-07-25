Droga Mleczna nie zawsze leżała w kosmosie tak jak dzisiaj. Około 10 mld lat temu młoda galaktyka dostała potężne uderzenie niemal na wprost, po którym jej dysk mógł zmienić orientację o ponad 90 stopni. Nie zobaczymy śladów zgnieceń ani pękniętej krawędzi. Katastrofę zdradziły gwiazdy rozrzucone daleko poza dyskiem, które do dziś obracają się zaskakująco wolno.

Galaktyka nie przewróciła się w jednej chwili

W kosmosie nie istnieje oczywiście obiektywna góra ani dół. Nie można więc powiedzieć, że Droga Mleczna była kiedyś ustawiona prawidłowo, a później ktoś przewrócił ją spodem do góry. Zmieniła się natomiast oś obrotu jej dysku. Płaska struktura wypełniona gwiazdami i gazem, którą na ilustracjach widzimy jako spiralę, stopniowo przechyliła się względem swojego wcześniejszego położenia oraz zewnętrznych części galaktycznego halo.

Astronomowie z Durham University mówią o tzw. disk flip, czyli zmianie orientacji dysku przekraczającej 90 stopni. Nie był to szybki fikołek wykonany w ciągu jednego obrotu. Taki proces mógł zajmować przynajmniej kilkaset milionów lat. W galaktycznej skali nadal jest to jednak całkiem gwałtowne wydarzenie. Droga Mleczna potrzebuje około 220-250 mln lat, aby materia znajdująca się w pobliżu Słońca wykonała pełne okrążenie centrum. Podczas przewracania dysk mógł więc zdążyć obrócić się zaledwie kilka razy.

Słońca jeszcze wtedy nie było. Nasza gwiazda powstała około 4,6 mld lat temu, długo po najbardziej burzliwym okresie. Obracające się dziś wokół centrum stare gwiazdy mogą jednak pamiętać czasy, gdy galaktyczna płaszczyzna była skierowana zupełnie inaczej.

Halo obraca się podejrzanie wolno

Większość widocznych dziś gwiazd Drogi Mlecznej znajduje się w stosunkowo cienkim dysku. To właśnie w nim leży Układ Słoneczny, ramiona spiralne oraz obszary, w których wciąż powstają nowe gwiazdy. Całość otacza znacznie większe, ale bardzo rzadkie halo gwiazdowe. Nie należy mylić go z jeszcze rozleglejszym halo ciemnej materii. Halo gwiazdowe składa się ze starych gwiazd, gromad kulistych oraz pozostałości mniejszych galaktyk pożartych przez Drogę Mleczną w ciągu miliardów lat.

Gwiazdy dysku obiegają centrum galaktyki z prędkością około 220 km/s. W halo ruch jest znacznie mniej uporządkowany, a jego średnia rotacja wynosi zaledwie około 25 km/s. Część gwiazd porusza się po mocno wydłużonych orbitach, a niektóre nawet w kierunku przeciwnym do obrotu dysku.

Ta ogromna różnica od lat mocno zastanawiała astronomów. Halo nie powinno zachowywać się identycznie jak dysk, bo duża część jego gwiazd przybyła z innych galaktyk. Nadal pozostawało jednak pytanie, dlaczego jego wspólny ruch obrotowy jest aż tak słaby. Kirill Batrakov i jego współpracownicy nie zaczęli więc od poszukiwania galaktycznego przewrotu. Próbowali wyjaśnić powolne halo. Fikołek pojawił się natomiast po drodze.

Komputer pozwolił przewinąć miliardy lat

Zespół przeanalizował 25 wirtualnych galaktyk podobnych do Drogi Mlecznej, pochodzących z zestawu symulacji Auriga. Modele obejmują gwiazdy, gaz, ciemną materię, powstawanie nowych gwiazd oraz zderzenia z mniejszymi obiektami.

Naukowcy mogli dzięki temu zrobić coś, czego nie da się osiągnąć teleskopem, a mianowicie obserwować całą historię każdej galaktyki, przewijać ją do tyłu i sprawdzać, co dokładnie wydarzyło się przed powstaniem obecnego halo.

Galaktyki z najwolniej obracającymi się halo łączyły dwie cechy. W przeszłości przeszły poważne, niemal czołowe zderzenie z innym obiektem, a ich dyski zmieniły później orientację o ponad 90 stopni. W symulacjach dobrze widać różnicę. Gdy mniejsza galaktyka wpada w większą z boku albo porusza się w kierunku zbliżonym do ruchu dysku, przekazuje jej część własnego momentu pędu. Pozostawione gwiazdy mogą wtedy stosunkowo wyraźnie obracać się razem z nowym domem.

Czołowe uderzenie działa jednak inaczej. Gwiazdy nadlatujące niemal prosto w środek zostają rozrzucone na wydłużone, przecinające centrum orbity. Ich ruch w jedną stronę w dużej mierze znosi ruch w drugą. Powstaje ogromna chmura gwiazd, która krąży, ale jako całość niemal nie chce się obracać. Jednocześnie grawitacyjne szarpnięcie zmienia kierunek momentu pędu gazu i młodego dysku. Galaktyka przebudowuje się, a jej płaszczyzna zaczyna przechylać.

Drogę Mleczną staranowała kosmiczna Kiełbasa

Nasza galaktyka ma w swojej historii dokładnie takie wydarzenie. Około 10-11 mld lat temu zderzyła się z masywną galaktyką karłowatą nazywaną Gaia-Sausage-Enceladus, a w skrócie Gaia Sausage, czyli Kiełbasa Gaia.

Nazwa brzmi niepoważnie jak na katastrofę zmieniającą ustawienie całej galaktyki, ale ma konkretne uzasadnienie. Misja Gaia zmierzyła ruchy ogromnej liczby gwiazd i ujawniła grupę poruszającą się po bardzo wydłużonych, niemal radialnych orbitach. Po przedstawieniu ich prędkości na wykresie tworzyły kształt przypominający kiełbasę.

Jak pisaliśmy w tekście: Mleko z kiełbasą - nasza galaktyka przetrwała potężną kolizję, obiekt został rozerwany przez Drogę Mleczną, ale nie zniknął całkowicie bez śladu. Jego gwiazdy do dziś przemierzają galaktyczne halo, wielokrotnie przelatując przez wewnętrzne regiony. Gaia-Sausage-Enceladus zawierała gwiazdy, gaz i ciemną materię o łącznej masie przekraczającej 10 mld mas Słońca. Nazywanie jej galaktyką karłowatą nie powinno więc sugerować niewielkiej kulki, którą Droga Mleczna połknęła bez wysiłku.

Było to największe zderzenie w jej wczesnej historii i prawdopodobnie ostatnie tak potężne połączenie. Wydarzenie pomogło stworzyć gruby dysk, rozbudować centralne zgrubienie oraz wypełnić halo gwiazdami. Nowe symulacje sugerują jednak, że uderzenie mogło również przewrócić cały ówczesny dysk.

To nie jest film z katastrofy, lecz poszlaka

Astronomowie nie obserwowali oczywiście Drogi Mlecznej sprzed 10 mld lat. Nie mają również drugiej galaktyki ustawionej obok jako zdjęcia przed. Odtwarzają historię na podstawie ruchu dzisiejszych gwiazd i porównania z modelami komputerowymi.

Wniosek nie brzmi więc: udowodniliśmy, że Kiełbasa obróciła Drogę Mleczną dokładnie o określony kąt. Badacze pokazali, że galaktyki o cechach przypominających naszą – bardzo wolnym halo i historii czołowego zderzenia – często przechodziły w symulacjach duże zmiany orientacji.

Sam projekt został przedstawiony podczas National Astronomy Meeting 2026 w Birmingham. Na tym etapie jest więc bardziej wynikiem konferencyjnym, a nie opublikowaną i zweryfikowaną pracą, z której można już wyciągać ostateczne wnioski.

To bardzo ważna uwaga, ponieważ analizowano tylko 25 galaktyk. Modele Auriga należą do najbardziej rozbudowanych symulacji powstawania obiektów podobnych do Drogi Mlecznej, ale nadal są uproszczonym opisem natury. Inne szczegóły zderzenia, rozkład gazu albo właściwości ciemnej materii mogą zmienić przebieg całego procesu. Batrakov sam przyznaje, że odwrócenie dysku jest prawdopodobnym wyjaśnieniem, lecz nie można mówić o stuprocentowej pewności.

Ciemna materia może pamiętać poprzednie ustawienie

Ciekawy ślad przyniosło również opublikowane wcześniej w 2026 r. niezależne badanie rozkładu ciemnej materii. Naukowcy wykorzystali ruch olbrzymów typu K zarejestrowanych przez przegląd LAMOST i misję Gaia, aby odtworzyć kształt niewidzialnego halo do odległości około 50 kiloparseków od centrum.

Okazało się, że jego zewnętrzna część może być ustawiona niemal pionowo względem obecnego dysku. Bliżej centrum ciemna materia jest bardziej zgodna z płaszczyzną galaktyki, ale dalej pojawia się wyraźne skręcenie.

Jednym z możliwych wyjaśnień jest właśnie zmiana orientacji dysku. Wewnętrzna część halo została pociągnięta za baryoniczną materią i dostosowała się do nowego położenia. Zewnętrzna, znacznie słabiej związana, zachowała coś w rodzaju pamięci starego ustawienia.

Najnowszy zespół odkrył również powiązanie między obrotem halo gwiazdowego i halo ciemnej materii w symulowanych galaktykach. Oba składniki mogły więc wspólnie rejestrować kolejne zderzenia i przejęcia mniejszych satelitów. Halo przestaje w takim ujęciu być luźną chmurą na obrzeżach. Staje się archiwum, w którym miliardy lat później nadal można znaleźć ślady galaktycznej przemocy.

Spokojna spirala ma bardzo niespokojną przeszłość

Droga Mleczna oglądana z zewnątrz prawdopodobnie przypominałaby uporządkowaną galaktykę spiralną. Łatwo wyobrazić ją sobie jako stabilny mechanizm, który od początku obraca się w tej samej płaszczyźnie i jedynie spokojnie produkuje kolejne gwiazdy.

W rzeczywistości jest jednak konstrukcją złożoną z pozostałości wielu mniejszych obiektów. Do dziś pochłania galaktykę karłowatą Strzelca, której wpływ odkształca dysk. Jak pisaliśmy w tekście: Dysk Drogi Mlecznej nosi ślady niedawnego zderzenia z inną galaktyką, nawet znacznie mniejszy satelita potrafi wywołać fale przechodzące przez ogromne obszary galaktyki.

Kolejna duża zmiana może nadejść wraz ze zbliżeniem Wielkiego Obłoku Magellana. Nie powinien on jednak powtórzyć przewrotu sprzed 10 mld lat. Dzisiejsza Droga Mleczna jest znacznie masywniejsza, a nadlatująca galaktyka zbyt mała, aby tak łatwo zmienić orientację całego dysku.

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Nasze kosmiczne otoczenie jest więc stosunkowo spokojne właśnie dlatego, że najgorsze wydarzyło się bardzo, bardzo dawno temu. Słońce powstało w galaktyce, która zdążyła już ustawić nowy dysk i posprzątać znaczną część bałaganu po wielkim zderzeniu.

Najciekawsze jest jednak to, że przeszłość nie zniknęła. Została zapisana w orbitach gwiazd, w powolnym obrocie halo i prawdopodobnie w kształcie niewidzialnej chmury ciemnej materii. Droga Mleczna może dziś wyglądać stabilnie, ale jej obrzeża nadal przypominają, że kiedyś dosłownie wywrócono ją do góry nogami.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

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