Hotele już to wiedzą, restauracje wciąż mnie naciągają. To powinno być za darmo

Kiedy podróżujesz wystarczająco dużo, zaczynasz zauważać pewne mikrodetale. Nie mam tu na myśli standardu pokoju czy designu lobby.

Uwagę przykuwa zwykła woda. Ten banalny napój niespodziewanie okazuje się najbardziej wymownym wskaźnikiem tego, jak dana marka myśli o kliencie.

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Branża hotelarska ogarnęła temat darmowej wody znacznie szybciej i mądrzej niż gastronomia. Wchodzisz do lobby i zanim zdążysz podejść do recepcji, otrzymujesz rozwiązanie swojej najbardziej podstawowej potrzeby.

W wielu, wielu obiektach czekają na nas dyspensery, fontanny, butikowe butlowe z wodą - wszystko, na co moglibyśmy mieć ochotę.

Wszystko to oferowane jest bez proszenia i bez niezręczności. Taki mechanizm trafia w idealny moment. Jesteś zmęczony i odwodniony po długiej podróży. Otrzymujesz coś, co daje natychmiastową ulgę i wysyła jasny sygnał: pomyśleliśmy o podstawach. To genialny poziom doświadczenia dla klienta.

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Restauracyjny rytuał marży

Przenieśmy się do restauracji. Teoretycznie wszystko powinno być tam jeszcze bardziej dopracowane, bo płacisz za całościowe doświadczenie kulinarne. Niestety, czar pryska, kiedy obsługa rutynowo pyta: „gazowana czy niegazowana?”. Nawet jeśli to tylko praktycznie dla nich darmowa filtrowana woda. Dla nas trochę bardziej płatna.

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W praktyce to wybór między jedną a drugą wersją produktu obarczonego ogromnym narzutem. Nie chodzi o utratę kilkunastu złotych. Chodzi o wyraźne poczucie, że ktoś agresywnie monetyzuje coś, co powinno pozostać kompletnie neutralne i wliczone w koszt posiłku.

Z biznesowego punktu widzenia restauracje mają prawo budować takie cenniki. Woda jest tania w zakupie i generuje pewny popyt. Problem polega na tym, że klient doskonale wie, ile ten płyn kosztuje w rzeczywistości.

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Mijając dyskonty czy stacje benzynowe, wyrabia sobie twardy punkt odniesienia. Restauracyjna „magia marży” przestaje działać, a ty czujesz, że ktoś celowo próbuje na tobie zarobić w najmniej oczekiwanym momencie obiadu.

Zmiana nawyków i nowy standard

Hotelarstwo znacznie szybciej zaakceptowało nową rzeczywistość. Zamiast walczyć z rynkową percepcją ceny, sektor ten przeniósł wodę do kategorii standardu. Koszt wdrożenia dystrybutora jest pomijalny w skali biznesu, a wywołuje u gościa natychmiastowy, pozytywny efekt.

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Ten prokliencki trend dociera już do Polski. Coraz więcej krajowych obiektów stawia na stały dostęp do filtrowanej wody w przestrzeniach wspólnych.

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Tymczasem gastronomia wciąż kurczowo trzyma się przestarzałego modelu, w którym każda pozycja w karcie musi generować zysk. Krótkoterminowo matematyka się zgadza. Długoterminowo ta strategia brutalnie się rozjeżdża. Droga woda zaczyna pełnić funkcję drobnego, ale irytującego zgrzytu w ocenie całego lokalu.

Część restauratorów na szczęście odwróciła tę logikę. Darmowa karafka podana na stół zaraz po zajęciu miejsca czy przy wejściu staje się wyczekiwanym standardem. Wynik? Rachunek wcale nie jest niższy. Zadowoleni goście zamawiają więcej, siedzą dłużej i budują doskonałe skojarzenia z miejscem. To nie jest altruizm, lecz lepiej przemyślany biznesplan.

Kto lepiej rozumie klienta?

W efekcie obserwujemy dziś lekko absurdalny kontrast. W hotelu nawadniasz się bez ograniczeń i nikt nie nazywa tego specjalnym benefitem. W restauracji, do której wpadasz na obiad, nagle gorączkowo analizujesz opłacalność zamówienia zwykłej szklanki wody.

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Największym luksusem w 2026 r. nie jest innowacyjny wystrój czy wyszukana karta dań. Kluczem pozostaje poczucie, że dana marka świetnie rozumie, gdzie kończy się agresywny biznes, a zaczyna realizacja ludzkiej potrzeby. Hotele wyczuły tę granicę znacznie szybciej.

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, autor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.