Konsolidacja zobowiązań. Jak uporządkować finanse osobiste i zamienić kilka rat w jedną?

Czym jest konsolidacja zobowiązań?

To połączenie kilku różnych zobowiązań w jeden kredyt konsumencki z możliwością dobrania dodatkowej gotówki. Bank przejmuje spłatę dotychczasowych zobowiązań finansowych i wystawia nową umowę z jedną stałą ratą. To rozwiązanie dla osób, które chcą uporządkować swoje finanse i odzyskać kontrolę nad domowym budżetem. Konsolidacja zobowiązań to jedna z podstawowych propozycji instytucji finansowych – można ją znaleźć w takich bankach jak Santander Consumer Bank.

W ramach konsolidacji można połączyć kilka zobowiązań różnego rodzaju:

kredyty gotówkowe;

pożyczki ratalne;

limity kredytowe w koncie;

limity na kartach kredytowych;

chwilówki.

Warto jednak zaznaczyć, że przyjęcie chwilówek do konsolidacji zależy od polityki konkretnej instytucji finansowej. Czy obejmuje je kredyt konsolidacyjny w Santander Consumer Banku? Należy to zweryfikować bezpośrednio w ofercie.

Kiedy warto zdecydować się na konsolidację?

Konsolidacja ma sens przede wszystkim wtedy, gdy spłata kilku rat pochłania zbyt dużą część budżetu. Sygnałem alarmowym może być przekroczenie progu 40% dochodów przeznaczanych na zobowiązania finansowe. W takiej sytuacji ryzyko utraty płynności finansowej znacząco rośnie. Dlatego im więcej aktywnych zobowiązań, tym trudniej utrzymać ten próg, a każde kolejne pogarsza sytuację.

Warto rozważyć złożenie wniosku o kredyt konsolidacyjny, gdy pojawia się przynajmniej jeden z poniższych sygnałów:

spłata odbywa się w więcej niż dwóch różnych instytucjach,

terminy płatności trudno śledzić,

wysokie oprocentowanie zobowiązania,

Każdy z tych sygnałów oznacza, że ilość bieżących rat do spłaty generuje więcej kosztów i ryzyka, niż powinna i czas ją zreorganizować.

O opłacalności kredytu konsolidacyjnego decyduje wskaźnik RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania, który uwzględnia oprocentowanie, prowizję i inne koszty. Całkowity koszt kredytu po konsolidacji powinien być niższy niż suma kosztów dotychczasowych zobowiązań.

Jak złożyć wniosek i zmienić kilka rat w jedną?

Wniosek o kredyt konsolidacyjny można złożyć w oddziale, na infolinii lub online bez wychodzenia z domu. W tym trzecim przypadku wniosek wypełnia się w aplikacji mobilnej wybranego banku. Decyzja kredytowa zapada onlinowo, a cały proces często nie wymaga żadnej wizyty w oddziale.

Proces uzyskania kredytu przebiega w kilku krokach:

złożenie wniosku – online, na infolinii lub w oddziale, potrzebne są dane osobowe, informacje o dochodach i lista zobowiązań do spłaty; ocena zdolności kredytowej – bank weryfikuje historię w BIK, dochody i aktualne zadłużenia; spłata dotychczasowych zobowiązań – bank wypłaca środki bezpośrednio do poprzednich wierzycieli; jedna nowa rata – od tej chwili spłacany jest tylko jeden kredyt w jednym stałym terminie. dodatkowa gotówka – wraz z uporządkowaniem domowego budżetu, istnieje możliwość wzięcia dodatkowej gotówki na nieprzewidziane wypadki.

Jakie korzyści wynikają z konsolidacji zobowiązań?

Połączenie kilku zobowiązań w jedną ratę porządkuje ich strukturę na kilku poziomach jednocześnie. Zamiast wielu terminów płatności w różnych instytucjach pozostaje jedno zobowiązanie wobec jednego wierzyciela. Eliminuje to ryzyko pominięcia terminu spłaty i znacząco upraszcza bieżące zarządzanie finansami osobistymi.

Miesięczne obciążenie budżetu może ulec wyraźnemu obniżeniu. Wysokość nowej raty często bywa niższa od sumy dotychczasowych zobowiązań, szczególnie przy wydłużeniu okresu spłaty. Przewidywalna, stała miesięczna kwota ułatwia planowanie wydatków i budowanie poduszki finansowej. Zamknięcie kilku aktywnych umów kredytowych może ponadto korzystnie wpłynąć na ocenę punktową w BIK i stopniowo odbudowywać zdolność kredytową.

Warto mieć przy tym na uwadze, że konsolidacja jest narzędziem do reorganizacji zadłużenia, a nie jego redukcji. Rzeczywiste korzyści finansowe zależą od warunków nowej umowy oraz konsekwencji w dalszej spłacie zobowiązania.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czym różni się konsolidacja zobowiązań od refinansowania kredytu?

Konsolidacja i refinansowanie to dwa różne mechanizmy, które bywają mylone. Konsolidacja polega na połączeniu kilku zobowiązań w jedno – zmienia się liczba kredytów i wierzycieli. Refinansowanie dotyczy jednego kredytu gotówkowego i oznacza przeniesienie go do innego banku na korzystniejszych warunkach.

Czy można skonsolidować kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest odrębnym produktem zabezpieczonym na nieruchomości. Standardowy kredyt konsolidacyjny obejmuje wyłącznie zobowiązania konsumenckie, co oznacza, że nie obejmuje kredytów hipotecznych.

Ile trwa rozpatrzenie wniosku o kredyt konsolidacyjny?

Niezależnie od kanału, w którym klient złoży wniosek, decyzja może zapaść nawet w ciągu kilku minut. Wypłata środków i spłata dotychczasowych zobowiązań następują zazwyczaj w ciągu 1-3 dni roboczych od podpisania umowy.

Czy przy konsolidacji można dostać dodatkowe środki na dowolny cel?

Część banków, w tym Santander Consumer Bank, oferuje kredyt konsolidacyjny z dodatkową gotówką. Dodatkowe środki wypłacane są na dowolny cel i wpływają na całkowity koszt kredytu oraz wysokość raty.

Opracowano na zlecenie partnera - Santander Consumer Bank

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