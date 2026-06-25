Mega wyprzedaż w Geekbuying. Klimatyzatory hulajnogi i coś specjalnego

Na dworze robi się gorąco, ale i w świecie internetowych zakupów pojawiła się okazja tak gorąca, że aż pali. Sklep Geekbuying przygotował czerwcową mega wyprzedaż, w której klienci mogą nabyć świetne produkty w cenach niższych nawet o połowę. Zebrałem kilka ciekawych ofert, ale zanim do tego przejdziemy, czas na kilka ciekawostek związanych z ofertą.

Podstawową kwestią jest niższa cena wybranych kategorii urządzeń, w tym AGD, hulajnóg elektrycznych, klimatyzatorów, rowerów itd. Jest ich dużo, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Dodatkowo sklep uruchomił loterię "Oferta kuponów". Od 19 do 30 czerwca można wziąć udział w losowaniu, w którym nagrodami są ekskluzywne vouchery i darmowe prezenty. Żeby wziąć udział w losowaniu wystarczy się zarejestrować. Wszyscy użytkownicy otrzymują jedną szansę dziennie, a ci, którzy wcześniej składali zamówienia na Geekbuying mają dodatkowe 3 szanse dziennie. Jeżeli jednak jesteś początkowym użytkownikiem, to nic straconego - również możesz mieć więcej szans.

Subskrybenci newslettera otrzymują dodatkową szansę w losowaniu. Kolejne można zdobyć za udostępnienie materiału promocyjnego na dowolnym profilu w mediach społecznościowych (maksymalnie 3 dodatkowe szanse dziennie). Jeżeli zaś złożycie zamówienie w dniach od 19 do 30 czerwca, to otrzymacie dodatkowe 3 szanse w losowaniu. Krótko mówiąc - możecie znacząco zwiększyć swoje szczęście.

Oprócz tego macie do dyspozycji kupony, które obniżają wartość zamówień:

B4EW67HN - daje 40 zł zniżki przy zamówieniu powyżej 499 zł,

- daje 40 zł zniżki przy zamówieniu powyżej 499 zł, N2Q1MNGN - 70 zł zniżki przy zamówieniu powyżej 999 zł,

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Zapytacie, ale dlaczego mamy wybrać portal Geekbuying? Ten sklep oferuje gwarancję i wsparcie posprzedażowe zgodne ze standardami Unii Europejskiej, a dzięki rozległej sieci magazynów zlokalizowanych w Europie czas dostawy jest wyjątkowo krótki. Geekbuying oferuje również zwroty zgodne z przepisami europejskimi i bezpieczne metody płatności. Co więcej - firmy bez problemu uzyskają fakturę VAT na zakupiony towar. Dlatego nie ma sensu się zastanawiać, czas działać. Zaczynamy. Na początek środki transportu.

Ausom K20 Pro - dwa silniki i ogromny komfort za 2479 zł

Sprawdź Ausom K20 Pro

Ten model rozpieszcza użytkowników swoimi możliwościami. Posiada dwa silniki 1400 W, które generują moment obrotowy wynoszący 28 Nm. Są tak wydajne, że pozwalają pokonywać wzniesienia aż o 33 proc. nachyleniu. Obsługuje trzy tryby prędkości - 10/15/20 km/h. Wzmocniona konstrukcja wytrzymuje kierowcę do 130 kg wagi, a szeroki podest zapewnia dużo miejsca na stopy, co poprawia równowagę. Dzięki wygodnemu mechanizmowi składania bezproblemu przechowacie hulajnogę w garażu lub bagażniku.

Pojemność akumulatora wynosi 18 Ah 48 V (864 Wh), co pozwala na przejechanie do 90 km na jednym ładowaniu. Duży zasięg zmniejsza częstotliwość uzupełniania energii i umożliwia wyruszanie w dłuższe wyprawy. Hulajnoga Ausom K20 Pro posiada pełne oświetlenie wraz z kierunkowskazami oraz stopień ochrony IP54, co pozwala na niezawodne działanie w deszczu i trudnych warunkach pogodowych.

Dla poprawy komfortu zastosowano amortyzowany przedni widelec i regulowany dwustronny tylny wahacz ShocFree. Taki układ skutecznie pochłania wstrząsy i wibracje. Bezdętkowe 10-calowe opony zapewniają wysoką przyczepność i większą odporność na przebicia. Żadna nawierzchnia nie jest mu straszna. Możecie wyruszyć na szutry, nierówne chodniki, ale i mieszany teren nie stanowi żadnego wyzwania. Hulajnoga Ausom K20 Pro posiada przednie i tylne hamulce tarczowe z zaawansowaną technologią E-ABS, która zapobiega blokowaniu się kół.

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Ausom Gosoul 2 Pro - jeszcze więcej mocy i komfortu za 2679zł

Sprawdź Ausom Gosoul 2 Pro

Ta hulajnoga posiada mocny silnik elektryczny o mocy 1400 W i momencie obrotowym wynoszącym 28 Nm. Wyposażona jest w system zawieszenia ShocFree i 10-calowe opony bezdętkowe, które zapewniają płynną i komfortową jazdę. Ta hulajnoga nie boi się żadnej nawierzchni, nawet trudny teren staje się dziecinnie prosty do pokonania. Radzi sobie z nachyleniem do 27 proc., oferuje trzy tryby prędkości 10/15/20 km/h, a kierowca może mieć masę aż 130 kg.

Akumulator 18 Ah 48 V zapewnia zasięg aż do 90 km. Bezpieczeństwo znacząco poprawia pełne oświetlenie i kierunkowskazy. Dzięki nim można sygnalizować swoje zamiary na drodze, bez odrywania ręki z kierownicy. Szeroki podest i wzmocniona konstrukcja oraz hamulce tarczowe z systemem E-ABS, zwiększają poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad pojazdem. Układ hamulcowy zmniejsza ryzyko zablokowania kół i pomaga utrzymać stabilność.

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Kukirin G2 to absolutny hit za 2099 zł

Sprawdź Kukirin G2

Moc silnika wynosi 800 W, co pozwala na jazdę z prędkością do 45 km/h. Bateria o pojemności 15,6 Ah zapewnia zasięg na poziomie 55 km. Kukirin G2 dzięki 10-calowym oponom bezdętkowym i czteroramiennemu amortyzatorowi zapewnia idealną przyczepność i amortyzację nawet w trudnym terenie. Skomplikowane zawieszenie dba o to, żeby użytkownik mógł poruszać się komfortowo nawet po dużych wybojach ze skutecznym tłumieniem wibracji.

Atutem hulajnogi jest jej lekkość, co docenicie, gdy będziecie musieli ją wnieść po schodach. Ponadto jest wodoodporna, więc nawet jeżeli złapie was po drodze ulewa, to macie gwarancję, że hulajnoga jest wytrzymała. Producent nie zapomniał o wydajnym oświetleniu, które umożliwia jazdę nawet po zapadnięciu zmroku. 160-mm hamulce zapewniają skuteczne zatrzymanie urządzenia na niewielkim dystansie.

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Fynzo T11 - nowocześnie, komfortowo i stylowo za 1589 zł

Sprawdź Fynzo T11

Hulajnoga Fynzo T11 wyposażona jest w przedni i tylny wahacz z regulowanymi sprężynami, które pomagają amortyzować wstrząsy spowodowane przez trudne trasy. Dzięki temu zapewnia stabilny kontakt z podłożem, niezależnie od typu trasy, którą pokonujemy. Silnik ma moc szczytową 1100 W i moment obrotowy na poziomie 26 Nm. Domyślna prędkość wynosi do 20 km/h, ale podobno można ją łatwo zwiększyć. Akumulator o pojemności 748,8 Wh (48 V, 15,6 Ah) zapewnia zasięg do 60 km, więc hulajnoga świetnie sprawdzi się do codziennych dojazdów do pracy czy szkoły.

10-calowe opony bezdętkowe poprawiają przyczepność i ograniczają konieczność rutynowej konserwacji. Zaletą hulajnogi jest naturalna pozycja podczas jazdy, wydajne hamulce z systemem E-ABS oraz pełne oświetlenie wraz z kierunkowskazami. Model T11 obsługuje funkcję NFC oraz blokadę hasłem, więc chroni przed nieuprawnionym użyciem

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Kugoo M3 Pro - przecinak za 1499 zł

Sprawdź Kugoo M3 Pro

Hulajnoga napędzana jest silnikiem o mocy 600 W, który zapewnia płynne i responsywne przyspieszenie. Zasięg na jednym ładowaniu to przyjemne 64 km, więc hulajnoga przeznaczona jest zarówno do dłuższych dojazdów do pracy, jak i przejażdżek rekreacyjnych. Przednie i tylne hamulce tarczowe z elektronicznym układem hamulcowym, zapewniając mocne i czułe hamowanie. To zwiększa bezpieczeństwo.

Sprężynowy układ zawieszenia w połączeniu z 10-calowymi pneumatycznymi oponami zapewnia bardzo dobrą przyczepność i kontrolę toru jazdy nawet na mokrej nawierzchni. Hulajnoga wyposażona jest w pełne oświetlenie, w tym podwójne kierunkowskazy (przód/tył), więc nocne przejażdżki są jak najbardziej możliwe.

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Przenośny klimatyzator zewnętrzny CYBERTAKE S1 Pro - ochłoda za 1999 zł

Sprawdź CYBERTAKE S1 Pro

Klimatyzator będzie zdecydowanie potrzebny, żeby przetrwać nadchodzące upały. Siłą tego klimatyzatora jest możliwość jego wygodnego transportu. Sprawdzi się w trasie, na wypadzie pod namioty i wszędzie tam, gdzie będziemy chcieli go zabrać.Wyposażony jest w kompresor Panasonic zapewniający zaawansowaną technologię inteligentnej częstotliwości zmiennej, owocując bardziej precyzyjnym i błyskawicznym chłodzeniem. W zwykłej pracy jest bardzo cichy, bo mówimy o zaledwie 55 dB, ale obsługuje tryb nocny, w którym głośność spada do poziomu 38 dB, dzięki czemu będziemy mogli spać przy włączonym klimatyzatorze.

Wykorzystując strukturę ramy ze stopu aluminium, CYBERTAKE S1 Pro cechuje się wysoką wytrzymałością, trwałością i odpornością na korozję, aby móc znosić wilgoć i inne surowe czynniki środowiskowe. Co więcej, materiał ze stopu aluminium cechuje się dobrą przewodnością cieplną, co pomaga odprowadzać ciepło z urządzenia i utrzymywać stabilną wydajność. Jest sterowany za pomocą Bluetooth i ma system automatycznego odprowadzania wody, więc nie ma potrzeby regularnego czyszczenia zbiornika. Klimatyzator można łatwo przenosić, a zużycie energii jest niewielkie, więc wystarczy na kilkudniowy wyjazd.

SPRAWDŹ OFERTĘ Klimatyzator CYBERTAKE S1 Pro Geekbuying.pl

Monitor gamingowy TITAN ARMY P275MV Plus 27 cali za 1299 zł

Sprawdź Monitor gamingowy TITAN ARMY P275MV Plus

Czas na ciekawą propozycję dla graczy. 27-calowy monitor wykorzystuje panel LED DyDS Mini z 1152 niezależnymi strefami przyciemniania, dzięki którym wyświetlacz zapewnia niezrównaną kontrolę nad jasnością i kontrastem, co przyczyni się na lepsze doznania w grach. Dzięki autorskiej technologii DyDs od TITAN ARMY monitor zapewnia dynamiczną ostrość i responsywność, zwłaszcza w otoczeniach ciemnych, znacząco poprawiając widoczność podczas intensywnych sesji gamingowych. Gracze mogą wybierać pomiędzy dwoma trybami rozdzielczości: immersyjnym 4K@160Hz dla oszałamiających efektów wizualnych lub często odświeżanym FHD@320Hz dla wyjątkowej responsywności w dynamicznych grach.

Monitor cechuje się doskonałą dokładnością odwzorowania kolorów, a rozgrywkę ułatwi technologia Adaptive Sync, która synchronizuje częstotliwość odświeżania wyświetlacza z kartą graficzną. Funkcję tę uzupełnia ulepszony system ochrony oczu, zaprojektowany z myślą o redukcji emisji światła niebieskiego i migotania, zapewniając komfortowe doświadczenia z oglądania nawet podczas dłuższych sesji.

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Laserowa wycinarka LONGER Laser B1 40W - twoje nowe hobby za 2799 zł

Sprawdź laserową wycinarkę LONGER Laser B1

Wakacje to świetny okres, żeby rozpocząć przygodę z nowym hobby, które jednocześnie może być źródłem zarobku. Dzięki najbardziej zaawansowanej 8-rdzeniowej technologii laserowej, wycinarka laserowa Laser B1 40W dysponuje silną optyczną mocą wyjściową 44-48W, jednym z najsilniejszych dostępnych obecnie laserów diodowych, a tym samym dużo większą zdolnością cięcia. Laser B1 przetnie przez paulownię 20mm, czarny akryl 10mm, a nawet stal nierdzewną 0,1mm za jednym podejściem, lipę 40mm i czarny akryl 50mm w kilku podejściach. Posiada duży obszar roboczn, nadaje się do paneli A3.

Wyposażona jest w nową 32-bitową płytę główną, co pozwala na prędkości grawerowania do 36 000mm/min, cztery razy szybciej niż zwykłe grawerki laserowe. Dodatkowo zastosowano ciche sterowniki, aby skutecznie redukować hałas roboczy, zapewniając szybsze i przyjemniejsze korzystanie. Wysokiej energii promień lasera natychmiastowo utlenia powierzchnię metalu, wydobywając 300 bogatych kolorów.

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Co musisz wiedzieć przed mega wyprzedażą w Geekbuying.pl?

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Paweł Grabowski Redaktor Dziennikarz działu Technologie, w Grupie Spider’s Web od 2019 r., pierwsze kroki w internetowych redakcjach stawiał w Bezprawniku, skąd trafił do redakcji Autobloga, a od października 2022 r. publikuje również w dziale Tech. Lubi smartfony, tablety, ale i nie przepuści ciekawemu sprzętowi AGD. Od zawsze wierny zielonemu robotowi Androida, ale gdy trzeba, to z ciekawości zajrzy do sadu Apple, by wyjść stamtąd wstrząśnięty. Poza technologiami interesuje się motoryzacją, a przez wpływ redaktora Baryckiego także jazdą na rowerze.