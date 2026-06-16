Ruszają Prime Days 2026: powerbanki, słuchawki, kamery taniej o ponad połowę

Anker Innovations – znany producent powerbanków, słuchawek, kamer i robotów sprzątających – rozpoczyna wielką, letnią wyprzedaż. Prime Days 2026 to kampania organizowana na Amazon i Allegro, u wiodących partnerów oraz w witrynach producenta. W jej trakcie rabaty na popularne produkty sięgają aż do 54%. Mówimy więc o potężnych oszczędnościach, wynoszących czasem ponad połowę bazowej ceny urządzenia.

Prime Days 2026 to okazja do tańszego kupienia popularnych, topowych powerbanków marki Anker. Cenowe cięcia sięgnęły również sprzętów audio marki soundcore, znanej z korzystnego stosunku możliwości do ceny. Taniej nabędziemy także kamery eufy, w tym modele samowystarczalne z panelami solarnymi. Przeceniono także kosiarki oraz roboty sprzątające eufy. Rozpoczynamy przegląd ciekawych ofert:

Zaczynamy od powerbanków Anker. Najlepszy powerbank na świecie jest odczuwalnie tańszy

Powerbank Anker Prime 300W

Powerbank Anker Prime to najlepszy powerbank na rynku. Nie zapraszam do dyskusji, nie ma o czym. Mówimy o topowej linii niezwykle wydajnych źródeł energii, z łączną mocą 300W oraz aż 140W na jednym wyjściu. Te 300W/140W wystarczy, aby zasilać JEDNOCZEŚNIE laptop, przenośną konsolę i smartfon. Z kolei pojemność 26 000 mAh to absolutny sufit, pozwalający dopuścić Prime’a do transportu lotniczego jako bagaż podręczny.

Te 26 000 mAh przekłada się na 1,5 cyklu pełnego ładowania mojego poczciwego MacBooka Air M2. Zostaje jeszcze lekki zapas na podładowanie smartfonu. Co ciekawe, w sytuacjach kryzysowych można ładować jedno urządzenie z dwóch portów USB-C, zyskując w ten sposób aż 250W mocy na wyjściu. To unikalne rozwiązanie, którego nie mają starsze powerbanki z serii Anker Prime.

Teraz najnowszy Anker Prime 26 000 mAh 300W jest tańszy o 26% i kosztuje 639 zł. Powerbanki z serii Prime nie należą do tanich, ale jako wieloletni użytkownik jednego z nich zaręczam – są warte każdej złotówki. Ostrzegam jednak: kto raz przyzwyczai się do Ankera, nie będzie potem kupował niczego innego. Wydajność energetyczna, niskie ubytki, jakość obudowy – wszystko to top of the top.

SPRAWDŹ TEN POWERBANK Powerbank Anker Prime 300W

Inne promocje na urządzenia zasilające Anker w ramach Prime Days 2026 to:

Stacja zasilająca Anker Prime GaN 200W – idealny pomocnik w biurze, gabinecie i na home office. Mała stacja z sześcioma portami pozwala zorganizować ładowanie wszystkich urządzeń biurowych, nawet jednocześnie. Smartfon, laptop, handheld, zegarek, aparat, dyktafon – każdy sprzęt będzie czekać naładowany. Port USB-C obsługuje zasilanie do 100W. Moc do 100W na gnieździe zostanie utrzymana nawet podczas korzystania z dwóch portów USB-C jednocześnie. Teraz stacja jest tańsza o 37%, kosztując 219 zł.

Stacja zasilająca Anker Prime GaN 200W

SPRAWDŹ TĘ STACJĘ stacja zasilająca Anker Prime GaN 200W

Ładowarka sieciowa Anker Nano 45W – urządzenia z linii Nano to świetni towarzysze podróży. Są małe, poręczne i solidnie wykonane. Objęta promocją ładowarka zasila z mocą 45W, co wystarczy do ładowania nie tylko smartfona oraz zegarka, ale też MacBooka Air czy przenośnej konsoli. Prędkość ładowania jest wyświetlana na czytelnym ekranie urządzenia, a protokoły zasilania mają zachowywać żywotność baterii. Anker Nano 45W jest teraz tańszy o 12% i kosztuje 149 zł.

Ładowarka sieciowa Anker Nano 45W

SPRAWDŹ TĘ ŁADOWARKĘ Ładowarka sieciowa Anker Nano 45W

Powerbank Anker do laptopa 165W – to przykład inżynierskiego kunsztu. Urządzenie otrzymało dwa wysuwane/chowane kabelki USB-C, z czego jeden tak skonstruowany, by jednocześnie pełnił funkcję paska do transportu. Powerbank wystarczy do pełnego naładowania biurowego laptopa takiego jak MacBook, zachowując tyle energii, by wystarczyło jeszcze dla smartfonu oraz zegarka. Sprzęt jest teraz tańszy o 31%, kosztując 249 zł.

Powerbank Anker do laptopa 165W

SPRAWDŹ TEN POWERBANK Powerbank Anker do laptopa 165W

Prime Days 2026 to okazja do zakupu lub uzupełnienia zestawu kamer. Eufy jest znane z braku abonamentu

Eufy to marka kamer znana z prokonsumenckiego podejścia. Kupujesz i działa, tak po prostu. Bez żadnych abonamentów, subskrypcji oraz innych męczących dodatków. W dobie trzymania zaawansowanych funkcji kamer za paywallem, eufy stanowi miłą alternatywę, zwłaszcza w środkowym segmencie cenowym.

Świetnym przykładem filozofii eufy jest samowystarczająca kamera 360 z wbudowanym panelem solarnym – eufy SoloCam S340. Wystarczą dwie śrubki i gotowe. Kamera nie potrzebuje przewodowego źródła prądu, rejestruje w 3K, widzi w 360 stopniach, rozpoznaje obiekty i nie choruje na martwe strefy. Jeśli ktoś szuka kamery z widokiem na szeroki podjazd albo do ogrodu, trafia w dziesiątkę. Sprzęt jest teraz tańszy aż o 52%, kosztując 429 zł. W tej cenie absolutna petarda.

Kamera eufy SoloCam S340

SPRAWDŹ TĘ KAMERĘ Kamera eufy SoloCam S340

Masz do zabezpieczenia większą przestrzeń? Podczas Prime Days 2026 pod cenowe cięcia trafiły dwa zestawy czterech kamer: eufyCam S330 oraz eufyCam E330. Oba z jednostką centralną HomeBase 3, pozwalającą przechowywać lokalnie do 16 TB danych (dysku nie ma w zestawie). Kamery eufyCam S330 to jednostki 4K, każda z własnym wbudowanym panelem solarnym. E330 to także kamery 4K, ale bez paneli, za to z przewodowym nagrywaniem 24/7 i trybem ciągłości zdarzeń na wielu obiektywach. Zestaw bezprzewodowy S330 otrzymał rekordowy rabat 54%, kosztując 1799 zł. Zestaw przewodowy E330 jest tańszy o 48% i kosztuje 1519 zł.

Zestaw kamer 4+1 eufyCam S330

Zestaw kamer 4+1 eufyCam E330

Eufy ma także coś dla fanów automatyzacji sprzątania: robota odkurzającego oraz robota koszącego w promocji

Eufy Omni C28 to robot czyszczący wyposażony w nowoczesną, dużą rolkę mopującą z głowicą natryskową i drapakami brudu. Dla mnie tego typu rozwiązanie to najlepsza nowość w robotach ostatnich lat. Taka rolka nie tylko jest mocno dociskana do podłogi i mopuje dużą powierzchnią materiału, ale również jest stale czyszczona. Brudna woda ląduje w specjalnym zbiorniku robota, zamiast być rozcierana po podłodze. W połączeniu z solidną mocą ssącą 15 000 Pa oraz stacją z funkcją prania i mycia, mamy solidnego przedstawiciela półki średniej. Teraz tańszego o 30%, kosztując 1899 zł. Naprawdę atrakcyjna cena.

Robot sprzątający eufy Omni C28

Z kolei robot koszący eufy C15 to urządzenie nowej generacji, które nie wymaga rozkładania przewodów granicznych. Zero kabli, zero ręcznego mapowania, zero stacji RTK, urządzeniu wystarczają precyzyjne kamery oraz zaawansowane algorytmy. Zestaw jest więc minimalny i banalny w obsłudze, z kolei sam robot został wyposażony w antykradzieżowy moduł GPS. Pięć minut i C15 może brać się za koszenie. Teraz maszyna jest tańsza o 21%, kosztując 3399 zł.

Robot koszący eufy C15

Prime Days 2026 zamykają urządzenia audio/video marki soundcore. Jest w czym wybierać

Soundcore Sleep A30 to słuchawki dokanałowe stworzone z myślą o… spaniu. Miałem je na testach, bardzo niebanalny produkt. Począwszy od kształtu, który jest tak wygodny, dzięki unikalnym elastycznym płatkom, że w słuchawkach łatwo usnąć. Z kolei adaptacyjne, potrójne ANC jest wyczulone na punkcie chrapania, brutalnie ucinając tego typu hałasy. Jeśli partner lubi dawać w nocy koncert, A30 mogą być wybawieniem. Teraz słuchawki są tańsze o 40% i kosztuje 499 zł.

słuchawki soundcore Sleep A30

SPRAWDŹ TE SŁUCHAWKI Słuchawki soundcore Sleep A30

Przenośny głośnik soundcore Boom Go 3i to unikalny przedstawiciel popularnej, mocno basowej serii speakerów BT. Boom Go 3i także lubi pop i stawia na mocne doły, ale zachowuje przy tym wysoce mobilną formę. Blisko mu do przywieszki, którą można nosić na plecaku lub przy pasie. Albo nawet zaczepić na kierownicę roweru. Cena takiego głośnika wynosi teraz 229 zł, uwzględniając rabat w wysokości 23%.

głośnik soundcore Boom Go 3i

SPRAWDŹ TEN GŁOŚNIK Głośnik soundcore Boom Go 3i

Słuchawki nauszne soundcore Space 2 są natomiast rozsądną ekonomicznie alternatywą dla drogich słuchawek ANC. Ich główna siła to skuteczna redukcja szumu, z zachowaniem komfortu noszenia w długich okresach. Space 2 mają pomagać podczas podróży, zwłaszcza w samolocie. Jednocześnie zapewniają bezprzewodowy dźwięk bezstratny w oparciu o kodek LDAC. Imponuje czas działania, wynoszący aż 50 godzin z włączonym ANC. Rabat na ten model wynosi 10%, dzięki czemu słuchawki kupimy za 449 zł.

słuchawki soundcore Space 2

SPRAWDŹ TE SŁUCHAWKI Słuchawki soundcore Space 2

Technologiczną wisienką na torcie jest przenośny projektor NEBULA P1. Inżynierowie Anker Innovations twierdzą, że to pierwsze urządzenie tego typu z odłączanymi głośnikami. Dzięki możliwości ich swobodnego rozmieszczenia audio jest wyraźnie słyszalne dla wszystkich, także podczas seansów plenerowych. Z kolei 650 ANSI lumenów projektora pozwala oglądać treści pod chmurką nie tylko po zmroku, ale również w okresie zachodzącego słońca. Rozdzielczość rzutu to 1080p, a maksymalna przekątna obrazu wynosi 180 cali. Trzeba mieć na uwadze, że nie jest to urządzenie z wbudowanym akumulatorem. NEBULA P1 jest dostępna z rabatem w wysokości 15%, kosztując 2899 zł.

Projektor NEBULA P1

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Szymon Radzewicz Redaktor Odpowiedzialny za gry wideo oraz akcesoria dla graczy. Pisze o interaktywnych przygodach od ponad dekady. Pracował w serwisach medialnych Agory, współtworzył największy e-zin o grach w Polsce, przyłożył rękę do tłumaczeń kilku gier na polski rynek. O grach wideo wypowiada się m.in. dla Telewizji Polskiej, TVN, Polskiego Radia czy Rzeczpospolitej. Szczególnie zafascynowany nowym układem sił na globalnym rynku gier, z rosnącą pozycją Chin oraz krajów Azji Południowo-Wschodniej. Kocha survival horrory już od czasów pierwszego PlayStation, po godzinach stara się okiełznać Unreal Engine oraz Blendera.