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Budowanie, skoki i koszykówka w jednym miejscu. LEGO® Basketball Experience rozgrzało centrum Warszawy  

Lokowanie produktu: LEGO

Przez siedem dni, od 1 do 7 czerwca, Plac Defilad w Warszawie tętnił energią i kreatywnością. LEGO® Basketball Experience – pierwsza w historii marki strefa tego formatu w Polsce – przyciągnęła tysiące odwiedzających, łącząc sportowe emocje z pasją do budowania z klocków LEGO®.  

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Budowanie, skoki i koszykówka w jednym miejscu. LEGO® Basketball Experience rozgrzało centrum Warszawy  

W samym sercu sportowych emocji 

Koszykówka pełna jest pozytywnych emocji, energii i tempa. Marka LEGO przedstawia ten sport w nowym świetle – jako przestrzeń do wspólnej zabawy i czasu spędzonego razem.

LEGO Basketball Experience było wydarzeniem wyjątkowym pod każdym względem, dostępnym w czasie trwania Mistrzostw Świata w Koszykówce 3x3 organizowanych w Polsce. Tętniąca życiem i wypełniona kolorami strefa przyciągnęła tłumy dzieci i rodziców, którzy szukali angażujących sposobów na spędzanie czasu. Po raz pierwszy marka LEGO stworzyła w centrum stolicy w pełni funkcjonalną, bezpłatną strefę działającą przez cały tydzień. Przestrzeń podzielona była na dwie części: strefę budowania wypełnioną setkami tysięcy klocków LEGO oraz profesjonalne boisko z koszami ustawionymi na różnych wysokościach, tak by każde dziecko – niezależnie od wieku – mogło spróbować swoich sił. 

Zabawa, która łączy 

Inicjatywa wpisuje się w misję Grupy LEGO – inspirowanie i rozwijanie budowniczych jutra poprzez zabawę dostępną dla każdego, wszędzie. Potwierdzają to wyniki badania LEGO® Play Well 2026: W Polsce 89% rodziców wykorzystuje zabawę, by wspierać zainteresowania swoich dzieci, a 93% najmłodszych uważa budowanie z klockami LEGO za świetną aktywność dla całej rodziny. 

Tam, gdzie kreatywność spotyka się ze sportem  

Na odwiedzających strefę czekał szereg aktywności łączących sportowe wyzwania z kreatywną zabawą. W części “Zbuduj i zabierz do domu” dzieci mogły tworzyć miniaturowe koszykarskie koszulki trafiające na specjalną „Ścianę sław", a także własne miniboiska i buty do kosza, które zabierały do domu jako pamiątkę. Nie zabrakło też przestrzeni do budowania czegokolwiek, co podpowie wyobraźnia. Dodatkową atrakcją była ścianka do skakania, gdzie dzieci mogły sprawdzić, jak wysoko potrafią podskoczyć.  

Za strefę sportową odpowiadała drużyna Kacpra „Kacpa76" Lachowicza – profesjonalni trenerzy, którzy każdego dnia prowadzili wyzwania i zabawy z nagrodami. Sam Kacper codziennie osobiście zachęcał najmłodszych do ruchu i pokazania koszykarskich umiejętności. 

Wyjątkowym punktem programu był pokaz specjalny. Na boisku pojawili się Piotr „Grabo" Grabowski, Rafał „Lipek" Lipiński i Kacper Lachowicz, dostarczając odwiedzającym niezapomnianych emocji i pokazując, że koszykówka to coś więcej niż sport, a dzięki klockom LEGO staje się pomostem łączącym pokolenia we wspólnym akcie kreatywnego tworzenia. 

Spiders Web
11.06.2026 15:00
Lokowanie produktu: LEGO
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