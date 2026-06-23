Nowa fabryka broni pancernej w Polsce. Powstaje zbrojeniowy gigant

Kluczowym elementem przedsięwzięcia jest połączenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych z H. Cegielski-Poznań. Po zakończeniu procesu WZM mają zmienić nazwę na Wielkopolskie Zakłady Pancerne Hipolita Cegielskiego w Poznaniu S.A.

Jednym z głównych zadań nowych zakładów będzie obsługa i serwisowanie czołgów Abrams oraz Leopard. Wojsko Polskie posiada obecnie amerykańskie czołgi M1A1 Abrams oraz najnowsze M1A2 SEPv3. Jednocześnie w służbie pozostają niemieckie Leopardy 2 różnych wersji. Tak rozbudowana flota wymaga rozwiniętego systemu napraw, remontów i bieżącej obsługi technicznej.

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Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne od lat specjalizują się właśnie w tego typu zadaniach. Firma działa od 1945 r. i należy do najważniejszych podmiotów odpowiadających za utrzymanie ciężkiego sprzętu pancernego w Polsce. Dodatkowym krokiem było uruchomienie w 2024 r. Regionalnego Centrum Kompetencyjnego Abrams, które wspiera Siły Zbrojne RP w eksploatacji amerykańskich czołgów.

Rozbudowa potencjału zakładu oznacza, że coraz większa część prac związanych z utrzymaniem kluczowego uzbrojenia będzie mogła być wykonywana w kraju. To ogranicza zależność od zagranicznych partnerów i skraca czas potrzebny na przywrócenie sprzętu do pełnej sprawności.

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Ciężki bojowy wóz piechoty made in Poznań

Ambicje związane z nowym przedsiębiorstwem wykraczają jednak daleko poza serwisowanie czołgów. Polska Grupa Zbrojeniowa już wcześniej sygnalizowała, że właśnie w Poznaniu może zostać ulokowana produkcja ciężkiego bojowego wozu piechoty Rate..

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To jeden z najbardziej oczekiwanych projektów modernizacyjnych polskich wojsk lądowych. Ciężki BWP ma zapewnić żołnierzom wysoki poziom ochrony na współczesnym polu walki i współdziałać z czołgami podczas operacji bojowych. W przeciwieństwie do klasycznych bojowych wozów piechoty konstrukcja tego typu bazuje na znacznie cięższym podwoziu, oferując lepszą odporność na ostrzał i wybuchy min.

Jeżeli produkcja rzeczywiście zostanie uruchomiona w Poznaniu, nowe zakłady staną się jednym z filarów krajowego programu rozwoju wojsk pancernych i zmechanizowanych, obok Huty Stalowa Wola.

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Ratunek dla legendy polskiego przemysłu

Istotnym elementem projektu jest także przyszłość zakładów H. Cegielski-Poznań. Firma należy do najbardziej rozpoznawalnych marek polskiego przemysłu i od ponad 175 lat jest związana z gospodarczą historią Wielkopolski.

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Przedsiębiorstwo założone przez Hipolita Cegielskiego rozpoczynało działalność jako niewielki producent narzędzi i maszyn rolniczych. W kolejnych dekadach rozwijało produkcję przemysłową, stając się jednym z największych zakładów w tej części Europy. Szczególną renomę zdobyły produkowane w Poznaniu silniki okrętowe, które trafiały na jednostki pływające eksploatowane na całym świecie.

Ostatnie lata były jednak dla spółki okresem poważnych problemów finansowych. Włączenie zakładu do nowego projektu ma stworzyć warunki do odbudowy jego potencjału technologicznego i produkcyjnego, jednocześnie zachowując markę H. Cegielski oraz związane z nią tradycje.

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Od ciężkich wozów piechoty po lądowe drony

Plany dotyczące Wielkopolskich Zakładów Pancernych obejmują również rozwój nowoczesnych technologii wojskowych. Wśród kierunków wskazywanych przez przedstawicieli branży znajdują się bezzałogowe pojazdy lądowe, które w coraz większym stopniu stają się elementem współczesnych armii.

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Doświadczenia z wojny w Ukrainie pokazują, że roboty lądowe mogą wykonywać zadania rozpoznawcze, transportowe, logistyczne czy saperskie, ograniczając ryzyko dla żołnierzy. Polska zbrojeniówka chce uczestniczyć w tym szybko rozwijającym się rynku, a nowy ośrodek w Poznaniu może odegrać w tym procesie ważną rolę.

Powstanie Wielkopolskich Zakładów Pancernych oznacza więc nie tylko połączenie dwóch przedsiębiorstw. To próba stworzenia nowoczesnego centrum kompetencji, które będzie odpowiadało zarówno za utrzymanie najważniejszego sprzętu wojskowego, jak i rozwój nowych konstrukcji dla polskiej armii. Jeśli plany zostaną zrealizowane, Poznań może w najbliższych latach stać się jednym z najważniejszych ośrodków przemysłu obronnego w kraju.

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Bogdan Stech Redaktor Dziennikarz Spider's Web, zajmuje się tematyką militariów i obronności. Jest pasjonatem lotnictwa, broni pancernej i miłośnikiem symulatorów. Pisze o nowych technologiach, takich jak broń hipersoniczna czy laserowa. Interesuje się historią konfliktów oraz Chin i Wietnamu w XX wieku. Dziennikarzem jest od 1998 roku. Pracował w Super Expressie, Gazecie Wyborczej, Purepc. Jest autorem trzech książek poświęconych wojnie w Wietnamie. Prywatnie interesuje się również fizyką, grami, kotami i kolarstwem górskim.