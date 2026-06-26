Rusza Toyota Digital Hub. W Polsce powstaną rozwiązania dla milionów

Początkowo nowa inwestycja ma zapewnić 138 nowych etatów, jednak docelowo planuje się, że zatrudnienie znajdzie tu około 200 ekspertów.

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Co powstanie w Toyota Digital Hub we Wrocławiu?

Podstawowym zadaniem zatrudnionych w Toyota Digital Hub specjalistów będą prace nad usprawnieniami związanymi z dwiema aplikacjami zapewniającymi łączność z samochodem. W przypadku marki Toyota jest to aplikacja MyToyota, natomiast w przypadku samochodów marki Lexus - Lexus Link+.

Shinichi Yasui, Executive Vice President Toyota Motor Europe

Oba te rozwiązania pozwalają zdalnie łączyć się z autem, monitorować je, sprawdzać historię przejazdów, a także m.in. odblokować lub zablokować drzwi albo zmienić ustawienia klimatyzacji, żeby w środku lata wsiąść do schłodzonego samochodu.

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Eksperci w Digital Hub będą pracować nad rozwojem aplikacji Toyota MyToyota i Lexus Link+, pomagając ponad dwóm milionom europejskich użytkowników połączyć się z ich samochodami, monitorować poziom naładowania akumulatora i zyskać łatwy i bezpieczny dostęp do ich pojazdów - Shinichi Yasui, Executive Vice President Toyota Motor Europe

Nie będzie to jednak jedyne zadanie Toyota Digital Hub we Wrocławiu. Poza usługami połączonymi i tzw. cyfrowym doświadczeniem specjaliści z Wrocławia będą się zajmować także tematyką związaną z platformami chmurowymi i cyberbezpieczeństwem.

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Toyota Digital Hub to coś więcej niż biuro. To ośrodek kompetencji w zakresie usług cyfrowych. To miejsce, w którym około 200 niezwykle utalentowanych inżynierów i specjalistów będzie opracowywać rozwiązania na rzecz połączonej mobilności - Shinichi Yasui, Executive Vice President Toyota Motor Europe

Znaczenie nowego ośrodka podkreślił również Thierry Boitel, wiceprezes działu Research & Development Toyota Motor Europe. Zgodnie z jego słowami wrocławski Hub będzie stał przed ambitnym zadaniem przeprowadzenia Toyoty przez transformację w kierunku mobilności przyszłości, obejmującej właśnie usługi połączone i oprogramowanie nowej generacji.

Za jakiś czas, wsiadając do Toyoty albo Lexusa, będziemy więc mogli z dumą pomyśleć, że część rozwiązań, z których korzystamy na co dzień, powstała właśnie w Polsce, z udziałem polskich inżynierów. To samo w sytuacji, kiedy z poziomu aplikacji mobilnej zablokujemy zamki albo włączymy zdalnie ogrzewanie lub chłodzenie kabiny.

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A kto wie, co jeszcze w przyszłości powstanie we Wrocławiu w Digital Hub.

Toyota stawia na młode talenty.

Wrocław został wybrany na siedzibę Toyota Digital Hub z kilku powodów, ale jednym z dominujących argumentów był fakt, że jest to lokalizacja numer jeden w Polsce pod względem poziomu zatrudnienia w centrach badań i rozwoju, a także lokalizacja numer trzy, jeśli chodzi o centra usług informatycznych.

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Projekt zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Polski dla międzynarodowych inwestorów z sektora nowych technologii i badań oraz rozwoju. Najnowsza inwestycja Toyoty pokazuje najlepiej, że Polska jest dziś domem dla najbardziej innowacyjnych, pożądanych projektów inwestycyjnych. - Michał Jaros, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

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Jednocześnie Toyota pokłada wielkie nadzieje w młodym pokoleniu specjalistów, którzy każdego roku opuszczają mury wrocławskich uczelni. Nic więc dziwnego, że podczas ceremonii inauguracyjnej Toyota Digital Hub na sali nie zabrakło przedstawicieli zarówno Politechniki Wrocławskiej, jak i Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedstawiciele Toyoty podkreślili też, że zależy im na dalszym rozwoju współpracy właśnie z lokalnymi uczelniami.

Polski rząd docenił inwestycję.

Na oficjalnej inauguracji wrocławskiego Digital Hub obecni byli nie tylko przedstawiciele japońskiego producenta czy środowisk naukowych. Na sali znaleźli się również przedstawiciele polskiego rządu i nie był to przypadek.

Toyota Digital Hub będzie odgrywać istotną rolę w tworzeniu technologii cyfrowych. Rozwój aplikacji, infrastruktury chmurowej oraz rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa to obszary, które nie tylko kształtują przyszłość motoryzacji, ale przede wszystkim odpowiadają na najważniejsze wyzwania współczesnej gospodarki - Michał Rado, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Podczas ceremonii doszło bowiem do podpisania umowy o pomocy publicznej, kwalifikując działania Toyoty jako "inwestycje o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej".

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Biorąc pod uwagę, że nie jest to pierwsza poważna inwestycja Toyoty w Polsce w tym roku, a do tego podobnych umów Polska i Japończycy podpisali już kilka, możemy się spodziewać, że na tym nie koniec.

Dziś otwieramy drzwi nowego hubu, ale co ważniejsze - otwieramy nowe możliwości dla Toyoty, dla Polski i dla Europy. I, miejmy nadzieję, dla przyszłości mobilności - Luis Lopes, Wiceprezes ds. Informacji i Technologii w Toyota Motor Europe.

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Piotr Barycki Redaktor Redaktor prowadzący Spider’s Web i autor tekstów na Autoblogu. Od 2008 r. nieprzerwanie publikujący w serwisach internetowych, a od ponad 10 lat na stałe związany z Grupą Spider’s Web. Regularnie pisze o tym, co go fascynuje - o smart domu, zegarkach sportowych, motoryzacji i… rowerach. A że przy okazji uwielbia porządek, jeśli w redakcji pojawi się odkurzacz albo robot koszący do przetestowania, trafi właśnie do niego. Do tej pory napisał setki recenzji i - uwaga - większość sprzętów, które rekomendował, później sam sobie kupił.