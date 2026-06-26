Samoloty, którymi dysponują Siły Powietrzne RP. Oto strażnicy polskiego nieba

Stalowe mundury, zaawansowana technologia i całodobowa czujność - polskie Siły Powietrzne każdego dnia, często z dala od świateł jupiterów, pełnią wartę na straży granic kraju i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Kiedy nad naszymi głowami rozlega się charakterystyczny, potężny huk silników odrzutowych możemy być pewni, że ktoś nad nami czuwa.

Siły Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej to jeden z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych RP, obok Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, utrzymanie przewagi w powietrzu oraz wsparcie działań pozostałych rodzajów sił zbrojnych.

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We współczesnych konfliktach lotnictwo odgrywa kluczową rolę, od jego skuteczności często zależy powodzenie całej operacji wojskowej.

Zadania Sił Powietrznych wykraczają jednak daleko poza samą obronę granic. To właśnie one odpowiadają za ciągły nadzór nad przestrzenią powietrzną Polski, błyskawiczne reagowanie na wszelkie naruszenia oraz udział w zintegrowanym systemie obrony powietrznej NATO. Polskie myśliwce pełnią dyżury bojowe przez całą dobę, a w razie zagrożenia są w stanie poderwać się do lotu w ciągu kilku minut.

Efektywne realizowanie tak wymagających celów wymaga ścisłej współpracy trzech wyspecjalizowanych komponentów, które razem tworzą spójny organizm. Głównym ramieniem uderzeniowym formacji są Wojska Lotnicze, realizujące zadania bezpośrednio w powietrzu.

Ich działania zabezpiecza naziemna tarcza w postaci Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, odpowiedzialnych za odpieranie ataków z ziemi. Całość uzupełniają Wojska Radiotechniczne, które pełnią funkcję oczu i uszu całego systemu, odpowiadając za nieustanne radiolokacyjne wykrywanie i śledzenie obiektów w przestrzeni powietrznej.

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Polskie Siły Powietrzne

Najbardziej widowiskowym i rozpoznawalnym elementem tej struktury są bez wątpienia Wojska Lotnicze, których żołnierzy wyróżnia na co dzień charakterystyczny mundur w kolorze stalowym. Formacja ta jest przygotowana zarówno do prowadzenia samodzielnych, nieszablonowych działań na dalekim zapleczu przeciwnika, jak i do skomplikowanych operacji połączonych, gdzie ściśle współdziała na polu walki z pozostałymi rodzajami wojsk.

W katalogu zadań realizowanych przez jednostki lotnicze znajduje się przede wszystkim wywalczenie i utrzymanie przewagi w powietrzu. Wiąże się to bezpośrednio z niszczeniem celów powietrznych, naziemnych oraz nawodnych. Ponadto polscy lotnicy odpowiadają za transport ludzi, zaopatrzenia i specjalistycznego sprzętu w rejony działań.

Oto samoloty, które wykorzystywane są przez Siły Powietrzne RP.

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F-35A Husarz - niewidzialna potęga

F-35A Lightning II, noszące w Polsce nazwę Husarz, to najnowocześniejsze samoloty bojowe w historii polskiego lotnictwa. W styczniu 2020 r. Polska zamówiła 32 maszyny piątej generacji, a w maju 2026 r. do kraju przyleciały pierwsze trzy egzemplarze, które rozpoczęły służbę w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Docelowo wszystkie zamówione samoloty zastąpią wysłużone myśliwce MiG-29 oraz Su-22, stając się jednym z filarów polskich Sił Powietrznych.

F-35A to wielozadaniowy myśliwiec piątej generacji zaprojektowany z myślą o działaniach w silnie bronionej przestrzeni powietrznej. Jego największym atutem są właściwości stealth, znacznie utrudniające wykrycie przez radary przeciwnika.

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Polski F-35A Husarz

Maszyna rozwija prędkość około Mach 1,6 (1930 km/h), ma promień działania bojowego wynoszący około 1100 km, a dzięki zaawansowanemu radarowi AESA AN/APG-81, systemowi elektrooptycznemu EOTS oraz zestawowi kamer DAS zapewnia pilotowi niemal pełną świadomość sytuacyjną. F-35 może przenosić zarówno uzbrojenie wewnątrz kadłuba, zachowując cechy obniżonej wykrywalności, jak i na zewnętrznych węzłach podwieszeń, gdy priorytetem jest maksymalna siła ognia.

O sile F-35 decydują jednak nie tylko osiągi, lecz przede wszystkim zdolność do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji. Samolot działa jak latające centrum dowodzenia – zbiera dane z własnych sensorów oraz innych platform i przekazuje je w czasie rzeczywistym pozostałym uczestnikom pola walki, takim jak myśliwce F-16, zestawy Patriot czy systemy dowodzenia NATO.

Dzięki temu F-35 nie tylko sam skutecznie wykrywa i zwalcza cele, ale również znacząco zwiększa skuteczność całego systemu obrony powietrznej, czyniąc z niego jeden z najważniejszych elementów modernizacji polskich Sił Powietrznych.

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F-16C/D Block 52+ Jastrząb - filar Sił Powietrznych

Trzon polskiego lotnictwa bojowego od blisko dwóch dekad stanowią samoloty F-16C/D Block 52+ Jastrząb. Polska zakupiła 48 maszyn w ramach programu Peace Sky. To 36 jednomiejscowych F-16C oraz 12 dwumiejscowych F-16D, które dostarczono w latach 2006–2008. Samoloty stacjonują przede wszystkim w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach oraz 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

W 2025 r. podpisano umowę na modernizację całej floty do standardu F-16V (Viper), dzięki czemu maszyny pozostaną jednymi z najważniejszych elementów polskich Sił Powietrznych przez kolejne dekady.

Polski F-16C

F-16 Block 52+ to wielozadaniowy myśliwiec czwartej generacji, zaprojektowany do prowadzenia walk powietrznych, atakowania celów naziemnych oraz wykonywania misji rozpoznawczych. Napędzany silnikiem Pratt & Whitney F100-PW-229 rozwija prędkość przekraczającą Mach 2 (około 2 400 km/h) i może operować na pułapie ponad 15 km.

Charakterystycznymi cechami polskich F-16 są konforemne zbiorniki paliwa (CFT), zwiększające zasięg bez zajmowania węzłów podwieszeń, radar AN/APG-68(V)9, system wymiany danych Link 16 oraz możliwość przenoszenia szerokiej gamy uzbrojenia – od pocisków powietrze–powietrze AIM-120 AMRAAM i AIM-9X Sidewinder, po bomby kierowane JDAM, Paveway czy pociski manewrujące dalekiego zasięgu JASSM.

Przez lata służby F-16 stały się symbolem modernizacji polskiego lotnictwa wojskowego. To właśnie te maszyny na co dzień pełnią dyżury bojowe w ramach systemu obrony powietrznej NATO, przechwytują niezidentyfikowane statki powietrzne, uczestniczą w misjach Air Policing nad państwami bałtyckimi oraz regularnie biorą udział w największych ćwiczeniach Sojuszu.

Wraz z wejściem do służby samolotów F-35 nie stracą na znaczeniu – przeciwnie, oba typy będą się wzajemnie uzupełniać. F-35 będą odpowiadały za przełamywanie obrony przeciwnika i rozpoznanie, natomiast zmodernizowane F-16 pozostaną główną platformą uderzeniową i myśliwską polskich Sił Powietrznych.

FA-50 - koreański Fafik

Najmłodszym typem samolotu bojowego w polskich Siłach Powietrznych jest południowokoreański FA-50 Fighting Eagle zwany w Polsce potocznie Fafikiem. Polska zamówiła 48 maszyn, pierwszych 12 samolotów FA-50GF dostarczono już w 2023 r. i obecnie znajdują się one na wyposażeniu 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Kolejne 36 egzemplarzy w docelowej wersji FA-50PL ma trafić do Polski w latach 2027–2029 po zmianie harmonogramu dostaw. Docelowo flota FA-50 stanie się ważnym uzupełnieniem cięższych myśliwców F-16 i F-35, przejmując część zadań szkoleniowych i bojowych.

Polski FA-50

FA-50 to lekki, naddźwiękowy samolot szkolno-bojowy opracowany przez Korea Aerospace Industries we współpracy z Lockheed Martin. Konstrukcja wywodzi się z samolotu szkolnego T-50 Golden Eagle, jednak została przystosowana do wykonywania pełnowartościowych misji bojowych. Maszyna rozwija prędkość Mach 1,5 (około 1840 km/h), osiąga pułap 14,6 km, dysponuje zasięgiem operacyjnym około 1800 km i może przenosić do 4,5 t uzbrojenia.

Standardowe wyposażenie obejmuje 20-milimetrowe działko M197 oraz możliwość użycia pocisków powietrze–powietrze AIM-9 Sidewinder, pocisków AGM-65 Maverick i szerokiej gamy bomb kierowanych oraz niekierowanych. Wersja FA-50PL otrzyma dodatkowo nowocześniejszą awionikę, radar AESA, możliwość tankowania w powietrzu oraz pełną kompatybilność z najnowszym uzbrojeniem NATO.

Choć FA-50 jest mniejszy i tańszy w eksploatacji od F-16 czy F-35, jego rola w polskim lotnictwie jest niezwykle istotna. Samoloty te wypełniły lukę po wycofywanych MiG-29 i Su-22, umożliwiając szybkie zwiększenie liczby nowoczesnych maszyn bojowych. Dzięki niższym kosztom użytkowania doskonale nadają się do szkolenia pilotów, realizacji misji patrolowych, wsparcia wojsk lądowych oraz obrony przestrzeni powietrznej w sytuacjach niewymagających użycia najdroższych myśliwców.

W przyszłości FA-50PL, wyposażone w nowoczesne systemy łączności i wymiany danych Link 16 oraz uzbrojenie zgodne ze standardami NATO, będą stanowić ważny element wielowarstwowego systemu obrony powietrznej Polski i uzupełniać możliwości F-16 oraz F-35.

MiG-29 - latająca historia

Przez dekady MiG-29 był jednym z symboli polskiego lotnictwa wojskowego. Pierwsze egzemplarze trafiły do Polski jeszcze w 1989 r., a w kolejnych latach flotę uzupełniły samoloty pozyskane z Czech oraz Niemiec. Łącznie Siły Powietrzne eksploatowały 44 myśliwce MiG-29, jednak po przekazaniu części maszyn Ukrainie oraz wycofaniu najbardziej wyeksatowanych egzemplarzy w służbie pozostaje obecnie 14 samolotów, stacjonujących w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku.

Maszyny te mają zostać wycofane ze służby do końca 2026 r., ustępując miejsca nowoczesnym F-35A Husarz oraz FA-50.

Polskie samoloty MiG-29

MiG-29 (oznaczenie NATO: Fulcrum) to dwusilnikowy myśliwiec przewagi powietrznej czwartej generacji, zaprojektowany jeszcze w czasach Związku Radzieckiego jako odpowiedź na amerykańskie F-15 i F-16. Napędzany dwoma silnikami RD-33 rozwija prędkość około Mach 2,25 (2400 km/h), osiąga pułap niemal 18 km, a jego promień działania wynosi około 700 km bez dodatkowych zbiorników paliwa.

Samolot uzbrojony jest w 30-milimetrowe działko GSz-30-1 oraz może przenosić pociski powietrze–powietrze krótkiego i średniego zasięgu. Konstrukcja wyróżnia się bardzo dobrą manewrowością, jednak zastosowana awionika i radar odpowiadają standardom lat 80., co znacząco ogranicza możliwości bojowe maszyny we współczesnym środowisku walki.

Mimo wieku MiG-29 przez lata stanowiły podstawę polskiego systemu obrony powietrznej. Samoloty pełniły dyżury bojowe w ramach NATO, wielokrotnie przechwytywały niezidentyfikowane statki powietrzne nad Bałtykiem oraz uczestniczyły w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach. Dziś ich potencjał jest jednak wyczerpany, ograniczone możliwości modernizacji, problemy z pozyskiwaniem części zamiennych oraz rosnące koszty eksploatacji sprawiły, że Polska zdecydowała się zakończyć ich służbę. Wycofanie MiG-29 zamknie trwający blisko 40 lat rozdział poradzieckiego lotnictwa myśliwskiego w Siłach Powietrznych RP.

PZL-130 Orlik i M-346 Bielik - filar szkolenia pilotów

PZL-130 Orlik to podstawowy samolot szkolenia elementarnego i zaawansowanego w polskich Siłach Powietrznych. Obecnie Polska posiada około 28 egzemplarzy tych maszyn, które służą przede wszystkim do szkolenia pilotów przed przejściem na samoloty odrzutowe, takie jak M-346 Bielik czy F-16. Orliki stacjonują głównie w ośrodkach szkolnych Sił Powietrznych i stanowią kluczowy etap w procesie przygotowania przyszłych pilotów lotnictwa bojowego.

PZL-130 Orlik

PZL-130 Orlik to jednosilnikowy samolot turbośmigłowy o klasycznej konstrukcji dolnopłata, wyposażony w silnik Pratt & Whitney Canada o mocy około 700–750 KM (w zależności od wersji modernizacyjnej). Maszyna osiąga prędkość maksymalną około 480–550 km/h, pułap praktyczny do 6 000 m oraz zasięg przekraczający 1000 km. Dzięki charakterystyce lotu oraz nowoczesnej awionice w wersji TC-II Advanced, Orlik odwzorowuje zachowanie samolotów odrzutowych, co czyni go idealną platformą szkoleniową do nauki procedur i nawyków pilotażu.

M-346 Bielik to nowoczesny samolot szkolenia zaawansowanego, wykorzystywany do przygotowania pilotów do obsługi najnowocześniejszych maszyn bojowych, takich jak F-16 i F-35. Polska posiada obecnie 16 egzemplarzy M-346, które stacjonują w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Maszyny te zastąpiły starsze systemy szkoleniowe i znacząco podniosły poziom przygotowania pilotów Sił Powietrznych.

M-346 Bielik

M-346 to dwusilnikowy odrzutowy samolot szkolno-bojowy wyposażony w dwa silniki turbofan Honeywell F124, umożliwiające osiąganie prędkości maksymalnej około 1050–1060 km/h (ponad Mach 1). Samolot może operować na pułapie do około 13 700 m, a jego zasięg wynosi blisko 1900 km. Konstrukcja została zaprojektowana tak, aby symulować charakterystykę nowoczesnych myśliwców, przy jednoczesnym zachowaniu niższych kosztów eksploatacji.

Kluczową cechą M-346 Bielik jest zaawansowany system szkoleniowy obejmujący symulatory, nowoczesną awionikę „glass cockpit” oraz możliwość odwzorowania systemów uzbrojenia i taktyki współczesnych samolotów bojowych. Dzięki temu piloci mogą trenować realistyczne scenariusze misji jeszcze przed wejściem na pokład F-16 lub F-35.

Saab 340 AEW&C - latające oczy

Polskie Siły Zbrojne dysponują obecnie dwoma samolotami Saab 340 AEW&C, które stanowią pierwszą w historii kraju zdolność wczesnego ostrzegania z powietrza. Maszyny zostały pozyskane w 2023 r. jako używane egzemplarze od Szwecji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a ich dostawy do Polski rozpoczęły się w 2024 r. Samoloty operują w ramach systemu obrony powietrznej NATO i stacjonują w 44. Bazie Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach, gdzie pełnią dyżury rozpoznawcze i dowódcze, znacząco zwiększając świadomość sytuacyjną nad polskim terytorium i w regionie Morza Bałtyckiego.

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Saab 340 AEW&C

Saab 340 AEW&C to dwusilnikowy samolot turbośmigłowy wyposażony w radar ścianowy PS-890 Erieye, zamontowany na grzbiecie kadłuba. System ten umożliwia wykrywanie celów powietrznych z odległości około 300–400 km, a także śledzenie setek obiektów jednocześnie, zarówno w powietrzu, jak i na powierzchni morza.

Samolot osiąga prędkość maksymalną około 520 km/h, operuje na pułapie do około 7600 mm, a jego zasięg wynosi ok. 1300 km przy kilku godzinach ciągłego patrolu. Dzięki zaawansowanym systemom łączności może pełnić rolę powietrznego stanowiska dowodzenia, przekazując dane do myśliwców, systemów przeciwlotniczych i centrów dowodzenia w czasie rzeczywistym.

Znaczenie Saabów 340 AEW&C dla polskiego lotnictwa wykracza daleko poza samą funkcję rozpoznawczą. To kluczowy mnożnik siły, który wypełnia lukę w zdolnościach wczesnego ostrzegania i pozwala skuteczniej koordynować działania F-16, F-35 oraz naziemnych systemów obrony powietrznej.

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Dzięki nim Polska po raz pierwszy uzyskała zdolność do ciągłego, dalekiego monitorowania przestrzeni powietrznej w trybie operacyjnym, co znacząco wzmacnia cały system NATO na wschodniej flance. Choć są to konstrukcje starszej generacji i traktowane jako rozwiązanie pomostowe, ich rola w obecnej architekturze bezpieczeństwa pozostaje nie do przecenienia.

Samoloty transportowe

Polskie Siły Powietrzne dysponują zróżnicowaną flotą samolotów transportowych i specjalnych, które odpowiadają za przewóz żołnierzy, sprzętu, ładunków oraz realizację zadań VIP i specjalnych misji rządowych. Są to M28 Bryza, C-295M CASA, C-130 Hercules, Gulfstream G550 oraz Boeing 737-800BBJ.

Łącznie jest to kilkadziesiąt maszyn o różnym przeznaczeniu, tworzących system transportowy, od lekkich samolotów taktycznych po średnie platformy transportowe oraz maszyny dyspozycyjne.

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M28 Bryza to lekki samolot transportowo-patrolowy produkcji PZL Mielec, wykorzystywany przede wszystkim do zadań szkolnych, transportowych oraz rozpoznawczych. Polska eksploatuje kilkadziesiąt egzemplarzy tych maszyn, które osiągają prędkość około 350 km/h, zasięg do 1500 km i mogą przenosić ładunki o masie do około 2 t lub kilkunastu żołnierzy. Bryzy często wykorzystuje się również do zadań morskich i patrolowych, szczególnie w wersjach specjalistycznych.

M28 Bryza

C-295M CASA stanowi podstawowy trzon średniego transportu taktycznego. Polska posiada16 egzemplarzy tych samolotów, które mogą przewozić do 9–10 t ładunku lub około 70 żołnierzy. Maszyna osiąga prędkość około 480 km/h i zasięg do 2300 km, co czyni ją idealną do zadań logistycznych, ewakuacyjnych i desantowych, a także do wsparcia operacji NATO. Samoloty te stacjonują w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie i regularnie uczestniczą w misjach zagranicznych oraz ćwiczeniach sojuszniczych.

C-295M CASA

C-130 Hercules to ciężki samolot transportowy, który stanowi najważniejszą strategiczną platformę logistyczną polskiego lotnictwa. Polska dysponuje kilkoma maszynami typu C-130E i C-130H, zdolnymi do przewozu nawet 20 t ładunku na dystansie około 3800 km. Herculesy mogą operować z nieutwardzonych lądowisk, co czyni je niezwykle wszechstronnymi w działaniach bojowych i humanitarnych, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

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C-130 Hercules

Gulfstream G550 oraz Boeing 737-800BBJ pełnią natomiast funkcję transportu VIP oraz powietrznych stanowisk dowodzenia i łączności. Polska posiada 2 samoloty G550 oraz 3 maszyny Boeing 737-800BBJ2, wykorzystywane przez najważniejsze osoby w państwie oraz do specjalistycznych misji rządowych.

G550 osiąga prędkość ponad 900 km/h i zasięg ponad 12 000 km, natomiast Boeing 737-800BBJ może zabrać na pokład kilkudziesięciu pasażerów i pokonywać dystanse międzykontynentalne, zapewniając komfort i pełne zaplecze operacyjne podczas lotów specjalnych.

Boeing 737-800BBJ

Gulfstream G550

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Polscy lotnicy strzegą polskiego nieba

Dominacja w powietrzu to klucz do wygrania każdego współczesnego konfliktu. Polskie Siły Powietrzne, poprzez stałą modernizację, głęboką integrację w strukturach NATO oraz bezkompromisowy profesjonalizm personelu, udowadniają, że są gotowe stawić czoła wyzwaniom jutra.

Bo choć technologia pędzi naprzód, a na polskie lotniska trafiają coraz nowocześniejsze maszyny generacji cyfrowej, u podstaw tego skomplikowanego systemu wciąż stoi ten sam niezmienny czynnik. To człowiek w stalowym mundurze, dla którego kontrola nad polskim niebem to nie tylko codzienna służba, ale przede wszystkim najwyższa misja gwarantująca nam spokojny sen na ziemi.

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Bogdan Stech Redaktor Dziennikarz Spider's Web, zajmuje się tematyką militariów i obronności. Jest pasjonatem lotnictwa, broni pancernej i miłośnikiem symulatorów. Pisze o nowych technologiach, takich jak broń hipersoniczna czy laserowa. Interesuje się historią konfliktów oraz Chin i Wietnamu w XX wieku. Dziennikarzem jest od 1998 roku. Pracował w Super Expressie, Gazecie Wyborczej, Purepc. Jest autorem trzech książek poświęconych wojnie w Wietnamie. Prywatnie interesuje się również fizyką, grami, kotami i kolarstwem górskim.