Domowe SPA zmienia życie. Wanna ma więcej technologii niż Apollo 11

Jeszcze do niedawna koncepcja inteligentnego domu kojarzyła się z kilkoma scenariuszami, które ułatwiały nam podstawowe, codzienne czynności. Cieszyliśmy się, że możemy włączyć i wyłączyć światła z kanapy, uruchomić zdalnie robota sprzątającego, czy sprawdzić swój dom dzięki monitoringowi. Nasze oczekiwania w zakresie inteligentnego domu rosną. Nie chcemy już automatyzacji prostych zadań, ale stworzenia systemu, który będzie dbał o komfort, bezpieczeństwo, ale również o zdrowie i regenerację.

Dlaczego mówię o regeneracji? Żyjemy coraz szybciej, mamy mniej czasu, wielu z nas uprawia amatorsko różne sporty. Monitorujemy nasze zdrowie przy użyciu smartwatchy, analizujemy obciążenie organizmu, jakość snu itd. Jednak prawdziwym wyzwaniem staje się regeneracja. Nasze organizmy potrzebują jej, ale mamy na nią mało czasu. I tu na scenę wkracza technologia, która jeszcze kilka lat temu była zarezerwowana dla drogich centrum odnowy biologicznej. To nowoczesne wanny SPA, takie jak te z oferty Sundance Spa, które całkowicie zmieniają pojęcie domowego relaksu, stając się ważnym elementem nowoczesnych nieruchomości.

Domowe SPA to centrum regeneracji organizmu

Nowoczesne wanny z hydromasażem nie są po prostu zbiornikami na wodę z kilkoma dyszami, w których temperaturę ustawia się ręcznie, nie ma się wpływu na sposób działania wanny. To domena tanich urządzeń, które są tak naprawdę wannami z rozszerzoną funkcjonalnością. Tymczasem wanny z segmentu premium pozwalają na zdalne zarządzanie i monitorowanie za pomocą smartfonu. W przypadku Sundance Spa mówimy o opatentowanym systemie SmartTub, który umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniami z dowolnego miejsca na świecie, a także z wykorzystaniem asystentów głosowych. Co istotne - system ten opiera się na połączeniu komórkowym, więc mamy do czynienia z większą stabilnością.

Przewagi łatwo sobie wyobrazić - idziesz na trening, wiesz, o której go skończysz, więc z poziomu aplikacji przygotowujesz swoją wannę do pracy, ustawiając idealną temperaturę wody, tak żeby od razu po przyjściu do domu położyć się w niej i oddać relaksowi. Przy czym sama aplikacja SmartTub nie może być traktowana jako zwykły pilot. To zaawansowane narzędzie analityczno-diagnostyczne. Pozwala na śledzenie raportów zużycia energii w czasie rzeczywistym. Inteligentny Tryb Ogrzewania potrafi zredukować zużycie energii w trybie gotowości nawet o 25 proc. Inteligentne czujniki automatycznie monitorują stan wanny i w razie problemów (np. w przypadku ryzyka zamarzania), natychmiast wysyłają powiadomienia do użytkownika oraz do autoryzowanego dystrybutora. System regularnie wysyła przypomnienia o koniecznej konserwacji, co znacząco ułatwia dbanie o sprzęt.

Nowoczesna wanna to zawsze perfekcyjna woda i niskie koszty utrzymania

Jednym z najczęstszych czynników powstrzymujących przed zakupem wanny tego typu jest obawa o kosztowne utrzymanie oraz o jakość wody. Kiedyś trzeba było pamiętać o dosypywaniu chloru, mierzeniu poziomu pH i sprawdzaniu, czy woda jest bezpieczna do użycia. Tymczasem dzisiejsze urządzenia premium zdejmują ten ciężar z ramion użytkownika. Wszystkim zarządza technologia, która działa w tle.

W wannach Sundance Spa zastosowano wielostopniowe i bezobsługowe systemy, które dbają o czystość i jakość wody. Podstawą jest szeroki skimmer SlipStream. To gródź unosząca się razem z poziomem wody, która zbiera zanieczyszczenia z powierzchni i zapobiega ich powrotowi do wanny. Firma chwali się również specjalnym systemem filtracji MicroClean Ultra, który łączy specjalnie przędzone i plisowane włókna, tworząc aż 12 mkw. powierzchni filtracyjnej. Sam filtr jest ułożony poziomo, więc woda przepływa przez niego swobodnie.

Oprócz filtracji mechanicznej mamy innowacyjny system ClearRay Active Oxygen, który zapewnia niemal bezobsługowe podejście do kwestii jakości wody. Jak działa? System wstrzykuje do przefiltrowanej wcześniej wody niewielką warstwę naturalnego ozonu. Pomaga on w grupowaniu mniejszych zanieczyszczeń w większe skupiska, co sprawia, że są łatwiej wychwytywane przez filtry. Następnie woda naświetlana jest światłem UV-C, które uwalnia aktywne cząsteczki tlenu z ozonu. One z kolei błyskawicznie niszczą patogeny, sprawiając, że spa jest gotowe do użytku w każdym momencie. Szybko, prosto i skutecznie, a co najważniejsze - dbanie o jakość wody nie wymaga zaangażowania użytkownika. Dodatkowo woda nie ma charakterystycznego zapachu znanego z basenu i nie wysusza skóry.

Dzięki przemyślanej konstrukcji i energooszczędnym rozwiązaniom całkowity miesięczny koszt eksploatacji wanny, w tym zużycie prądu, wymianę filtrów, chemii itd., zamyka się w kwocie 400-450 zł. W tej cenie mamy całodobowy dostęp do prywatnego spa, więc można wręcz mówić o okazji.

A jak działa wanna spa?

Nie ma mowy o przypadkowych bąbelkach, cały system opiera się na sprawdzonych przez lata rozwiązaniach. Firma Sundance Spa jest na rynku od 45 lat, a jej znakiem rozpoznawczym jest technologia Fluidix. Powstała przy współpracy ze specjalistami od dynamiki cieczy, łączy wodę i powietrze w sposób niewymagający żadnych wewnętrznych ruchomych części ani łożysk. To zaleta dla użytkownika, bo ma pewność, że w przeciwieństwie do tanich rozwiązań, dysze Fluidix nigdy się nie zablokują i nie zużyją w wyniku tarcia.

Sundance Spa oferuje aż sześć różnych typów wyprofilowanych siedzisk, a każde z nich oferuje zupełnie inne doznania, stworzone pod różne wymagania. To kolejna przewaga nad budżetowymi rozwiązaniami, w których dysze nie zapewniają odpowiedniego poziomu masażu. Zamiast uniwersalnych miejsc do siedzenia, w których woda masuje przypadkowo, wanny Sundance Spa zostały zaprojektowane z myślą o biomechanice ludzkiego ciała. Każde siedzisko jest precyzyjnie wyprofilowane i wyposażone w dysze o innej charakterystyce przepływu wody, układzie dysz i sile nacisku.

Jakie typy oferuje Sundance Spa?:

masaż tkanek głębokich, w którym stosowany jest wolny i mocny nacisk, który pozwala dotrzeć do najgłębszych warstw mięśniowych,

terapia perkusywna - idealne rozwiązanie na zlikwidowanie napięcia mięśniowego. Charakteryzuje się naprzemiennymi silnymi strumieniami wody, które naśladują działania pistoletów do masażu,

masaż szwedzki - wprowadza w stan głębokiego relaksu za sprawą regulowanego, wahadłowego strumienia, który daje wrażenie ugniatania,

masaż sportowy - jego zadaniem jest precyzyjne łagodzenie bólu i napięcia w rejonach szyi, ramion i pleców czy też w obrębie nóg,

terapia Accu-Pressure - silne i skoncentrowane strumienie symulują ważne punkty akupresury na ciele. Ten masaż pozwala nie tylko zwalczyć zmęczenie, ale również uwolnić energię.

Dodatkowo wanny mogą zostać wzbogacone w system wtrysku powietrza zintegrowany z systemem aromaterapii. Zapachy dopowietrzają wodę, potęgując uczucie odprężenia. Każde miejsce w wannie zapewnia inne doświadczenia, co sprawia, że urządzenie potrafi się dostosować do aktualnych potrzeb użytkownika. Inteligentna wanna wręcz personalizuje proces regeneracji.

Różne modele, ta sama trwałość premium

Sundance Spa oferuje kilka serii urządzeń, z których każda skierowana jest do innej grupy klientów, a także oferuje inną liczbę miejsc. Niezależnie od wybranego modelu otrzymujemy trwałość na lata, dokładnie taką, jakiej wymaga się od urządzeń z półki premium. Aby wanna zachowała swoje parametry przez lata, nawet gdy jest instalowana na zewnątrz, potrzebna jest odpowiednia inżynieria materiałowa.

Sundance Spa oferuje opatentowane technologie, z których wyróżnia się RigidBond. Jest to trójwarstwowa konstrukcja niecki, która znacząco różni się od standardowych rozwiązań opartych na akrylu i piance. Wanna nie ugina się od obciążenia samej wody i użytkowników. Sztywność i stabilność strukturalna zapobiega powstawaniu mikropęknięć. Trójwarstwowa konstrukcja niecki w połączeniu z pełną izolacją piankową wewnątrz obudowy znacząco poprawia efektywność cieplną. Dzięki temu wanna działa jak termos, a ciepło wytworzone przez grzałki nie ucieka na zewnątrz.

Domowe centrum wellness to przewaga na rynku nieruchomości

Domowe wanny spa zmieniły rynek nieruchomości. Strefa wellness nie jest już traktowana jako kaprys, ale jako standard apartamentu lub rezydencji z segmentu premium. Realnie podnosi wartość inwestycji. Strefa tarasowa bez dedykowanego miejsca odnowy biologicznej ma znacznie niższą wartość. Klienci szukają nieruchomości z gotowymi rozwiązaniami poprawiającymi komfort życia. Własne spa na tarasie lub w ogrodzie to potężny argument sprzedażowy. Nie inaczej jest w przypadku apartamentów na wynajem. Sam szukam takich ze spa, bo chcę w pełni odpocząć. Własne centrum odnowy to gwarancja pełnego obłożenia kalendarza i możliwość żądania wyższych stawek najmu.

Domowe spa zwraca się więc w każdym aspekcie. Nie tylko tym zdrowotnym, ale również finansowym. Przestały być kaprysem, a stały się zintegrowaną częścią ekosystemu nowoczesnego domu. Wanna z hydromasażem dba o nasz wypoczynek na najwyższym poziomie, bez generowania wysokich kosztów i dodatkowych obowiązków.

Osoby zainteresowane zgłębieniem tematu, sprawdzeniem, jak takie systemy sprawdzają się w praktyce i pragnące stworzyć własną strefę wellness zintegrowaną ze swoim domem, powinny zobaczyć te urządzenia na żywo. Zapoznajcie się z rozwiązaniami Sundance Spa oraz sprawdźcie możliwość przetestowania wanny w autoryzowanych salonach producenta, które można znaleźć na stronie z wyjątkowymi realizacjami: https://sundance.pl/o-marce/realizacje/

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Paweł Grabowski Redaktor Dziennikarz działu Technologie, w Grupie Spider’s Web od 2019 r., pierwsze kroki w internetowych redakcjach stawiał w Bezprawniku, skąd trafił do redakcji Autobloga, a od października 2022 r. publikuje również w dziale Tech. Lubi smartfony, tablety, ale i nie przepuści ciekawemu sprzętowi AGD. Od zawsze wierny zielonemu robotowi Androida, ale gdy trzeba, to z ciekawości zajrzy do sadu Apple, by wyjść stamtąd wstrząśnięty. Poza technologiami interesuje się motoryzacją, a przez wpływ redaktora Baryckiego także jazdą na rowerze.