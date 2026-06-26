Przewoźnik raczej nie obawia się, że nieco mniej atrakcyjna oferta promocyjna na bilety zniechęci podróżnych, jak niektórzy zdają się sugerować. Wręcz przeciwnie. Wygląda na to, że PKP Intercity spodziewa się wielu nowych pasażerów, którzy zrobili sobie dłuższą przerwę od kolei.

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PKP Intercity rekomenduje swoim klientom odpowiednie przygotowanie się do wakacyjnych podróży. Przewoźnik przypomina, by bilety kupować wcześniej. I to z "co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem", bo w sezonie wakacyjnym pociągi są bardzo popularne. Radzi także, aby posiadać dodatkowy zapas wody (min. 1,5l na każdego pasażera), ubierać się lekko, chronić głowę przed słońcem i mieć przy sobie drobną przekąskę, "szczególnie podczas dłuższej podróży".

Rady wydają się dość oczywiste i banalne, ale najwyraźniej przewoźnik woli dmuchać na zimne, będąc gotowym na przyjęcie podróżnych, którzy nie muszą być zaznajomieni z kolejowymi wyprawami.

Świadczy zresztą o tym akcja "Asystent w podróży". W lipcu i sierpniu na dworcach i stacjach o zwiększonym potoku pasażerskim pojawią się osoby wspierające podróżnych w codziennych przejazdach.

Do ich zadań będzie należała bezpośrednia pomoc przy wsiadaniu do pociągów, wsparcie w bezpiecznym lokowaniu bagażu, a także udzielanie informacji o połączeniach, przesiadkach i ewentualnych opóźnieniach - wyjaśnia PKP Intercity.

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To naprawdę dobry ruch. W sezonie letnim na dworcach dużo się dzieje i czasami łatwo o pomyłkę. Dobrze, że będą osoby mogące wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Jak zapowiada przewoźnik, asystenci pojawią się weekendami m.in. w Kołobrzegu, Gdańsku Głównym, Gdyni Głównej, Katowicach, Krakowie Głównym, Zakopanem, Poznaniu Głównym, Wrocławiu Głównym oraz na warszawskich dworcach: Warszawie Centralnej, Warszawie Zachodniej i Warszawie Wschodniej.

Wagony ratunkiem przed upałami

PKP Intercity zapewnia również, że sezonowe przeglądy techniczne koncentrują się przede wszystkim na "tych instalacjach oraz podzespołach, które przy wysokich temperaturach wymagają szczególnej uwagi eksploatacyjnej". Klimatyzacja ma być pod kontrolą.

Do końca czerwca wszystkie pojazdy przejdą sezonowe przeglądy techniczne, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie sprawności klimatyzacji oraz innych systemów, które w warunkach letnich mają kluczowe znaczenie dla "komfortu i niezawodności podróży". Dodatkowo zorganizowano częstsze wymiany filtrów powietrza w klimatyzatorach.

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W poprzednich latach bywały z tym problemy i nie brakowało historii o podróżnych, którzy spędzili kilka godzin w upale, bo w pociągu akurat szwankowała klimatyzacja. Jasne, awarie się zdarzają i czasami nic się z tym nie zrobi. Dobrze, że PKP Intercity wysyła sygnał, że będzie trzymać rękę na pulsie.

Na czas letniego szczytu przewozowego PKP Intercity przygotowało rekordową liczbę 1650 wagonów, największą w historii spółki. Przewoźnik jest gotowy na tłumy i oby wszyscy dojechali zadowoleni.

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Adam Bednarek Redaktor „Ekstatycznie umiłował morze”, ale mieszka w Łodzi. Lubi pisać o tym, jak technologia wpływa na człowieka, politykę, ekonomię, ekologię, architekturę czy miasta, zastanawiając się przy tym, czy dzięki niej możemy żyć jeśli nie lepiej, to chociaż inaczej. Gra też na Nintendo Switch, a zamiast Xboksa i PlayStation woli Stadię i GeForce Now, bo granie w chmurze to przyszłość.