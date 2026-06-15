TikTok Shop w Polsce. Ile można zarobić ze sprzedaży?

TikTok Shop funkcjonuje jako wbudowany rynek. Od momentu zauważenia przedmiotu w materiale wideo lub podczas transmisji, aż po finalizację płatności i śledzenie zamówienia, wszystkie procesy odbywają się wewnątrz oprogramowania.

Widzowie zyskują możliwość nabywania towarów na cztery sposoby:

bezpośrednio z filmów wyświetlanych w zakładce Dla Ciebie,

w trakcie oglądania transmisji na żywo (LIVE),

przez odrębną zakładkę Sklep,

na profilach marek oraz twórców, gdzie pojawia się dedykowana oferta.

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Dla kupującego to standardowy sklep internetowy, w którym nawigacja przypomina codzienne przeglądanie tablicy. Koszyk znajduje się zawsze pod ręką, a transakcje domykane są w jednym miejscu, co eliminuje konieczność przechodzenia na zewnętrzne strony internetowe.

Mechanizm afiliacji i kryteria dla twórców

W nowym ekosystemie zyski czerpią nie tylko sklepy. Tiktokerzy otrzymują prowizje od towarów, które decydują się polecać swoim widzom. System opiera się na klasycznej afiliacji: twórca wybiera przedmiot z dostępnego katalogu marek, oznacza go w swoim filmie lub podczas transmisji na żywo, a w momencie zrealizowania zakupu przez widza, na jego konto trafia określony procent od sprzedaży.

Aby rozpocząć działania sprzedażowe, należy spełnić trzy podstawowe warunki:

ukończyć 18 lat,

posiadać konto wolne od poważnych naruszeń regulaminu,

zgromadzić minimum 1000 obserwujących.

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Wymagania te nie stanowią typowego progu zarezerwowanego dla dużych influencerów. Do rozpoczęcia zarabiania wystarcza standardowe, aktywnie prowadzone konto.

Wysokość stawek w poszczególnych kategoriach

Ostateczną stawkę definiuje sprzedawca, a nie sama platforma. Z wewnętrznych materiałów wynika, że prowizja wynosi od 1 proc. do nawet 80 proc. ceny przedmiotu. W europejskich realiach średnie wynagrodzenie dla autorów oscyluje zazwyczaj w granicach 10-14 proc. Poniżej widełki z UE + potwierdzam, że podobnie (bazując na przedpremierowych procentach) wygląda to u nas:

kosmetyki i branża beauty: 12-20 proc.,

moda i odzież: 10-15 proc.,

elektronika i akcesoria: 8-12 proc.

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Jako osoba, która znalazła się w wąskiej grupie kilkuset testerów z wczesnym dostępem do polskiej wersji platformy, mogę na podstawie własnego doświadczenia zweryfikować te liczby.

W praktyce 8-10 proc. to najbardziej realna i sensowna stawka, jakiej można oczekiwać przy większości standardowych współprac.

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Przykładowe promocje. Produkty zanonimizowane, prowizja oraz cena bez zmian

Ostateczny zysk zależy jednak drastycznie od ceny wyjściowej polecanego towaru. Sprzedaż tanich artykułów, takich jak na przykład popularne zupki błyskawiczne, generuje prowizję rzędu zaledwie kilkudziesięciu groszy od jednej sztuki, co do sensownego zarobku wymaga wygenerowania potężnego wolumenu zamówień.

Przykładowe promocje. Produkty zanonimizowane, prowizja oraz cena bez zmian

A w przypadku wsparcia materiału wideo podbiciem wyświetleń, prowizja ze sprzedaży ulega dodatkowemu obniżeniu, spadając do poziomu 5-10 proc. Gdzie 5 proc. to normalne rzeczy, a wyższa półka to branża beauty.

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Ile można na tym zarobić?

Przekładając to na konkretne liczby: promując kosmetyk wyceniony na 80 zł przy stawce 15 proc., autor zyskuje 12 zł od jednej transakcji. Jeśli materiał wygeneruje 500 tysięcy wyświetleń i skłoni do zakupu od 50 do 200 osób, prowizja z jednego filmu wyniesie od 600 do 2400 zł.

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W przypadku promowania elektroniki za 250 zł z 10 proc. prowizją, wygenerowanie 40 zamówień przynosi 1000 złotych, a 100 transakcji to zarobek rzędu 2500 zł. Odpowiednio dobrany asortyment gwarantuje solidne kwoty nawet przy niższym procencie.

Transmisje na żywo generują odrębną dynamikę zysków. Godzinny live prezentujący ubrania i kosmetyki (przy założeniu średniej ceny 70 złotych i prowizji 15 proc.), podczas którego zakupy zrobi 150 osób, daje łączną sprzedaż na poziomie 10500 zł.

Przychód wynosi w tym przypadku ok 1500 zł za zaledwie godzinę pracy. Dłuższe formaty sprzedażowe i większa liczba zamówień nierzadko sprawiają, że suma ta przewyższa stawki uzyskiwane ze standardowych współprac ryczałtowych.

Skuteczność ważniejsza niż wielkość profilu

Platforma wyraźnie komunikuje, że w nowym modelu liczy się skuteczność sprzedażowa (performance), a nie sama wielkość bazy fanów. Słyszałem od TikToka, że nano- i mikrotwórcy, gromadzący od 5 do 20 tysięcy obserwujących, bardzo często notują wyższe zaangażowanie i lepiej konwertują widzów na płacących klientów.

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Perspektywy zarobkowe dla poszczególnych grup kształtują się następująco:

małe profile (1-10 tys. fanów) mają szansę na pierwsze kilkaset złotych miesięcznie przy trafnym doborze asortymentu i regularnym publikowaniu,

średnie konta (10-50 tys. fanów) mogą traktować mechanizm jako stały dochód rzędu kilkuset do kilku tysięcy złotych miesięcznie,

duże konta (powyżej 50 tys. fanów) włączą nowy system jako zyskowny kanał obok klasycznych współprac, z dużym potencjałem w okresach promocji i wirali.

Z perspektywy zwykłego twórcy, klasyczne zlecenia ryczałtowe gwarantują jednorazowy zastrzyk gotówki, podczas gdy nowy sklep dodaje pasywny dochód działający w tle.

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Dostępne narzędzia i specyfika afiliacji

Twórcy otrzymują do dyspozycji trzy główne kanały monetyzacji:

Shoppable Videos: krótkie formy wideo z oznaczonymi artykułami,

Product Showcase: wirtualna witryna na profilu agregująca polecane rzeczy,

LIVE Shopping: sprzedaż prowadzona w czasie rzeczywistym.

Korzystanie ze wszystkich metod naraz nie jest obligatoryjne. Wielu autorów rozpoczyna od materiałów wideo, by z czasem rozszerzyć działalność o format na żywo, który potrafi przynieść szybkie rezultaty w krótkim czasie.

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Należy pamiętać, że system opiera się na afiliacji, co wyklucza gwarantowane progi zarobków. Film o świetnych zasięgach nie przełoży się na sprzedaż, jeśli promowany przedmiot będzie zbyt drogi, nisko oceniany lub niedopasowany do widowni.

Trafnie dobrany towar dostarczy z kolei świetne wyniki nawet przy skromnym zasięgu, dlatego warto traktować to rozwiązanie jako dodatkowy silnik monetyzacji, a nie pewne źródło zysku przy każdej publikacji.

Rozliczenia podatkowe i wypłata środków

Kwestie finansowe wymagają od autorów dyscypliny. Prowizja widoczna w systemie po dokonaniu transakcji zostaje zablokowana na czas trwania okna zwrotów, co potrafi zająć od kilkunastu do kilkudziesięciu dni. Środki stają się dostępne do wypłaty na konto twórcy dopiero po upływie tego terminu.

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Rozliczenia podatkowe pozostają całkowicie w gestii sprzedającego. Aplikacja nie pełni funkcji płatnika, dlatego uzyskane przychody należy uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym. Należy traktować je jak dochody z działalności nierejestrowanej lub zarejestrowanej firmy, zgodnie z aktualnymi regulacjami obowiązującymi w Polsce.

Od 15 czerwca każdy twórca, który posiada 1000 obserwujących i jest pełnoletni, może rozpocząć przeglądanie katalogu i testowanie realnych możliwości zarobkowych nowego formatu.

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, autor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.