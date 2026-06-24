Amerykanie chcą budować w Polsce drony. To ma być bezzałogowy F-35

Premier Donald Tusk poinformował o spotkaniu z przedstawicielami amerykańskiej firmy Shield AI, specjalizującej się w produkcji zaawansowanych systemów bezzałogowych. Przedstawiciele Shield AI zadeklarowali gotowość do lokowania w Polsce kapitału oraz nowoczesnych technologii.

Ta współpraca wydaje się niezwykle interesująca pod względem bezpieczeństwa, nowoczesności naszej armii, ale też biznesu i technologii. Mówimy o tysiącach miejsc pracy, o miliardach zainwestowanych dolarów. Właściciele i szefowie tej firmy w rozmowie ze mną potwierdzili jednoznacznie, że Polska jest w centrum ich zainteresowania i to tu w Polsce będą mieli zamiar zainwestować swoje pieniądze i technologie. W intencji naszych amerykańskich partnerów Polska ma być takim hubem - powiedział Premier Donald Tusk.

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Bezzałogowy odpowiednik F-35

Premier informował, że Shield AI chce współpracować z Polską przy programie X-BAT. X-BAT ma łączyć cechy bezzałogowego myśliwca oraz platformy pionowego startu i lądowania. Według założeń konstrukcyjnych maszyna ma być napędzana silnikiem GE Aerospace F110, stosowanym m.in. w samolotach F-16, a jednocześnie w pełni sterowana przez systemy sztucznej inteligencji. Premier nazwał ten projekt "bezzałogowym F-35".

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X-BAT

X-BAT ma połączyć ogromną siłę ognia, prędkość i zasięg tradycyjnego odrzutowca bojowego z pełną autonomią sztucznej inteligencji, eliminując fizyczne ograniczenia ludzkiego organizmu, takie jak przeciążenia, oraz drastycznie obniżając koszty produkcji i ryzyko utraty życia pilota podczas misji.

Dla polskiego przemysłu ta deklaracja oznacza potężny skok ponieważ Amerykanie chcą połączyć rozwój maszyn X-BAT z budową regionalnego centrum obsługi wspomnianych silników F110 dla całego NATO w Europie. Ulokowanie nad Wisłą bazy serwisowej dla tak kluczowych komponentów lotniczych zamienia nasz kraj w logistyczne i technologiczne serce wschodniej flanki Sojuszu.

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Cyfrowy pilot nowej ery

Shield AI to amerykańskie przedsiębiorstwo zbrojeniowe założone w 2015 r., które specjalizuje się w systemach autonomicznych opartych na sztucznej inteligencji. Od początku działalności firma koncentruje się na jednym celu - ograniczeniu roli operatora w bezzałogowych systemach bojowych i przeniesieniu decyzji operacyjnych na algorytmy zdolne do działania w środowisku konfliktu o wysokiej intensywności.

W praktyce oznacza to rozwój technologii, które pozwalają maszynom wykonywać misje rozpoznawcze i bojowe w sposób samodzielny, bez stałego sterowania z ziemi.

Jednym z kluczowych projektów Shield AI jest system sztucznej inteligencji Hivemind AI, który pełni rolę cyfrowego pilota dla dronów i innych platform bezzałogowych. Oprogramowanie to umożliwia maszynom poruszanie się w środowisku pozbawionym sygnału GPS, omijanie przeszkód oraz realizację złożonych zadań taktycznych w czasie rzeczywistym.

System uczy się poprzez miliony godzin symulacji oraz realne loty taktyczne, co pozwala mu na operowanie w środowisku, gdzie nowoczesne systemy walki elektronicznej paraliżują standardowy sprzęt wojskowy.

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Bogdan Stech Redaktor Dziennikarz Spider's Web, zajmuje się tematyką militariów i obronności. Jest pasjonatem lotnictwa, broni pancernej i miłośnikiem symulatorów. Pisze o nowych technologiach, takich jak broń hipersoniczna czy laserowa. Interesuje się historią konfliktów oraz Chin i Wietnamu w XX wieku. Dziennikarzem jest od 1998 roku. Pracował w Super Expressie, Gazecie Wyborczej, Purepc. Jest autorem trzech książek poświęconych wojnie w Wietnamie. Prywatnie interesuje się również fizyką, grami, kotami i kolarstwem górskim.