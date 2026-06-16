Nowość od PremiumMobile: nawet 400 GB za staż i WieloSIMy za 20,70 zł /mies. 

Abonament komórkowy w PremiumMobile

Operator PremiumMobile przez wszystkie lata swojego istnienia zdążył już przyzwyczaić klientów do prostych zasad i niskich cen. W swojej nowej ofercie nadal oferuje elastyczną umowę z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, a wraz z nią nowe abonamenty Freedom z ogromną ilością internetu na start, która rośnie co pół roku osiągając poziom od 85 GB miesięcznie (w abonamencie Freedom S za 25,70 zł/mies.) do nawet do 400 GB miesięcznie (w abonamencie Freedom L za 39,70 zł/mies.).

Szczegóły poszczególnych abonamentów i rosnące gigabajty dla nowych numerów zaprezentowane zostały poniżej:

Freedom S za 25,70 zł – z limitem 55 GB na start, 65 GB po pół roku stażu, 75 GB po roku i 85 GB po 18 miesiącach,

Freedom M za 29,70 zł – z limitem 90 GB na start, 105 GB po pół roku stażu, 120 GB po roku i 145 GB po 18 miesiącach,

Freedom L za 39,70 zł – z limitem 150 GB na start, 200 GB po pół roku stażu, 250 GB po roku i 400 GB po 18 miesiącach.

Kolejny benefit zarezerwowany jest dla klientów przenoszących numer, którzy premiowani są większą ilością GB na start. U nich dodatkowe gigabajty osiągają maksymalne wielkości jeszcze szybciej.

Oferta łączona - WieloSIMy

Oprócz tego operator uruchomił rabaty za więcej niż jeden numer – tzw. WieloSIMy. Zasada jest taka, że drugi i kolejny numer rabatowany jest do 20,70 zł/mies. i posiada on takie same parametry jak abonament podstawowy (czyli ma tyle samo gigabajtów). Ilość kolejnych numerów za 20,70 zł/mies. nie jest limitowana, warunkiem jest tylko jedno konto abonenckie. W praktyce oznacza to, że można cieszyć się drugim abonamentem Freedom L za 20,70 zł/mies. i osiągnąć co miesiąc aż 400 GB!

Internet mobilny w PremiumMobile

Operator PremiumMobile oferuje również abonamenty z internetem mobilnym 5G. Zasady są tu podobne – obowiązują gigabajty za staż:

500 GB po 6 miesiącach we FreedomNET M,

po 6 miesiącach we FreedomNET M, 1000 GB po 6 miesiącach we FreedomNET L,

umowa z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia i kolejny abonament w wysokości 20,70 zł/mies., z tą różnicą, że klient płaci pełną kwotę za internet mobilny, a rabatowany jest dobrany abonament na telefon i/lub kolejny internet mobilny 5G.

Wszystkie prezentowane ceny zawierają rabaty: 5 zł rabatu za e-fakturę i e-obsługę umowy oraz 5 zł rabatu za zgody marketingowe oraz rabaty WieloSIM: -5,00 zł/mies. dla Freedom S, -9,00 zł/mies. dla Freedom M, -19,00 zł/mies. dla Freedom L. Nieudzielenie lub wycofanie którejkolwiek ze zgód powoduje podwyższenie opłaty miesięcznej o 5 zł za każdą zgodę. Szczegóły w Cenniku „Nowy Freedom”. Regulaminy i cenniki: https://premiummobile.pl/pomoc/umowy-regulaminy-cenniki.



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