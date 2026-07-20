Wrocław zagrał w innej lidze. Relacja z ABSL Summit 2026

ABSL Summit 2026 - największa konferencja sektora usług biznesowych w Europie - po raz pierwszy w swojej historii wylądowała we Wrocławiu i przyciągnęła około 1400 uczestników. Na scenie pojawił się m.in. laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, ojciec chrzestny współczesnej sztucznej inteligencji, czyli Geoffrey Hinton. Rzadko kiedy jedna konferencja ma aż tyle do powiedzenia.

ABSL Summit 2026

ABSL, czyli Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, zrzesza firmy działające w Polsce w obszarze usług dla biznesu - centra wspólnych usług, outsourcing procesów biznesowych, centra IT, ośrodki badawczo-rozwojowe. To taki przemysł, który jest stosunkowo mało widoczny w mediach konsumenckich, ale gigantyczny w liczbach. Na koniec pierwszego kwartału 2026 r. w Polsce działało już 2179 tego typu centrów, należących do 1303 firm z całego świata. Zatrudnienie w sektorze oscyluje na poziomie pół miliona miejsc pracy, co przekłada się na 7,8 proc. wszystkich miejsc pracy w polskim sektorze przedsiębiorstw. To mniej więcej tyle samo osób, co łączna liczba pracowników kilku największych polskich sieci handlowych razem wziętych.

ABSL Summit 2026

Summit organizowany jest od 2010 roku i gościł już prawdziwą galerię sław - od Billa Clintona, przez Madeleine Albright i Tony'ego Blaira, aż po Garyego Kasparowa i Mario Draghiego. Przez lata imprezę powiązano z Krakowem, który przez trzy kolejne edycje był jej gospodarzem. Rok 2026 przyniósł zmianę: Wrocław, nazywany przez branżowych insiderów „polską Doliną Krzemową”, wreszcie dostał swoją szansę.

Wrocław to miasto, które nie potrzebuje specjalnego zaproszenia

Wybór stolicy Dolnego Śląska na gospodarz ABSL Summit nie był przypadkowy. Wrocław to dziś jeden z najpoważniejszych graczy na mapie europejskich centrów usług biznesowych - w 259 centrach pracuje tam blisko 71 tysięcy specjalistów co oznacza, że co siódmy zatrudniony wrocławianin zawodowo związany jest z tym sektorem. W mieście ulokowały swoje centra IBM, Google, Nokia i 3M, a roczny PKB metropolii przekracza 90 mld zł. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk nie musiał długo przekonywać organizatorów: „Wrocław stał się centrum zaawansowanych usług, w których tworzone są rozwiązania o globalnym zasięgu” - powiedział przed wydarzeniem.

ABSL Summit 2026

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Paweł Gancarz, który swoim podpisem pod listem intencyjnym formalnie zaprosił Summit do stolicy regionu, był wyraźnie zadowolony z efektu. Dla Dolnego Śląska to nie tylko kilka dni pod medialnym reflektorem - to przede wszystkim okazja do rozmów przy kuluarowych stolikach z menedżerami decyzyjnymi firm z listy Fortune 500.

Hasło roku: „Know the Unknown”

ABSL Summit 2026

Każda edycja ABSL Summit idzie pod jakimś hasłem, które ma wyrazić aktualne nastroje biznesu. W 2025 roku w Krakowie brzmiało ono „Embrace technology, empower people”. Tegoroczne „Know the Unknown” całkiem szczerze oddaje atmosferę panującą wśród menedżerów globalnych korporacji. Nikt już dziś nie udaje, że wie co przyniesie kolejny rok w erze powszechnej AI, napięć geopolitycznych i zerwanych łańcuchów dostaw.

ABSL Summit 2026

Cały program konferencji rozłożono na trzy osie tematyczne, konsekwentnie stosowane przez ABSL od lat: Talent (czyli ludzie, kompetencje,upskilling i reskilling), Technology (przede wszystkim AI) i Transformation (organizacja, odporność, przyszłość modeli biznesowych). To trochę jak trójkąt, który opisuje każdą dużą organizację: kogo masz, czego używasz i jak to wszystko ze sobą spinasz.

Raport 2026: liczby, które robią wrażenie

ABSL Summit 2026

Każdy ABSL Summit ma swój raportowy moment kulminacyjny: premierę corocznego opracowania „Sektor usług biznesowych w Polsce". Tegoroczna edycja nie zawiodła.

Eksport polskiego sektora usług biznesowych osiągnął w 2025 r. rekordowe 48,4 mld dol., wobec 42,3 mld rok wcześniej. Dla porównania: cały eksport samochodów osobowych z Polski w ostatnich latach oscylował wokół 10-12 mld euro. Innymi słowy - firmy siedzące w biurach na wrocławskich Muchoborach, krakowskim Łęgu czy warszawskich Służewcach eksportują więcej wartości intelektualnej niż Polska eksportuje fizycznych aut. Robi wrażenie, prawda?

ABSL Summit 2026

Wiceprezes ABSL Mariusz Mulas wskazał na jeszcze jedną liczbę, która mówi bardzo wiele o kierunku zmian: średnia wartość eksportu na jednego pracownika sektora wynosi dziś 96 700 dol. rocznie – to wzrost o ponad 10 tys. dol. w ciągu zaledwie jednego roku. Sektor wyraźnie staje się centrum kompetencji, gdzie tworzone jest coraz bardziej zaawansowane oprogramowanie, prowadzone są badania, projektuje się globalne procesy.

Raport wskazał też na rewolucję AI wewnątrz sektora: blisko 85 proc. liderów zadeklarowało adopcję generatywnej AI w swoich organizacjach, a do 2030 r. 70 proc. centrów ma oprzeć swoją efektywność na systemach autonomicznych. To są poważne liczby - nie jakieś pilotaże i eksperymenty, ale deklaracje strategiczne. Jednocześnie autorzy raportu uczciwie przyznają, że 33 proc. liderów przewiduje, iż do końca dekady połowa pracowników będzie wymagać redefinicji swoich ról zawodowych pod kątem pracy z AI.

Geoffrey Hinton: ojciec chrzestny AI mówi po co przyszedł

ABSL Summit 2026

Najważniejszy punkt programu przypadł na piątek 19 czerwca, godzinę 13:15. Keynote Geoffreya Hintona - laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 2024 r., jednego ze stu najbardziej wpływowych ludzi na świecie według magazynu Time i powszechnie uznawanego „ojca chrzestnego sztucznej inteligencji” - wywołał największe poruszenie.

Hinton przez pół wieku kształtował fundamenty współczesnej technologii. To m.in. jego prace nad sieciami neuronowymi, prowadzone od lat 80., stały się fundamentem, na którym wyrosły dziś ChatGPT, Gemini, Claude i cała reszta. W 2023 r. ostentacyjnie odszedł z Google’a, by móc publicznie mówić o ryzykach związanych z AI bez korporacyjnych ograniczeń. We Wrocławiu zrobił dokładnie to samo: zamiast recytować optymistyczne prognozy dla biznesu postawił twarde pytania o bezpieczeństwo.

ABSL Summit 2026

„Wszyscy staliśmy się bardziej świadomi zagrożeń, ale sama wiedza nie wystarczy. To najwyższy czas, aby państwa i organizacje zaczęły jednomyślnie działać w obszarze tworzenia wspólnych protokołów bezpieczeństwa”. Hinton mówił o tym, co sam określa jako „trzymanie tygrysa za ogon” - czyli o tempie zmian, które przerosło zdolność ludzkości do ich sensownego uregulowania. Nie dramatyzował bez podstaw, ale nie składał też tanich obietnic, że wszystko jakoś się ułoży. To rzadkość na konferencjach biznesowych, gdzie speakerzy zwykle mówią dokładnie to, co sala chce usłyszeć.

Znamienne jest to, że na imprezie poświęconej sektorowi, który ze sztucznej inteligencji robi sobie nowe paliwo do wzrostu, zaproszono człowieka, który mówi: „uważajcie”. To sygnał, że dojrzałość branży naprawdę zaczyna objawiać się również w gotowości do poważnej dyskusji o kosztach transformacji.

Talent, kultura i „Detroit or Dublin?”

Poza czysto technologicznym śladem program konferencji oferował też bloki tematyczne poświęcone przyszłości pracy i zarządzania. Moderatorka Katarzyna Kasia poprowadziła dyskusję z Kingą Preis, Tomaszem Kotem i raperem Łukaszem „L.U.C.” Rostkowskim - rozmowę o lękach i nadziejach związanych z niepewną przyszłością, widzianą oczami artystów. Brzmi jak program telewizji kulturalnej? Owszem - ale taki element świadomie „odczłowieczoną” konferencję biznesową co roku sprowadza na ziemię i przypomina, że cyfrowa transformacja dotyka nie abstrakcyjnych „FTE”, ale konkretnych ludzi z konkretnymi obawami.

ABSL Summit 2026

W trakcie paneli dyskusyjnych w ramach sesji „Dialogue & Engagement: Transformation” trwała burzliwa debata pod roboczym tytułem „Detroit or Dublin?” - czyli pytanie które miasto ma być wzorcem dla polskiego sektora usług biznesowych. Dublin: dynamiczny hub technologiczny z mocnym śladem globalnych korporacji. Detroit: symbol dekadencji przemysłu, który nie zdążył się przekształcić. Michał Bielawski z Adaptive Solutions prowadził dyskusję o tym, co sprawia, że jedne rynki rosną w siłę, a inne stają się centrum rutynowych operacji bez perspektyw awansu w globalnym łańcuchu wartości. Polska jasno stawia na Dublin - rośnie udział usług wiedzochłonnych, funkcje mid-office stanowią już 63 proc. operacji sektora. Ale droga jeszcze długa.

To było fantastyczne wydarzenie

ABSL Summit 2026

ABSL Summit to impreza, która z zewnątrz może wyglądać jak zamknięty klub wielkich firm, rozmawiających głównie ze sobą. I jest w tym ziarno prawdy. To nie jest konferencja dla każdego - rejestracja jest płatna, agenda adresowana do stanowisk wysokiego szczebla, a spora część wartości tkwi właśnie w kuluarowych rozmowach, które nigdy nie trafiają na slajdy.

Tym niemniej wartość informacyjna tego, co z konferencji wypływa na zewnątrz, jest niemała. Raport ABSL dotyczący stanu sektora to dokument, do którego przez cały rok sięgają ekonomiści, urbaniści, samorządowcy i dziennikarze.

Wrocław zdał egzamin jako gospodarz. Hala Stulecia - wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, monumentalna, ale nie przytłaczająca - sprawdziła się jako centrum takiego spotkania. Miasto udowodniło, że potrafi przyjąć wydarzenie tej rangi. Następne edycje wrocławskie są kwestią czasu: ABSL Summit 2027 wróci do Hali Stulecia 8-10 czerwca. I szczerze mówiąc: trudno się dziwić.

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Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.