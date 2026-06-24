Gigant AGD wchodzi do Polski. Midea i Teka mają konkretny plan na nasze kuchnie

W warszawskiej Fabryce Norblina odbyło się wydarzenie, które naprawdę trudno nazwać zwykłą prezentacją produktową. Zamiast sali konferencyjnej z rzędami krzeseł - przestrzeń Art Box Experience zamieniła się w coś, co organizatorzy sami określili mianem „półimmersyjnego świata". Projekcje 360°, przestrzenny dźwięk, osobne strefy tematyczne z własną narracją i atmosferą. Ponad 40 produktów rozmieszczonych tak, żeby je poczuć w kontekście, a nie tylko obejrzeć na wystawce.

Brzmi jak przesada? Trochę tak. Ale skoro marka wydaje takie pieniądze na wejście na rynek, to znaczy, że traktuje Polskę poważnie - i to jest ta właściwa pointa.

Skąd się wzięła Midea i dlaczego warto o niej wiedzieć

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2 Midea i Teka rozbudowują ofertę na Polskę

Zacznijmy od podstaw, bo Midea to marka, którą wiele osób w Polsce zna tylko z etykietek klimatyzatorów. Zwłaszcza że ta historia jest dość ciekawa. W 1968 r. He Xiangjian wraz z 23 współpracownikami założył w chińskim Shunde (prowincja Guangdong) mikroprzedsiębiorstwo produkujące plastikowe nakrętki i akcesoria do butelek. Tak to się zaczęło - na tym etapie niezbyt romantycznie.

W 1980 r. firma weszła w segment wentylatorów elektrycznych, a pięć lat później, w 1985 r., rozpoczęła produkcję klimatyzatorów. To był fundament. Dziś Midea Group to globalny konglomerat technologiczny obecny w ponad 200 krajach i regionach, z przychodami w 2025 r. wynoszącymi 458,5 mld juanów - wzrost rok do roku o 12,1 proc. - i zyskiem netto na poziomie 43,95 mld juanów. Dla kontekstu: to więcej niż PKB niejednego europejskiego kraju.

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2 Midea i Teka rozbudowują ofertę na Polskę

Midea jest jedyną chińską firmą AGD, która nieprzerwanie od 2016 r. znajduje się na liście Fortune Global 500. W rankingu z 2025 r. awansowała o 31 pozycji, zajmując 246. miejsce. A według Euromonitor International Midea jest dziś numerem jeden na świecie pod względem sprzedaży inteligentnego sprzętu AGD. Trudno to zbagatelizować.

Warto też wiedzieć, że Midea to nie tylko lodówki i pralki. W 2016 r. firma przejęła za około 4,5 mld euro niemieckiego producenta robotów przemysłowych - Kukę. To do dziś jedno z największych przejęć europejskiej firmy przez podmiot chiński. Kuka jest globalnym liderem w robotyce, symbolem Industry 4.0, i teraz należy do tej samej grupy, co klimatyzator, który stoi może w twoim biurze.

Teka: stuletnia marka, która przyszła z Niemiec przez Hiszpanię

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2 Midea i Teka rozbudowują ofertę na Polskę

Drugą gwiazdą warszawskiego wydarzenia była Teka - i tutaj historia jest równie intrygująca. Wszystko zaczęło się w 1924 r., gdy Karl Thiemann założył w Niemczech firmę produkującą maszyny rolnicze. Brzmi jak odległa przeszłość, a jednak - firma wciąż istnieje. Przełom nastąpił, gdy Thiemann zajął się obróbką stali nierdzewnej, co okazało się strzałem w dziesiątkę. W 1957 r. do spółki dołączył Helmut Klein i w tym momencie powstała marka Teka - nazwa to inicjały obu założycieli: T(hiemann) + K(lein) + a. Rok później na rynek trafił pierwszy produkt pod tym szyldem: zlewozmywak. Skromne początki jak na markę, która dziś sprzedaje piekarniki z funkcją pirolizy i płyty indukcyjne zaprojektowane przez Italdesign Giugiaro.

W 1964 r. Teka otworzyła fabrykę w Hiszpanii i to stąd de facto pochodzi jej europejskie centrum operacyjne do dziś. Portfolio rosło: piekarniki, płyty kuchenne, okapy, zmywarki, a z czasem też urządzenia chłodnicze i akcesoria łazienkowe. Firma działa w ponad dziesięciu zakładach produkcyjnych w Europie, Azji i obu Amerykach, wytwarzając co roku miliony produktów.

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2 Midea i Teka rozbudowują ofertę na Polskę

Kluczowy moment nastąpił jednak dopiero w u ubiegłym roku. W czerwcu 2024 r. ogłoszono, że Midea Group przejmuje Grupę Teka (razem z markami Küppersbusch i Intra). Komisja Europejska dała zielone światło, a transakcja została sfinalizowana 29 kwietnia 2025 r. Teka weszła w nowe stulecie z nowym właścicielem - i zapleczem R&D jednej z największych firm technologicznych na świecie.

Co pokazano w Warszawie

Samo wydarzenie zorganizowano w Art Box Experience - przestrzeni immersyjnej w Fabryce Norblina na warszawskiej Woli, przy ulicy Żelaznej. To miejsce, które na co dzień gości wystawy artystyczne i multimedialne, tutaj przez jeden dzień zmieniło się w wielozmysłowy showroom. Poszczególne pomieszczenia były poświęcone różnym kategoriom produktowym: kuchni, praniu, chłodzeniu i komfortowi powietrza.

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2 Midea i Teka rozbudowują ofertę na Polskę

Łącznie podczas eventu pokazano ponad 40 produktów. W globalnym i europejskim portfolio Midea znajdziemy chłodziarko-zamrażarki, zamrażarki, piekarniki i płyty do zabudowy, zmywarki, okapy, kuchenki mikrofalowe, klimatyzatory, pralki, a także szeroką gamę małego AGD - air fryery, czajniki, kostkarki do lodu, odkurzacze, wentylatory. Teka uzupełnia ten zestaw o sprzęt do zabudowy kuchennej, szczególnie mocny w segmencie piekarników, płyt indukcyjnych i okapów.

Wspólnym mianownikiem, który firma podkreślała przy każdej okazji, jest ekosystem - idea, że wszystkie urządzenia mogą ze sobą współpracować w ramach inteligentnego domu. To nie jest nowe hasło na rynku AGD, ale Midea ma argument, którego inni nie mają w takim zestawieniu: globalne zaplecze robotyczne Kuki, które pozwala na automatyzację procesów wytwórczych w sposób realnie wpływający na koszty i jakość.

Polska: od klimatyzatorów do pełnego portfolio

Uczciwie trzeba powiedzieć, że Midea w Polsce to nie jest totalna nowość. Marka była obecna od jakiegoś czasu - głównie w segmencie klimatyzacji i urządzeń chłodniczych, często pod nazwami innych dystrybutorów. To, co się teraz zmienia, to strategia komunikacji i ambicja budowania rozpoznawalnej marki własnej. Firma chce, żeby Polacy świadomie wybierali Mideę i Tekę - oferta ma być kompleksowa, dobrze zaprojektowana i zintegrowana technologicznie.

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2 Midea i Teka rozbudowują ofertę na Polskę

Teka z kolei jest marką, która na polskim rynku funkcjonuje od lat w segmencie AGD do zabudowy kuchennej i ma tu stabilną pozycję. Piekarniki, płyty indukcyjne, okapy, zmywarki - to kategorie, w których marka jest obecna w sieciach sprzedaży i sklepach specjalistycznych. Połączenie z Mideą daje jej dostęp do szerszego portfolio w kategoriach, w których dotychczas była słabiej reprezentowana - przede wszystkim sprzęt wolnostojący, pralki i klimatyzacja.

Czy to ma sens dla polskiego kupującego?

Tutaj trzeba być szczerym, bo nikt nie lubi marketingowych zachwytów bez pokrycia. Rynek AGD w Polsce jest nasycony i brutalnie konkurencyjny. Każdy z producentów walczy o metr kwadratowy w sklepie i miejsce w głowie konsumenta. Wejście z szerszym portfolio i prestiżowym eventem to dopiero punkt startowy. Co Midea i Teka mają do zaoferowania poza ładną prezentacją?

Kilka rzeczy jest obiektywnie ciekawych. Po pierwsze - integracja: spójny ekosystem urządzeń pod jednym parasolem, z dobrą aplikacją i obsługą smart home, to argument dla tych, którzy urządzają dom od zera. Po drugie - skala i R&D: firma o rocznych przychodach przekraczających 56 mld dol. w 2024 r. ma zasoby na badania i rozwój, których mniejsze marki mogą sobie tylko pomarzyć. Po trzecie - design: Teka od lat projektuje produkty we współpracy ze studiami pokroju Italdesign Giugiaro (tak, tym samym, który robił karoserie dla Ferrari i Alfy Romeo).

Dla Midei i Teki ten warszawski event był dużą inwestycją w wizerunek. Dla nas, zwykłych kupujących, liczy się coś innego: czy za kilka miesięcy w sklepie rzeczywiście zobaczymy te urządzenia, w sensownych cenach, z dobrze działającym serwisem i realnymi funkcjami, a nie tylko kolorowymi piktogramami na kartonie. Po wydarzeniu wiemy już, że odpowiedź na to jest twierdząca, a scenografia z Fabryki Norblina okaże się czymś więcej niż ładnym tłem do zdjęć na LinkedInie. To potężny gracz z potężną ofertą. A produkty marek Midea i Teka powinny od teraz zdecydowanie być brane pod uwagę przy zakupach AGD.

Ładowanie...

Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.