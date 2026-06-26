Innowacje inspirowane codziennymi potrzebami rodziców i dzieci. Jak Procter & Gamble tworzy rozwiązania wspierające rozwój od pierwszych dni życia?

Te same pytania zadali sobie eksperci P&G i w odpowiedzi stworzyli pieluszki, które sprawiają, że codzienność rodziców jest łatwiejsza i przyjemniejsza. Historia produktu, o którym mowa, sięga lat 60. ubiegłego wieku. To wtedy inżynier i pracownik P&G, Victor Mills, zapragnął stworzyć chłonne i wygodne pieluszki dla swojej nowo narodzonej wnuczki.

Ta sama filozofia, polegająca na ciągłym szukaniu rozwiązań, które będą ułatwiały codzienność dzieci i rodziców, towarzyszy ekspertom P&G do dzisiaj. W 2000 roku w duchu tego podejścia powstało specjalistyczne centrum badawczo-rozwojowe Pampers w niemieckim Schwalbach. Zatrudnionych jest tam ponad 290 ekspertów, naukowców i badaczy, którzy łączą siły z lekarzami oraz rodzicami, by wspólnie opracowywać innowacyjne rozwiązania na każdy etap rozwoju malucha.

Od placu zabaw do laboratorium. Jak P&G poznaje potrzeby najmłodszych?

Głównymi i najbardziej wymagającymi testerami produktów w centrum badawczym P&G są… niemowlęta. Brzmi absurdalnie? Ale tak właśnie jest. P&G co tydzień zaprasza do swojego centrum aż 800 rodzin z dziećmi. Na specjalnie zaaranżowanym placu zabaw maluchy bawią się, raczkują i odkrywają świat.

W tym czasie eksperci obserwują ich zachowanie, a rodzice na bieżąco przekazują swoje uwagi. Co daje ta niepozorna zabawa? Spójrzmy na liczby. Pieluszki testowane są nie tylko podczas wizyt dzieci w centrum badawczym, ale także w ich własnych domach. Tygodniowo to 25 000 przetestowanych pieluszek. W skali roku daje to aż milion sprawdzonych sztuk!

W centrum działa również wyspecjalizowane laboratorium badania skóry (Skin Lab). To tam rano rodzice przynoszą swoje pociechy, by naukowcy za pomocą aparatury wyposażonej w zaawansowane sensory mogli zmierzyć poziom wilgoci i ocenić stan skóry dziecka.

Za tymi badaniami idą rygorystyczne standardy produkcyjne we własnych fabrykach marki. Każda pojedyncza pieluszka schodząca z taśmy jest monitorowana przez ponad 500 czujników. Dodatkowo każdego dnia na każdej linii produkcyjnej pracownicy kontrolują określone partie wyrobów. Wszystko po to, by rodzice mogli korzystać z gotowych pieluszek z poczuciem bezpieczeństwa i pewności.

Jak chronić delikatną skórę dziecka? P&G ma na to odpowiedź

W pierwszych miesiącach życia dziecka skóra jest wyjątkowo delikatna i łatwo ulega podrażnieniom pod wpływem wilgoci, tarcia i zmian temperatury, co może prowadzić do pieluszkowego zapalenia skóry. Eksperci P&G dowodzą, że można temu zaradzić.

Pieluszki Pampers Premium Care zostały wyposażone w warstwę ochronną Derma Comfort. To ponad tysiąc mikroskopijnych porów działających jak sitko, które odciągają wilgoć oraz zabrudzenia od skóry dziecka, kierując płyn do wnętrza wkładu chłonnego. Ochronę przed przeciekaniem z tyłu wspiera elastyczna kieszonka Stop & Protect.

Jak mówi Mariola Mirek, Dyrektor Komunikacji Pampers Europa Centralna: „Podczas opracowywania linii Pampers Premium Care szczególną uwagę zwróciliśmy na komfort dziecka - miękka i elastyczna opaska Flex & Protect to innowacyjne rozwiązanie, które delikatnie dopasowuje się do zmieniającego się kształtu brzuszka dziecka, zapewniając bezpieczne i wygodne dopasowanie bez ograniczania ruchów. Pieluszki szybko wchłaniają wilgoć, utrzymując ją z dala od skóry, a miękkie, oddychające materiały pomagają chronić delikatną skórę i utrzymać jej naturalną kondycję. Jest to szczególnie ważne w pierwszych miesiącach, gdy skóra dziecka jest niezwykle wrażliwa” - opowiedziała.

Codzienną pielęgnację i ochronę naturalnej bariery skóry dopełniają chusteczki Pampers Aqua Soft Touch. Ich tekstura pozwala na delikatne oczyszczanie skóry, pomagając jednocześnie utrzymać jej naturalne pH. Tworzą one wraz z pieluszkami spójny system dbania o higienę od pierwszych dni życia aż do momentu, w którym dziecko rozstaje się z pieluszką.

Czego potrzebuje dziecko, gdy zaczyna odkrywać świat w ruchu?

Czy wiecie, że... kiedy dziecko już zacznie chodzić, może robić nawet do 14 000 kroków dziennie!!! I że zanim maluch postawi pierwsze samodzielne kroki, potrafi przyjąć aż sześć różnych stylów raczkowania?

A wraz z wiekiem i jego rozwojem swoboda ruchu zaczyna więc odgrywać ważną rolę w codziennym poznawaniu świata. Aby sprostać tym potrzebom, eksperci P&G stworzyli pieluchomajtki Pampers Pants z dopasowaniem 360° Fit. Elastyczna taśma wokół talii przylega do brzuszka, wkład izoluje wilgoć, a mankiety wokół nóżek zapobiegają przeciekom. A system Stop & Protect z adaptacyjnymi mankietami gwarantuje stabilne uszczelnienie przy nóżkach, dając dziecku swobodę i ochronę podczas raczkowania i przemieszczania się.

Pieluchomajtki Pampers to także wygoda dla rodziców: ułatwiają zmianę pieluszki na etapie zwiększonej aktywności dziecka.

Mniej pobudek, więcej wspólnych chwil. Jak Pampers wspiera spokojny sen?

Brak snu to problem, z którym boryka się wielu rodziców. Eksperci pracujący na co dzień w centrach badawczych P&G dobrze o tym wiedzą: według badań przeprowadzonych przez markę Pampers, 81% rodziców przyznaje, że wstaje w nocy, aby zmienić pieluszkę swojemu dziecku, co znacząco wpływa na jakość snu, zarówno ich, jak i dziecka*. Choć na nocne wybudzenia wpływa wiele niezależnych czynników, suchość pieluszki to element, nad którym można mieć kontrolę.

Stworzone z myślą o spokojnych nocach pieluszki Pampers Active Baby Night Pants ze wzmocnionym wkładem chłonnym gwarantują do 100% ochrony przed przeciekaniem w dzień i w nocy, pozwalając na odpoczynek maluchowi, co jest kluczowe dla jego rozwoju.

*„Opinie o pieluszkach dla dzieci. Stwierdzenia dotyczące snu i pieluszek dla dziecka” zrealizowane przez agencję Toluna na zlecenie marki Pampers, dn. 02.07.2025 r.

Innowacje, które odpowiadają na codzienne potrzeby rodzin

Pieluszki Pampers są przykładem szerszego podejścia Procter & Gamble do tworzenia innowacji. W centrum działań firmy od zawsze znajdują się konsumenci oraz ich codzienne wyzwania – niezależnie od tego, czy dotyczą opieki nad dzieckiem, dbania o dom czy codziennej higieny.

To właśnie obserwacja rzeczywistych potrzeb, współpraca ekspertów z różnych dziedzin oraz konsekwentnie rozwijane zaplecze badawczo-rozwojowe pozwalają P&G tworzyć rozwiązania, które odpowiadają na zmieniające się oczekiwania rodzin. Filozofia ta pozostaje niezmienna od czasów Victora Millsa: innowacja ma przynosić realną wartość i sprawiać, że codzienne życie staje się choć odrobinę prostsze.

Ładowanie...

Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, autor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.