Tańsza i łatwiejsza alternatywa dla klimatyzacji. Schłodzisz, a nie wydasz majątku

Wysokie temperatury cieszą jednych, a męczą innych już od dobrych paru dni. Tak naprawdę gorąco to dopiero będzie - iście tropikalne upały mają nadejść. Według prognoz w najbliższy weekend termometry gdzieniegdzie mogą pokazać prawie 40 st. C.

Ratunkiem są domowe sposoby na radzenie sobie z gorącem, ale one mogą nie wystarczyć. Jeżeli ktoś nie może lub z różnych powodów nie chce decydować się na klimatyzację - albo wie, że jest na to za późno, bo teraz zainteresowanie wzrasta - wówczas będzie szukał alternatyw. A do takich zaliczyć można klimatyzatory przenośne.

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Ich zalety są jasne: nie wymagają specjalistycznego montażu, ceny są w miarę znośne, a same urządzenia nie zajmują aż tak wiele miejsca. Osoby wybierające klimatyzatory przenośne muszą godzić się również na pewne kompromisy, takie jak odgłosy związane z pracą urządzenia czy moc, która wystarczy na ochładzanie raczej mniejszych przestrzeni. Do tego dochodzi rura odprowadzająca ciepłe powietrze, mocowana w oknie. Coś za coś - taki sprzęt sprawdzi się w wynajmowanych mieszkaniach czy miejscach, gdzie klimatyzacji z różnych powodów, także cenowych, instalować się nie chce.

Klimatyzator przenośny LIN, TAC-09CPB/DL200

Sam producent deklaruje, że to przenośny klimatyzator powstały głównie z myślą o niedużych pomieszczeniach - do 20 m2. Może działać w trzech trybach pracy, które odpowiadają za chłodzenie, cyrkulację i osuszanie. Do wyboru są dwa poziomy prędkości wentylatora (400/290 m³/h). Moc urządzenia to 2600W.

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Poziom głośności oszacowany został na 65 dB. W trybie nocnym poziom hałasu może być niższy.

Producent deklaruje, że urządzenie "łączy w sobie mobilność i prostotę instalacji".

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Klimatyzator przenośny BEKO BP1095C

BEKO BP1095C dysponuje podobną mocą co wyżej opisany klimatyzator - 2600 W. Działa także w trzech trybach pracy - chłodzenie, osuszanie oraz wentylator - a użytkownik może wybrać trzy prędkości wentylatora (niską, średnią oraz wysoką). Poziom głośności według deklaracji producenta wynosi 65 dB.

Klimatyzatorem można sterować zdalnie, przy pomocy aplikacji. Dzięki temu temperaturę da się ustawić np. przed przyjściem do domu. Inną przydatną funkcją może okazać się ZoneFollow. Czujnik znajdujący się w pilocie mierzy temperaturę otoczenia, a klimatyzator na tej podstawie dostosowuje swoją pracę. Dzięki temu, jeśli ma się pilot przy sobie, można zadbać o odpowiednią temperaturę wszędzie tam, gdzie się aktualnie przebywa.

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Z deklaracji producenta wynika, że klimatyzator schładza pomieszczenia do 24 m2.

BEKO BP1095C BEKO BP1095C Media Expert

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Klimatyzator przenośny TCL TAC-12CHPB MZW

To już nieco wyższa półka cenowa, ale w odróżnieniu od poprzednich opisywanych modeli, ten może zajmować się nie tylko chłodzeniem, cyrkulacją i osuszaniem powietrza, ale też ogrzewaniem. W praktyce będzie to więc urządzenie przydające się zarówno latem, kiedy chcemy obniżyć temperaturę w pomieszczeniach, jak i w chłodniejszym okresie.

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Klimatyzator zaprojektowany został z myślą o pomieszczeniach od 14 do 29 m2.

Funkcja Auto Swing sprawia, że klimatyzator automatycznie rozprowadza chłodne powietrze w różnych kierunkach, co przekłada się na równomierne ochłodzenie całego pomieszczenia Model zapewnia dwie prędkości pracy wentylatora (280 oraz 390 m³/h), a sterować można nim zarówno przy pomocy wbudowanego panelu, jak i zdalnie - aplikacją.

TCL TAC-12CHPB MZW TCL TAC-12CHPB MZW Media Expert

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Klimatyzator przenośny HISENSE VAPC09

HISENSE VAPC09 to natomiast nieco bardziej przystępna cenowo opcja. Mamy tu jednak do czynienia z nieznacznie mniejszą mocą (2500W), przy poziomie głośności 65 dB. Jest to sprzęt, który może działać również jako wentylator oraz osuszacz.

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Funkcja "Smart" automatycznie dostosowuje tryb pracy do panującej temperatury. Chociaż urządzenie nie posiada aplikacji, to można je zaprogramować na wybraną godzinę.

HISENSE VAPC09 HISENSE VAPC09 Media Expert

Klimatyzator przenośny BLAUPUNKT ACP414

Producent deklaruje, że sprzęt może działać w pomieszczeniach nawet do 45 m2. Pracuje w trzech trybach: chłodzenia, osuszania i wentylacji. Urządzeniem sterować można zarówno przy pomocy dotykowego panelu, jak i aplikacji. Opcja automatycznego ruchu nawiewu rozprowadza powietrze po całym pomieszczeniu.

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W trybie nocnym klimatyzator nie tylko pracuje ciszej, ale też stopniowo modyfikuje temperaturę, aby nie doprowadzić do zbyt intensywnego schłodzenia pomieszczenia, co z kolei mogłoby zakończyć się przeziębieniem.

BLAUPUNKT ACP414 BLAUPUNKT ACP414 Media Expert

Klimatyzator SENCOR SAC MT1048C

Według opisu producenta ten klimatyzator sprawdzi się w pomieszczeniach od 34 do 39 m2. Urządzenie o mocy 2900W da się kontrolować zdalnie aplikacją. Sprzęt oferuje trzy tryby pracy (chłodzenie, wentylacja oraz odwilżanie) i ma dwa poziomy ustawienia prędkości: niski i wysoki. Tryb nocny "Sleep" pozwala oszczędzać energię i gwarantuje spokojniejszą pracę w nocy.

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SENCOR SAC MT1048C SENCOR SAC MT1048C Media Expert

Przenośne klimatyzatory nie są jedyną opcją na upalne dni, ale jest to kompromis pomiędzy drogą i wymagającą specjalistycznego montażu klimatyzacją a innymi domowymi sposobami na upał.

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Adam Bednarek Redaktor „Ekstatycznie umiłował morze”, ale mieszka w Łodzi. Lubi pisać o tym, jak technologia wpływa na człowieka, politykę, ekonomię, ekologię, architekturę czy miasta, zastanawiając się przy tym, czy dzięki niej możemy żyć jeśli nie lepiej, to chociaż inaczej. Gra też na Nintendo Switch, a zamiast Xboksa i PlayStation woli Stadię i GeForce Now, bo granie w chmurze to przyszłość.