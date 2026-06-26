Mała firma w wynikach AI: jak klienci cię szukają i co decyduje, że cię znajdą

Przez dwie dekady marketing internetowy dla małych i średnich przedsiębiorstw był stabilny, wręcz do bólu przewidywalny. Zasady gry były jasne - optymalizacja strony internetowej i słowa kluczowe wpływały na pozycję w organicznych wynikach wyszukiwania. Najważniejsze było znaleźć się na pierwszej stronie Google, bo na drugą już nikt nie zaglądał. Kto był w topie, ten zgarniał ruch i klientów. Dziś ten świat odszedł i to spektakularnie.

Na naszych oczach zaszła zmiana w sposobie korzystania z internetu. Pojawiły się zewnętrzne narzędzia sztucznej inteligencji, jak ChatGPT czy Claude, ale największa rewolucja zaszła wewnątrz samego Google, z którego korzystali praktycznie wszyscy. Wdrożenie algorytmu AI Overviews, czyli generowanych przez sztuczną inteligencję podsumowań i bezpośrednich odpowiedzi pojawiających się nad tradycyjnymi linkami, wywróciło sposób wyszukiwania treści do góry nogami.

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Dla użytkowników to sama wygoda - dostają gotową odpowiedź na pytanie, bez konieczności przeklikiwania się przez poszczególne strony. Jednocześnie to koszmar dla małych i średnich przedsiębiorstw, bo dotychczasowe zasady dotyczące optymalizacji wyników wyszukiwania odeszły w niebyt.

Sztuczna inteligencja na stałe zagościła w naszym życiu, jest ważnym elementem koszyka zakupowego. Według badania SW Research już co czwarty Polak regularnie konsultuje swoje zakupy z AI. Najczęściej porównuje usługi (50,8 proc.), szuka wad i zalet (48 proc.), ale równie często szuka ostatecznej rekomendacji co wybrać (42,6 proc.). W segmencie B2B aż 66 proc. decydentów deklaruje, że regularnie używa narzędzi AI w procesie zakupowym.

Kiedy użytkownik pyta ChatGPT, Perplexity, Gemini czy nawet wpisuje zapytanie do okna wyszukiwarki Google, nie otrzymuje już listy wyników, tylko jednoznaczną odpowiedź, w której znajdzie od jednej do trzech propozycji wraz z uzasadnieniem. I to właśnie nowy model wyszukiwania informacji całkowicie zmienia sposób wyszukiwania i widoczności. Jeżeli twojej firmy nie ma w tym zestawieniu, to po prostu nie istniejesz dla klienta.

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Proste SEO odeszło w niebyt. AI jest kluczem do sukcesu

Nowa widoczność całkowicie zmienia zasady dotyczące pozycjonowania. Tradycyjna optymalizacja strony z uwzględnieniem słów kluczowych traci na ważności. Dane Incremys pokazują, że aż 60 proc. cytowań generowanych przez AI pochodzi spoza organicznego wyniku TOP 20 Google. Wysoka pozycja w tradycyjnej wyszukiwarce nie gwarantuje już sukcesu. Algorytmy LLM zmieniły obraz pokazywanych wyników. Analizują biznes na podstawie sygnałów rozproszonych po całej sieci, z uwzględnieniem strony WWW, wizytówki Google, profili społecznościowych oraz opinii użytkowników.

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Co to oznacza dla biznesu? Kluczem do przetrwania jest absolutna spójność danych. Jeżeli algorytmy wykryją rozbieżności, np. inne godziny otwarcia na stronie, inne na wizytówce, albo inne zakresy usług, to uzna firmę za niewiarygodną i po prostu pominie ją w odpowiedzi dla klienta. Tak samo jest z opiniami - jeżeli są stare, to algorytmy nie biorą biznesu jako aktualnego i nie podsuwają go w wynikach prezentowanych użytkownikowi.

Przez lata wizytówka w Google wystarczała, żeby klient cię znalazł. Dziś tłumaczymy klientom, że to dopiero punkt startowy. ChatGPT, Perplexity czy AI Overviews w samym Google nie pytają jednego źródła – zbierają sygnały z dziesiątek miejsc jednocześnie i samodzielnie decydują, którą firmę polecić. Jeśli strona mówi jedno, wizytówka drugie, a opinie są sprzed dwóch lat – algorytm ma problem z rekomendacją i taką firmę pomija. Małe firmy rzadko mają czas, żeby pilnować tej spójności we wszystkich kanałach naraz. A koszt pominięcia przez AI jest dziś realny - tłumaczy Joanna Plona, prezeska Grupy WeNet

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Mała firma nie da rady sama wywalczyć pozycji we współczesnym internecie

Zarządzanie spójnością firmy na wielu kanałach nie jest zadaniem, które można odbębnić. To cały proces, który wymaga uwagi, czasu, systematyczności oraz eksperckiej wiedzy o nieustannie modyfikowanych algorytmach. Przedsiębiorca, który prowadzi niewielki biznes, w rodzaju warsztatu samochodowego czy salonu kosmetycznego, ma na głowie wiele zadań. Bieżąca obsługa klientów, logistyka, zaopatrzenie, faktury i zarządzanie pracownikami wymaga wiele uwagi i czasu. Trudno sobie wyobrazić, żeby w tym wszystkim znaleźć jeszcze miejsce na zarządzanie stroną i platformami społecznościowymi.

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Zjawisko to widać w badaniach satysfakcji małych firm. Jeszcze w badaniach WeNet z czerwca 2025 r. 37 proc. właścicieli takich biznesów deklarowało, że SEO to jedno z najtrudniejszych wyzwań w prowadzeniu działalności. Te obawy formułowano rok temu, gdy jeszcze obowiązywały tradycyjne zasady. Dzisiaj przedsiębiorcy zaczynają odczuwać przeciążenie technologiczne. Nie są w stanie samodzielnie spiąć narzędzi do analityki strony, systemów do monitoringu opinii, planerów social media i innych elementów.

Oczywiście przedsiębiorca może zatrudnić pracownika, którego zadaniem będzie monitorowanie tego, ale raz, że wiąże się to z coraz większymi kosztami pracy, a dwa - prawdziwi specjaliści oczekują bardzo wysokiej wynagrodzeń, na które niewielkie przedsiębiorstwa nie są w stanie sobie pozwolić. Dlatego właściciele firm szukają partnera, który weźmie na siebie odpowiedzialność za całościowy wizerunek biznesu w internecie i zagwarantuje, że ten będzie widoczny dla algorytmów AI.

Ten nowy trend na rynku potwierdza Joanna Plona, prezeska Grupy WeNet:

Z naszych badań wynika, że 57% małych firm woli jednego partnera zamiast kilku rozproszonych narzędzi. To racjonalna odpowiedź wynikająca z przeciążenia. To racjonalna odpowiedź wynikająca z przeciążenia. Jednocześnie 37% przedsiębiorców przyznaje, że SEO to jedno z najtrudniejszych wyzwań w prowadzeniu firmy. A to było, zanim algorytmy zaczęły się zmieniać pod wpływem AI. Dziś to wyzwanie jest jeszcze większe i trudniejsze do udźwignięcia samodzielnie.

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Rewolucja AI nie jest zagrożeniem, jest szansą

To nowy gwarant widoczności w internecie. W dzisiejszym cyfrowym świecie dbanie o spójny wielokanałowy cyfrowy ślad staje się kluczowe. Już teraz co czwarty konsument podejmuje decyzje na podstawie bezpośredniej rekomendacji od sztucznej inteligencji, ten odsetek będzie tylko rósł.

Dla małych firm wniosek jest jeden – zarządzanie cyfrową obecnością na wielu frontach jednocześnie przestało być zadaniem, które można odkładać lub robić połowicznie. Algorytmy nie czekają, a klient, który nie znajdzie firmy w odpowiedzi AI, prawdopodobnie znajdzie konkurencję. Pytanie nie brzmi już „czy warto inwestować w widoczność", tylko „z kim to zrobić skutecznie i bez marnowania czasu

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Paweł Grabowski Redaktor Dziennikarz działu Technologie, w Grupie Spider’s Web od 2019 r., pierwsze kroki w internetowych redakcjach stawiał w Bezprawniku, skąd trafił do redakcji Autobloga, a od października 2022 r. publikuje również w dziale Tech. Lubi smartfony, tablety, ale i nie przepuści ciekawemu sprzętowi AGD. Od zawsze wierny zielonemu robotowi Androida, ale gdy trzeba, to z ciekawości zajrzy do sadu Apple, by wyjść stamtąd wstrząśnięty. Poza technologiami interesuje się motoryzacją, a przez wpływ redaktora Baryckiego także jazdą na rowerze.