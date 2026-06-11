Wrzucili sztuczną inteligencję do etui. Te słuchawki zrobią notatki za ciebie

Dla osób pracujących w konsultingu, prawie, sprzedaży czy szeroko pojętym zarządzaniu to może być realna zmiana w codziennej pracy. Zamiast nerwowo notować każde zdanie, można w pełni skupić się na rozmowie, a potem na spokojnie wrócić do gotowego zapisu ustaleń.

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Spotkanie bez odręcznego notowania

W teorii każde spotkanie kończy się konkretnymi ustaleniami. W praktyce jednak część z nich bezpowrotnie znika między chaosem, pośpiechem i odręcznie pisanymi notatkami, które po kilku godzinach bywają mało czytelne nawet dla ich samego autora.

Słuchawki Liberty 5 Pro Max mają ten problem skutecznie ograniczać. Producent umieścił w etui dedykowaną funkcję nagrywania spotkań, którą można uruchomić jednym, prostym gestem, a następnie automatycznie przekształcić zarejestrowaną rozmowę w tekst i wyciągnąć z niej najważniejsze wnioski.

To rozwiązanie kierowane przede wszystkim do osób, które często pracują na słowie: konsultantów, prawników, freelancerów i menedżerów. W ich przypadku liczy się nie tylko wygoda, ale też pewność, że absolutnie żaden szczegół nie umknie między jednym a drugim callem.

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AI zamiast ręcznej pracy

Najciekawsze w tym pomyśle wcale nie jest samo nagrywanie, ale to, co dzieje się tuż po nim. Słuchawki mają za zadanie automatycznie porządkować rozmowę, rozróżniać mówców i zamieniać dyskusję w materiał, który da się szybko i sprawnie wykorzystać w dalszej pracy.

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Taki układ może drastycznie skrócić czas potrzebny na przygotowanie podsumowania po spotkaniu. Zamiast przepisywać własne notatki albo odtwarzać fragmenty rozmowy po raz trzeci, użytkownik dostaje gotowy punkt wyjścia do maila, briefu lub listy zadań.

To właśnie w takich, bardzo przyziemnych zastosowaniach AI ma dziś największy sens. Nie występuje w roli efektownego dodatku, ale jako narzędzie, które po prostu usuwa kilka małych, męczących obowiązków z naszego dnia.

Wrażliwe dane zostają lokalnie

W przypadku biznesowych rozmów ważne jest nie tylko to, co urządzenie potrafi technicznie, ale też to, gdzie ostatecznie trafiają nasze nagrania. W tym modelu Soundcore mocno podkreśla przetwarzanie danych lokalnie, bez konieczności wysyłania ich do zewnętrznej chmury.

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To ważna informacja, zwłaszcza dla firm, które na co dzień pracują na poufnych danych klientów albo prowadzą rozmowy objęte tajemnicą zawodową. W takich wrażliwych scenariuszach każdy dodatkowy etap przesyłania plików na zewnętrzne serwery rodzi słuszne pytania o bezpieczeństwo i zgodność z wewnętrznymi procedurami.

Lokalne przetwarzanie nie rozwiązuje magicznie wszystkich problemów, ale znacząco upraszcza cały proces i minimalizuje ryzyko. W praktyce to często o wiele ważniejszy argument decyzyjny niż sama długa lista inteligentnych funkcji.

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Nie tylko dla dużych korporacji

Przez lata podobne, zaawansowane rozwiązania były zarezerwowane głównie dla dużych organizacji, które mogły sobie pozwolić na inwestowanie w specjalistyczne systemy do transkrypcji i analizy rozmów. Teraz tego typu funkcje trafiają wprost do urządzeń konsumenckich, z których może skorzystać praktycznie każdy.

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To bardzo dobry sygnał dla mniejszych zespołów i niezależnych specjalistów. W ich przypadku nawet drobna, codzienna automatyzacja robi kolosalną różnicę, bo oszczędza czas, który można przeznaczyć na obsługę klienta, rozwój projektu albo po prostu na kolejne spotkanie.

Właśnie dlatego tego typu funkcje zaczynają być interesujące nie tylko jako technologiczna ciekawostka, ale jako realne narzędzie pracy. AI przestaje być wyłącznie pustym hasłem z prezentacji, stając się integralną częścią sprzętu, z którego korzystamy na co dzień.

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Jakość rozmów bez kompromisów

Obok wersji Max, Soundcore wprowadza do oferty również model Liberty 5 Pro, który stawia na ulepszoną jakość rozmów telefonicznych i wideokonferencji. To niezwykle ważne w czasach, gdy coraz większa część naszej pracy odbywa się zdalnie lub w trybie hybrydowym.

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W praktyce liczy się tu nie tylko aktywne tłumienie hałasu, ale też to, czy nasz głos brzmi naturalnie i wyraźnie w trudnych warunkach akustycznych. Różnicę słychać szczególnie wtedy, gdy rozmowa odbywa się w głośnym open space, kawiarni albo w biegu między jednym spotkaniem a drugim.

Jeśli ktoś spędza dużo czasu na telefonach i callach, to właśnie ten fizyczny aspekt może okazać się ważniejszy od samej nowinki związanej ze sztuczną inteligencją. Nawet najlepsza transkrypcja nie pomoże, jeśli druga strona od samego początku nie słyszy nas wyraźnie.

Cena i dostępność

Nowe modele są już dostępne na polskim rynku. Podstawowe Liberty 5 Pro kosztują 699 zł, a bogatszą wersję Liberty 5 Pro Max wyceniono na 899 zł.

Takie pozycjonowanie jasno sugeruje, że Soundcore celuje w świadomych użytkowników, którzy chcą połączyć wygodę, wysoką jakość dźwięku i narzędzia wspierane przez AI w jednym, kompaktowym urządzeniu.

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Nie jest to więc gadżet kupowany dla samego efektu nowości, ale dojrzały produkt, który próbuje odpowiedzieć na bardzo konkretny, biznesowy problem: jak szybciej ogarniać rozmowy i spotkania, nie tracąc przy tym cennego czasu na odręczne notatki.

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Oliwier Nytko 11.06.2026 07:38

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