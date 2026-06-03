Roborock nagradza talent z turnieju dla dzieci z domów dziecka

„Nadzieja na Mundial” to największy na świecie charytatywny turniej piłkarski organizowany dla podopiecznych domów dziecka. Od 2010 roku udział w projekcie wzięło ponad 10 tysięcy dzieci z 48 krajów.

W tegorocznej edycji rywalizowało blisko 400 zawodników z 39 drużyn. Emocje podczas turnieju były ogromne. Ostatecznie po zaciętych meczach tytuł zdobył Uzbekistan, pokonując w finale Legnickie Orły Legnica, które debiutowały na podium finału.

Poza standardowymi nagrodami dla najlepszych drużyn, na zawodników czekało również wyjątkowe wyróżnienie w postaci nagrody specjalnej dla MVP turnieju, ufundowanej przez markę Roborock. Otrzymał ją Szymon, który podczas rozgrywek wyróżnił się nie tylko umiejętnościami piłkarskimi, ale także charakterem, determinacją i postawą w duchu fair play.

Podczas uroczystej gali młody zawodnik odebrał symboliczny bilet do Madrytu. Jesienią, razem ze swoim opiekunem, poleci do Hiszpanii, aby z trybun Santiago Bernabéu obejrzeć na żywo mecz Realu Madryt w europejskich rozgrywkach.

Nadzieja na Mundial” od lat pokazuje, jak ogromną siłę ma sport. Dla wielu uczestników to pierwszy moment, kiedy mogą poczuć atmosferę dużego turnieju, uwierzyć w siebie i przeżyć coś naprawdę wyjątkowego. Cieszymy się, że partnerzy tacy jak Roborock pomagają zamieniać te emocje we wspomnienia na całe życie.

– mówi Maciej Barszczak, rzecznik prasowy „Nadziei na Mundial.

Po dwóch dniach pełnych sportowych emocji, rywalizacji i dopingu z trybun, tegoroczna edycja „Nadziei na Mundial” ponownie pokazała, że futbol może być czymś więcej niż walką o wynik. Na boiskach warszawskiego Bemowa młodzi zawodnicy z całej Polski rywalizowali o mistrzowski tytuł, ale równie ważne były emocje, współpraca i atmosfera wspólnoty, która od lat wyróżnia turniej. W wydarzeniu uczestniczyli także goście specjalni oraz przedstawiciele świata sportu wspierający ideę projektu.

Turniej, który daje nadzieję

Historia „Nadziei na Mundial” sięga 2010 roku. Przez kilkanaście lat projekt zaangażował placówki z ponad 48 krajów, dając młodym zawodnikom coś więcej niż udział w sportowej rywalizacji. To dla nich szansa na sprawdzenie się na boisku, poczucie wspólnoty i przeżycie emocji, które zwykle kojarzą się z największymi piłkarskimi wydarzeniami.

W akcję włączały się także znane postaci ze świata futbolu, takie jak Zbigniew Boniek, Grzegorz Krychowiak czy Thomas Berthold, wspierając ideę, że sport może otwierać drzwi, budować pewność siebie i zostawiać po sobie doświadczenia ważniejsze niż sam wynik.

The Real MVP – tam, gdzie zaczynają się sportowe marzenia

Od 2026 roku Roborock jest oficjalnym partnerem Realu Madryt w kategorii urządzeń sprzątających. Jednak piłkarska misja marki nie kończy się na działaniach związanych z topem światowego futbolu. Marka chce być obecna nie tylko tam, gdzie mecze oglądają miliony kibiców, ale także w miejscach, gdzie dopiero zaczynają się sportowe marzenia. tego powodu w tym roku Roborock został partnerem „Nadziei na Mundial”.

W Roborock doskonałości nie mierzy się wyłącznie trofeami czy światowym uznaniem. Liczą się także pasja, zaangażowanie i codzienna chęć doskonalenia się. To przekonanie stoi za działaniami marki — od tworzenia innowacji wyznaczających standardy w branży po wspieranie inicjatyw inspirujących kolejne pokolenia.

W piłce nożnej prawdziwym MVP nie zawsze jest zawodnik w centrum reflektorów. Czasem to ten, kto walczy do ostatniego gwizdka, wspiera innych i daje z siebie wszystko dla dobra drużyny. Roborock z dumą wyróżnia młode talenty, nagradzając je niezapomnianym doświadczeniem piłkarskim, które będzie je inspirować przez lata.

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