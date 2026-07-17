Za 19,90 zł kupiłem w Action święty spokój. Ten alarm obudzi mnie z najgłębszego snu
Czujnik dymu to sprzęt, który po prostu powinieneś posiadać. W sklepach pojawił się tani wykrywacz z Action, który skutecznie alarmuje w razie zagrożenia.
W dzisiejszych czasach z ogromną łatwością wydajemy setki złotych na nową konsolę, wymianę telewizora czy flagowego smartfona z lepszym aparatem. Inwestujemy w szeroko pojętą elektronikę rozrywkową, spychając na margines sprawy bezpieczeństwa. Tymczasem jedynym sprzętem, którego absolutnie potrzebujesz w domu, nie jest konsola najnowszej generacji, a mały, niepozorny wykrywacz zamocowany na suficie.
Ogień w zamkniętych pomieszczeniach rozprzestrzenia się błyskawicznie, a podczas głębokiego snu węch nie reaguje na zagrożenie. Zanim otworzysz oczy, dym może odciąć drogę ewakuacji.
Właśnie dlatego każdy potrzebuje niezawodnego strażnika czuwającego 24 godziny na dobę - ten niewielki sprzęt wyręcza uśpiony organizm, dając bezcenny czas na reakcję.
Czujnik dymu z Action
Nie trzeba mieć ogromnego budżetu, by skutecznie zabezpieczyć swoje cztery kąty. Podstawowy czujnik dymu znajdziesz teraz w Action.
Wyceniony na dokładnie 19,90 zł za sztukę sprzęt znajdziesz w alejce z narzędziami dla majsterkowiczów. Taka kwota odpowiada obecnie kosztom wizyty w sieciówce fastfoodowej lub kawiarni, z tą różnicą, że ten wydatek pracuje na twoją korzyść przez kolejne dwanaście miesięcy.
W przeciwieństwie do systemów podpiętych do centrali, ten wariant opiera swoje działanie na metodzie optycznej. Co istotne z punktu widzenia użytkowania:
- zasilanie zapewnia klasyczna bateria 9V (producent wrzuca ją od razu do opakowania),
- producent określa żywotność tej baterii na cały rok,
- jedynym obowiązkiem pozostaje coroczna wymiana ogniwa, bez potrzeby ciągłego doglądania stanu naładowania na dedykowanej aplikacji.
85 decybeli, które obudzą umarłego
Kluczowym elementem każdego detektora jest moc sygnału akustycznego. Model Smartwares, w momencie wyłapania zagrożenia, emituje bezwzględny, przenikliwy dźwięk o natężeniu 85 decybeli.
Taki poziom hałasu to absolutny standard - jest wystarczająco agresywny, by momentalnie obudzić z najgłębszego snu i wywołać natychmiastową reakcję stresową organizmu. Skala dźwięku sprawia, że bez żadnego problemu usłyszysz go przez zamknięte drzwi z sąsiedniego pokoju.
Aspekt wizualny tego konkretnego egzemplarza został utrzymany w racjonalnych ryzach:
- mierzy on zaledwie 10,5 na 10,5 centymetra,
- grubość konstrukcji nie przekracza 4 centymetrów,
- białe wykończenie z tworzywa sztucznego sprawia, że po podwieszeniu wtapia się on estetycznie w tło jasnego sufitu w przedpokoju.
Odpada również stres związany z kosztownym wynajmowaniem ekipy instalatorskiej. W pudełku otrzymujesz zestaw niezbędnych kołków mocujących.
Biorąc pod uwagę wydanie zaledwie 19,90 zł, brak takiego wykrywacza pod dachem to potężne, niepotrzebne ryzyko dla ciebie i bliskich. Skoro tak ochoczo płacimy za kolejne subskrypcje platform VOD, to dlaczego wciąż lekceważymy kawałek plastiku, który ratuje życie?
O wczesnej ewakuacji decydują nierzadko ułamki sekund - dorzucenie takiego detektora do najbliższych zakupów to jedna z najbardziej chłodnych i racjonalnych inwestycji w bezpieczeństwo domowników.
Dziennikarz Spider's Web, autor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.