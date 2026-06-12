Seria z literą T w portfolio Xiaomi od zawsze kojarzyła się z wydajnością i doskonałym stosunkiem możliwości do ceny. Najnowsza generacja idzie jednak o krok dalej, przesuwając fokus w stronę profesjonalnych możliwości fotograficznych i filmowych. Xiaomi 17T Pro to smartfon, który zmienia podejście do urządzeń z wyższej półki.

Zamiast brać udział w wyścigu na suche liczby w benchmarkach, Xiaomi skupił się na potrzebach użytkowników: zaawansowanym układzie optycznym opracowanym we współpracy z marką Leica, ergonomii pracy i zasilaniu.

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Wizualnie smartfon prezentuje się dojrzale. Eleganckie, szczotkowane wykończenie biegnące wokół krawędzi nadaje konstrukcji nowoczesny, schludny wygląd. Choć urządzenie ze względu na potężne podzespoły waży 219 gramów, to dzięki subtelnie zakrzywionym krawędziom tylnego panelu doskonale leży w dłoni.

Zmniejszony i obniżony moduł aparatów sprawia, że bryła zachowuje smukłą sylwetkę i bez problemu mieści się w kieszeni, stając się naturalnym uzupełnieniem codziennych stylizacji. To uniwersalne narzędzie pracy zamknięte w dopracowanej obudowie.

Matryca, która robi różnicę

Na tylnym panelu urządzenia wzrok przyciąga precyzyjnie zaprojektowana wyspa aparatów sygnowana logiem Leica. Główną rolę odgrywa tu sensor Light Fusion 950 o fizycznym rozmiarze 1/1,31 cala i rozdzielczości 50 MP.

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Współpracuje on z jasną optyką o ogniskowej 23 mm i przysłonie f/1.67, a stabilizację ujęć gwarantuje optyczna stabilizacja obrazu.

Fizycznie tak duży przetwornik pozwala na efektywne łączenie sąsiadujących pikseli, dzięki czemu pojedynczy punkt światłoczuły osiąga rozmiar aż 2,4 μm. W praktyce oznacza to zdecydowanie lepszą jakość rejestrowanego obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych oraz minimalizację szumów cyfrowych.

Sensor charakteryzuje się szeroką rozpiętością tonalną sięgającą 13,5 EV, co pozwala na bezproblemową rejestrację scen o bardzo wysokim kontraście.

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W codziennym użytkowaniu aparat świetnie wykorzystuje zalety tak dużej matrycy. Zdjęcia zachwycają bogactwem detali i naturalną plastyką. Twórcy mają do wyboru dwa główne style obrazowania:

Leica Authentic: stawiający na klasyczny, lekko analogowy kontrast i stonowane, realistyczne barwy.

Leica Live (Żywy Leica): nadający ujęciom większą dynamikę poprzez mocniejsze nasycenie kolorów, co świetnie sprawdza się w fotografii podróżniczej. Mój ulubiony, uwielbiam mocno nasycone kolory.

Szeroki zakres dynamiczny sprawia, że fotografując architekturę czy miejskie kadry pod słońce, rzadko kiedy spotkamy się z przepalonym niebem czy całkowicie czarnymi obszarami w cieniach.

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Peryskop i telemakro

Drugim kluczowym filarem systemu fotograficznego jest 50-megapikselowy peryskopowy teleobiektyw Leica o ogniskowej 115 mm, również wyposażony w optyczną stabilizację obrazu. Konstrukcja ta łączy optykę Leica UltraPure z hybrydową strukturą obiektywu Leica Summilux (1G + 6P).

Rozwiązanie to oferuje natywne, 5-krotne zbliżenie optyczne. Dzięki zaawansowanemu przetwarzaniu obrazu, smartfon umożliwia bezstratne kadrowanie o jakości zbliżonej do zoomu optycznego przy 10-krotnym powiększeniu, natomiast maksymalne zbliżenie cyfrowe wynosi aż 120x w trybie AI Ultra Zoom.

Teleobiektyw doskonale sprawdza się w fotografii portretowej i ulicznej, oferując naturalne spłaszczenie perspektywy oraz przyjemną kompresję tła. Sami widzicie: kadry są ostre i pozbawione zniekształceń geometrycznych, a oprogramowanie sprawnie wyciąga nawet najmniejsze szczegóły z odległych obiektów.

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Prawdziwym wyróżnikiem zestawu jest jednak tryb telemakro realizowany za pomocą teleobiektywu. Pozwala on na precyzyjne ustawienie ostrości już z odległości około 30 centymetrów.

Dzięki temu można fotografować małe obiekty bez konieczności fizycznego zbliżania smartfona na odległość kilku centymetrów, co zazwyczaj skutkuje zasłanianiem naturalnego światła. Całość zestawu na pleckach dopełnia aparat ultraszerokokątny 12 MP (ogniskowa 15 mm, kąt widzenia ok. 120 stopni) z przysłoną f/2.2, który również wspiera rejestrację wideo w jakości 4K.

Leica Live Moment

Najnowsza generacja wprowadza funkcję Leica Live Moment, która pozwala uchwycić nie tylko pojedynczy kadr, ale również towarzyszący mu ruch i emocje. Rozwiązanie to rejestruje dynamiczne zmiany ekspresji twarzy, nadając codziennym ujęciom głębszy kontekst.

Galeria: 2 zdjęcia Xiaomi 17T Pro vs. droższa "Pro" konkurencja 1 / 2

Funkcja ta jest wspierana na wszystkich ogniskowych tylnego aparatu, co zapewnia pełną spójność wizualną niezależnie od wybranego obiektywu. Zdjęcia przestają być jedynie statycznym zapisem, stając się dynamicznymi nośnikami wspomnień.

Galeria: 2 zdjęcia Xiaomi 17T Pro vs. droższa "Pro" konkurencja 1 / 2

Dodatkowo w trybie portretowym zaimplementowano funkcję Leica Live Portrait z naturalnym efektem bokeh, która precyzyjnie oddziela fotografowaną postać od tła, zachowując przy tym płynność ruchu. Z kolei tryb kinowy Live, dostępny wyłącznie w modelu z dopiskiem Pro, pozwala na rejestrację ujęć w jakości Ultra-HD Live Moment 4K oraz uzyskanie płynnego, filmowego najazdu kamery za pomocą funkcji Freestyle.

Galeria: 2 zdjęcia Xiaomi 17T Pro vs. droższa "Pro" konkurencja 1 / 2

Wideo i selfie dla wymagających twórców

Smartfon został zaprojektowany z myślą o osobach, dla których wideo jest podstawowym sposobem komunikacji ze światem. Przedni aparat o rozdzielczości 32 MP (ogniskowa 21 mm) wspiera nagrywanie w jakości 4K z obsługą technologii HDR10+.

Sprawia to, że urządzenie doskonale nadaje się do nagrywania vloga czy dynamicznych relacji na platformy społecznościowe w pionowym formacie.

Główny aparat oferuje kinowe nagrywanie w jakości 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę z naturalnym efektem rozmycia tła. Z myślą o trudnych warunkach oświetleniowych, takich jak koncerty czy nocne wydarzenia plenerowe, wdrożono specjalny tryb Scena, który optymalizuje parametry ekspozycji tak, aby ujęcia były ostre i pozbawione szumów.

Dla profesjonalistów przygotowano pełne wsparcie dla profili kolorystycznych LOG, przestrzeni barwnej Rec.2020 oraz standardu HDR10+, co otwiera szerokie możliwości zaawansowanej gradacji kolorów w postprodukcji.

Wyświetlacz Xiaomi Vision Care

Ekran AMOLED 1.5K o przekątnej 6,83 cala oferuje ultrapłynne odświeżanie do 144 Hz oraz szczytową jasność sięgającą aż 3500 nitów.

Przekłada się to na pełną czytelność ekranu nawet w najbardziej wymagających warunkach oświetleniowych, takich jak letnie słońce w południe. Xiaomi 17T Pro idzie również o krok dalej w kwestii nocnego użytkowania - sprzętowa minimalna jasność ekranu wynosi zaledwie 1 nit.

W wyświetlaczu zaimplementowano technologię Xiaomi Vision Care dbającą o wzrok użytkownika poprzez aktywne zarządzanie emisją niebieskiego światła, eliminację migotania oraz redukcję rozmycia ruchu. Seria ta jest pierwszą linią smartfonów producenta, która otrzymała poczwórny certyfikat ochrony wzroku TÜV Rheinland oraz certyfikat TÜV Rheinland Intelligent Eye Care.

Za zasilanie modelu Pro odpowiada akumulator o rekordowej pojemności 7000 mAh - to największe tego typu ogniwo w historii serii T u nas, oferujące o ponad ¼ większą pojemność w stosunku do poprzednika. Masz cały dzień pracy na baterii i trochę więcej. Ba! Nawet dwa dni powinny się udać bez problemu.

W razie potrzeby ładowanie przewodowe HyperCharge o mocy 100 W oraz bezprzewodowe o mocy 50 W błyskawicznie przywrócą urządzenie do pełnej sprawności.

Wersja podstawowa Xiaomi 17T, charakteryzująca się nieco bardziej kompaktową konstrukcją, otrzymała akumulator o pojemności 6500 mAh (prawie ⅕ proc. większy niż w poprzedniej generacji) wspierany szybkim ładowaniem HyperCharge o mocy 67 W.

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Optymalne zarządzanie energią w obu modelach zapewniają nowoczesne układy MediaTek:

Xiaomi 17T Pro: MediaTek Dimensity 9500 (litografia 3 nm)

Xiaomi 17T: MediaTek Dimensity 8500-Ultra (litografia 4 nm)

Oba procesory gwarantują płynne działanie w najbardziej wymagających grach, aplikacjach montażowych oraz podczas pracy wielozadaniowej.

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Dla kogo jest Xiaomi 17T Pro?

Smartfon stanowi precyzyjnie zaprojektowane narzędzie pracy, które sprawdzi się u konkretnych odbiorców. Jest to wybór odpowiedni dla:

Twórców internetowych: poszukujących uniwersalnego urządzenia zdolnego zastąpić tradycyjny aparat podczas szybkich nagrań w terenie, zwłaszcza z wykorzystaniem zapisu w profilu LOG.

Podróżników i pasjonatów: którzy docenią unikalne właściwości zoomu 5x i 10x oraz kreatywne możliwości obiektywu telemakro.

Osób szukających nieprzeciętnego czasu pracy: dla których pojemność akumulatora (7000 mAh) i szybkość ładowania są priorytetem.

Urządzenie może nie przypaść do gustu osobom poszukującym bardzo lekkich konstrukcji lub użytkownikom, którzy nie planują korzystać z możliwości teleobiektywu oraz funkcji filmowych.

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W ich przypadku potencjał oraz masa urządzenia nie zostaną w pełni wykorzystane. Jeśli jednak akceptujesz gabaryty urządzenia, otrzymasz zaawansowane narzędzie dające pełną swobodę twórczą.

Dostępność, ceny i oferta premierowa

Modele z serii Xiaomi 17T wyróżniają się ciekawym, przyciągającym wzrok wzornictwem. Wariant Pro dostępny jest w kolorach: ciemnoniebieskim (Deep Blue), ciemnofioletowym (Deep Violet) oraz czarnym (Black), z kolei wariant podstawowy w wersjach: fioletowej (Violet), niebieskiej (Blue) oraz czarnej (Black).

Ceny rekomendowane poszczególnych wariantów na rynku polskim przedstawiają się następująco:

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Xiaomi 17T:

12 GB + 256 GB: 2999 PLN

12 GB + 512 GB: 3399 PLN

Xiaomi 17T Pro:

12 GB + 256 GB: 3699 PLN

12 GB + 512 GB: 3999 PLN

12 GB + 1 TB: 4499 PLN

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W ramach oferty premierowej w sieciach partnerskich, decydując się na zakup wariantu 12+512 GB (w przypadku modelu 17T) oraz wariantów 12+512 GB i 12+1 TB (w przypadku modelu 17T Pro), użytkownicy mogą dobrać bezpłatny prezent.

Do wyboru jest hulajnoga elektryczna Xiaomi Electric Scooter 6 Lite lub robot sprzątający Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max (rekomendowana cena każdego z tych urządzeń to 1499 PLN).

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, autor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.