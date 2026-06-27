Jest nowe GPT. Nie licz na dostęp

OpenAI oficjalnie zapowiedziało GPT‑5.6 Sol - nowy „frontierowy” model, który ma być najmocniejszym systemem w historii firmy. Wraz z nim pojawiają się dwa słabsze rodzeństwa: Terra i Luna. Sol ma być tym, czym kiedyś było GPT‑4: punktem odniesienia dla całej branży. Tyle że tym razem jest jeden zasadniczy problem. Z perspektywy polskiego czytelnika najważniejsza informacja brzmi: nie możemy z niego skorzystać.

I to nie dlatego, że OpenAI „jeszcze nie zdążyło wdrożyć” modelu w Europie. Dostęp do GPT‑5.6 - w tym Sol - jest celowo ograniczony na wniosek rządu Stanów Zjednoczonych. Firma wprost przyznaje, że preview nowych modeli trafił wyłącznie do „małej grupy zaufanych partnerów”, których lista została przekazana administracji Stanów Zjednoczonych.

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Co właściwie ogłosiło OpenAI: Sol, Terra, Luna

GPT-5.6 kontra konkurencja

Rodzina GPT‑5.6 składa się z trzech modeli: Sol, Terra i Luna. Sol jest sztandarowcem - najmocniejszym, najbardziej „agentowym” modelem, który według OpenAI ma wyraźnie przewyższać GPT‑5.x w zadaniach wymagających głębokiego rozumowania, zwłaszcza w kodzie, biologii i cyberbezpieczeństwie.

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Sol wprowadza dwa tryby pracy:

Max Reasoning Effort - model może poświęcić znacznie więcej czasu i zasobów na rozwiązanie trudnego problemu, zanim wygeneruje odpowiedź.

Ultra Mode - Sol uruchamia zestaw współpracujących „podagentów”, które równolegle rozbijają zadanie na części: kod, analizę, planowanie, weryfikację.

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Terra ma być bardziej zbalansowanym modelem „do codziennej pracy”, o wydajności zbliżonej do GPT‑5.5, ale przy niższych kosztach. Luna z kolei stawia na szybkość i cenę - to model do zastosowań masowych, gdzie liczy się przepustowość i opłacalność.

Dlaczego GPT‑5.6 Sol nie jest dostępny poza USA

Ograniczenie dostępu do GPT‑5.6 wynika z prośby rządu Stanów Zjednoczonych. Firma najpierw pokazała możliwości nowych modeli administracji, a dopiero potem ogłosiła publicznie, że startuje z „limitowanym preview” dla wąskiej grupy partnerów.

Powód? Polityka i bezpieczeństwo.

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Po pierwsze, administracja Stanów Zjednoczonych - po serii głośnych dyskusji wokół modeli Anthropic (Mythos, Fable 5) - zaczęła traktować najmocniejsze systemy AI jak potencjalne narzędzia ofensywne w cyberprzestrzeni. Mythos miał zdolność bardzo skutecznego wyszukiwania luk w infrastrukturze i ostatecznie został wycofany z publicznego dostępu, a Fable 5 objęto restrykcjami eksportowymi wobec cudzoziemców.

GPT-5.6 kontra konkurencja

Po drugie, prezydent Stanów Zjednoczonych podpisał rozporządzenie wykonawcze, które wprowadza coś w rodzaju „dobrowolnego, ale obowiązkowego” systemu zgłaszania najbardziej zaawansowanych modeli do przeglądu przez rząd na 30 dni przed publicznym udostępnieniem. W praktyce oznacza to, że firmy takie jak OpenAI muszą liczyć się z tym, że administracja może zażądać ograniczenia dostępu - zwłaszcza dla użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych.

OpenAI w swoim wpisie do mediów podkreśla, że:

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„Nie uważamy, by taki proces dostępu dla rządu powinien stać się długoterminowym standardem. Powstrzymuje najlepsze narzędzia przed dotarciem do użytkowników, deweloperów, firm, obrońców cyberbezpieczeństwa i globalnych partnerów, którzy ich potrzebują.”

To dość elegancka forma powiedzenia: „robimy to, bo musimy, a nie dlatego, że chcemy”.

W efekcie powstaje sytuacja, w której najmocniejszy model OpenAI jest dostępny tylko dla wybranych partnerów w Stanach Zjednoczonych, a wszyscy pozostali - w tym Polska - są z góry wyłączeni z gry. To nie jest „opóźnienie wdrożenia”. To świadome, polityczne ograniczenie.

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Amerykańskie firmy, instytucje badawcze i partnerzy OpenAI dostają dostęp do narzędzia, które realnie może przyspieszyć rozwój oprogramowania, badań naukowych czy systemów bezpieczeństwa. Reszta świata - w tym Europa - musi radzić sobie z wcześniejszymi generacjami modeli albo szukać alternatyw u konkurencji.

Tym samym rośnie znaczenie lokalnych i europejskich rozwiązań. Jeśli najbardziej zaawansowane modele są blokowane z powodów politycznych, to argument „nie opłaca się budować własnego, skoro można wziąć z USA” traci na sile. Dla unijnych regulatorów to wręcz prezent: mogą powiedzieć „widzicie, nie możecie polegać na jednym dostawcy z innego kontynentu”.

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Jak mocny jest Sol - i dlaczego rząd Stanów Zjednoczonych się nim interesuje

OpenAI opisuje Sol jako model „frontierowy”, czyli z samej krawędzi możliwości obecnej technologii. W praktyce oznacza to system, który:

lepiej radzi sobie z długimi, wieloetapowymi zadaniami,

potrafi rozbijać problemy na podzadania i delegować je do „podagentów”,

jest szczególnie mocny w dziedzinach takich jak kod, biologia, cyberbezpieczeństwo.

To właśnie ten ostatni punkt budzi największe zainteresowanie rządu USA. Modele, które potrafią automatycznie wyszukiwać luki w oprogramowaniu, analizować infrastrukturę i sugerować skuteczne wektory ataku, są z perspektywy państwa czymś pomiędzy narzędziem defensywnym a potencjalną bronią.

Nieprzypadkowo OpenAI wcześniej zawarło porozumienie z Departamentem Obrony, które pozwala Pentagonowi korzystać z modeli firmy. Teraz, przy GPT‑5.6, administracja chce mieć pewność, że najnowsze narzędzie nie trafi w niepowołane ręce - w tym w ręce „zagranicznych podmiotów”, które mogłyby wykorzystać je w sposób sprzeczny z interesem Stanów Zjednoczonych.

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Nie chodzi o to, że Polacy są mniej ważni jako rynek. Chodzi o to, że każdy użytkownik spoza Stanów Zjednoczonych jest z perspektywy amerykańskiego rządu „zagranicznym podmiotem”.

Można więc z lekką ironią powiedzieć, że Sol faktycznie jest „bardziej ludzki”. Bo nic tak nie przypomina człowieka, jak to, że o jego dostępności decyduje polityka.

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Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.