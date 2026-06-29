Wielkie zmiany na kolei. "W trosce o komfort"

W związku z licznymi awariami sieci trakcyjnej spowodowanymi wysokimi temperaturami i utrudnieniami w ruchu w ostatnią niedzielę, PKP Intercity - w trosce o komfort pasażerów - odwołuje część pociągów i organizuje zastępczą komunikację autobusową dla wybranych połączeń lub oferuje miejsca w innych wskazanych składach własnych i innych przewoźników - poinformował przewoźnik w komunikacie.

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Wiele składów odwołano dziś, niektóre pociągi nie wyjadą też we wtorek 30 czerwca. Mowa tu m.in. IC Korczak relacji Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia czy TLK Plany relacji Wrocław Główny – Kraków Płaszów. Pasażerowie muszą korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej albo mogą pojechać innymi pociągami - w tym także składami innych przewoźników.

To możliwe za sprawą wzajemnego honorowania biletów. Te od PKP Intercity są ważne w pociągach POLREGIO na terenie całego kraju, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na obsługiwanych przez nią trasach oraz Kolei Mazowieckich w warszawskim węźle kolejowym.

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Dodatkowo przedłużono możliwość zwrotu biletów PKP Intercity bez potrącenia odstępnego do 2 lipca. Dotyczy to biletów zakupionych do 29 czerwca.

Pociągi kasuje nie tylko PKP Intercity. Warszawska SKM informowała o odwołanych pojazdach lub skróconych trasach. Wszystko przez bardzo wysokie temperatury i związane z tym problemy z "zasilaniem i bieżącym utrzymaniem sieci trakcyjnej zaopatrującej pociągi w energię elektryczną".

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Ministerstwo Infrastruktury wprowadza działania zapobiegawcze

Ich celem jest "ograniczenie utrudnień w ruchu pociągów na wypadek awarii na sieci kolejowej spowodowanych przez wysokie temperatury". Dlatego też w poniedziałek od godziny 13:00 do 19:00 wstrzymany zostanie ruch pociągów towarowych.

- W tym czasie priorytetowo będą obsługiwane pociągi pasażerskie - wyjaśnia Ministerstwo Infrastruktury.

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Resort przypomina, że bieżące informacje dotyczące sytuacji w infrastrukturze transportowej są na bieżąco publikowane w oficjalnych kanałach komunikacyjnych m.in przez Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity. Pociąg do podróży, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA] oraz u przewoźników kolejowych i lotniczych.

Zdjęcie główne: Agnes Kantaruk / Shutterstock

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Adam Bednarek Redaktor „Ekstatycznie umiłował morze”, ale mieszka w Łodzi. Lubi pisać o tym, jak technologia wpływa na człowieka, politykę, ekonomię, ekologię, architekturę czy miasta, zastanawiając się przy tym, czy dzięki niej możemy żyć jeśli nie lepiej, to chociaż inaczej. Gra też na Nintendo Switch, a zamiast Xboksa i PlayStation woli Stadię i GeForce Now, bo granie w chmurze to przyszłość.