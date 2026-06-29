Kiedyś wieczorny powiew wiatru przynosił upragnioną ulgę, dziś coraz częściej otwarcie okna przypomina zderzenie ze ścianą gorącego, stojącego powietrza. To nie są chwilowe anomalie, lecz zjawisko, które klimatolodzy nazywają nocami tropikalnymi.

Dane ze stacji synoptycznych z miast wojewódzkich oraz z Koszalina, Suwałk i Zakopanego, zebrane przez IMGW-PIB za lata 1991-2025, nie pozostawiają wątpliwości, ekstremalne warunki termiczne stają się nową normą.

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Dla milionów Polaków oznacza to bezsenność, przewracanie się z boku na bok i poranne zmęczenie. Brak klimatyzacji w mieszkaniu wydaje się w takiej sytuacji wyrokiem, ale w rzeczywistości istnieje kilka sprytnych, opartych na fizyce sposobów, by skutecznie obniżyć temperaturę w sypialni i w końcu się wyspać.

Magiczna granica dwudziestu stopni

W meteorologii definicja nocy tropikalnej jest prosta. Chodzi o sytuację, w której między godziną 20:00 a 8:00 rano temperatura ani na moment nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza. Choć za dnia trzydziestostopniowe upały potrafią dać w kość, to właśnie brak nocnego ochłodzenia jest dla ludzkiego organizmu najbardziej wycieńczający.

Nasze ciało potrzebuje spadku temperatury otoczenia, aby naturalnie obniżyć wewnętrzną ciepłotę i wejść w fazę głębokiego, regeneracyjnego snu. Gdy w pokoju panuje zaduch, serce musi pracować szybciej, by schłodzić organizm, a my budzimy się bardziej zmęczeni, niż gdy się kładliśmy.

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Jeszcze kilkanaście lat temu takie zjawisko w naszym kraju występowało sporadycznie, głównie w lipcu i najwyżej przez kilka dni w roku. Obecne dane pokazują jasno, że liczba nocy tropikalnych w Polsce drastycznie rośnie, a afrykańskie fronty potrafią zablokować nas na kilkanaście dni z rzędu.

Noce tropikalne występują w Polsce rzadziej niż dni upalne. Średnia wieloletnia z lat 1991-2022 wynosi od 3 nocy w roku na zachodzie kraju do 0.2 nocy na wschodzie i w górach. O tym możemy jużjednak zapomnieć, co najlepiej pokazuje jak zmienia się pogoda.

Już w 2022 r. w Zielonej Górze zanotowano 9 nocy tropikalnych, w Gdańsku – 8, w Poznaniu – 5. Na wschodzie kraju ich liczba nie przekroczyła 2. Średnia dla okresu 2021-2025 już wyraźnie przewyższa normę wieloletnią, szczególnie w zachodniej i centralnej Polsce. Rekordzistą jest Wrocław, gdzie zanotowano aż 13 takich nocy w ciągu jednego roku.

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Jak schłodzić sypialnię bez klimatyzatora

Choć klimatyzacja jest najskuteczniejszym sposobem obniżania temperatury w pomieszczeniach, nie każdy ją posiada. Na szczęście istnieje kilka prostych metod, które pozwalają odczuwalnie poprawić komfort snu.

Najważniejsze jest niedopuszczenie do nagrzania mieszkania w ciągu dnia. Okna powinny pozostawać zamknięte, kiedy na zewnątrz panuje największy upał. Rolety zewnętrzne, żaluzje lub zasłony odbijające promienie słoneczne potrafią obniżyć temperaturę wnętrza nawet o kilka stopni. Szczególnie skuteczne są osłony montowane po zewnętrznej stronie okna, ponieważ zatrzymują promieniowanie jeszcze przed szybą.

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Wieczorem warto wykorzystać moment, gdy temperatura na zewnątrz zaczyna spadać. Otworzenie okien po przeciwnych stronach mieszkania pozwala stworzyć naturalny przeciąg, który znacznie szybciej usuwa nagrzane powietrze niż uchylone jedno okno.

Pomocny może być również zwykły wentylator. Sam nie chłodzi powietrza, ale przyspiesza parowanie potu, dzięki czemu organizm skuteczniej oddaje ciepło. Jeszcze lepszy efekt można uzyskać, ustawiając przed wentylatorem miskę z zimną wodą lub zamrożonymi wkładami chłodzącymi. Powietrze przepływające nad chłodnym źródłem będzie nieco przyjemniejsze.

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Czego unikać przed snem podczas upałów

Wieczorem warto ograniczyć czynności, które dodatkowo podnoszą temperaturę organizmu. Intensywny trening, ciężkostrawna kolacja czy alkohol sprawiają, że ciało produkuje więcej ciepła, a zasypianie staje się trudniejsze.

Nie najlepszym pomysłem jest także długi, bardzo zimny prysznic. Choć przynosi chwilową ulgę, organizm może zareagować odwrotnie, zwiększając produkcję ciepła. Znacznie lepiej sprawdza się letnia woda, która pozwala stopniowo obniżyć temperaturę skóry bez wywoływania szoku termicznego.

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Warto również ograniczyć korzystanie z urządzeń elektronicznych emitujących ciepło. Komputery, konsole do gier czy nawet mocniejsze oświetlenie mogą nieznacznie podnosić temperaturę w niewielkiej sypialni.

Odpowiednia pościel ma większe znaczenie, niż się wydaje

Latem warto zrezygnować z grubych kołder i syntetycznych materiałów. Najlepiej sprawdzają się przewiewne tkaniny, takie jak bawełna, len czy bambus, które skuteczniej odprowadzają wilgoć i pozwalają skórze oddychać.

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Niektórzy stosują także prosty trik polegający na schłodzeniu poszewki lub prześcieradła przed snem. Wystarczy na kilkanaście minut umieścić je w szczelnym worku w lodówce lub zamrażarce. Efekt nie utrzymuje się długo, ale często wystarcza, aby łatwiej zasnąć. Ciekawym rozwiązaniem, stosowanym od wieków w Afryce Północnej, jest tak zwana metoda egipska. Polega ona na lekkim zwilżeniu wodą z atomizera wierzchniego prześcieradła lub dużego ręcznika, który służy nam za okrycie. Parująca wilgoć naturalnie odbiera ciepło z organizmu, ułatwiając szybkie zasypianie.

Istotne jest również odpowiednie nawodnienie. W ciągu dnia organizm podczas upałów traci znacznie więcej wody niż zwykle, dlatego przed snem warto uzupełnić płyny. Nie należy jednak wypijać bardzo dużych ilości jednorazowo, aby nie przerywać snu częstymi wizytami w łazience.

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Gorące noce zostaną z nami na dłużej

Meteorolodzy nie mają wątpliwości, że wraz z ocieplaniem klimatu liczba nocy tropikalnych w Polsce będzie rosła. Oznacza to, że coraz większego znaczenia nabierają rozwiązania poprawiające komfort cieplny mieszkań oraz odpowiednie planowanie przestrzeni miejskiej. Więcej zieleni, jasne elewacje budynków i ograniczanie powierzchni pokrytych betonem pomagają zmniejszyć efekt miejskiej wyspy ciepła.

Dla mieszkańców najważniejsze pozostają jednak codzienne nawyki. Odpowiednie zacienienie mieszkania, skuteczne wietrzenie po zachodzie słońca, lekkie posiłki i przewiewna sypialnia nie sprawią, że upał zniknie, ale mogą zdecydowanie poprawić jakość snu. A podczas serii tropikalnych nocy nawet niewielka różnica temperatury często okazuje się bezcenna.

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Bogdan Stech Redaktor Dziennikarz Spider's Web, zajmuje się tematyką militariów i obronności. Jest pasjonatem lotnictwa, broni pancernej i miłośnikiem symulatorów. Pisze o nowych technologiach, takich jak broń hipersoniczna czy laserowa. Interesuje się historią konfliktów oraz Chin i Wietnamu w XX wieku. Dziennikarzem jest od 1998 roku. Pracował w Super Expressie, Gazecie Wyborczej, Purepc. Jest autorem trzech książek poświęconych wojnie w Wietnamie. Prywatnie interesuje się również fizyką, grami, kotami i kolarstwem górskim.