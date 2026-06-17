Został miesiąc na wygranie prawie 150 tys. zł w Konkursie Nagroda Jamesa Dysona 2026

Jedni narzekają na problemy świata, inni po prostu siadają do CAD‑a, lutownicy i drukarki 3D, żeby je rozwiązać. KonkursNagroda Jamesa Dysona od lat premiuje właśnie tę drugą grupę - młodych inżynierów i projektantów, którzy potrafią zamienić pomysł w działający prototyp.

Został dokładnie miesiąc do zamknięcia zgłoszeń w tegorocznej edycji konkursu, więc to dobry moment, żeby przestać odkładać projekt „na później” i wreszcie pokazać go światu.

Konkurs Nagroda Jamesa Dysona 2026: zaraz koniec zgłoszeń

Międzynarodowy Konkurs Nagroda Jamesa Dysona 2026 zaczął przyjmować zgłoszenia od 11 marca, a formularz na oficjalnej stronie konkursu będzie otwarty do północy 15 lipca 2026 r. Został zatem miesiąc na dopracowanie opisu, dogranie zdjęć prototypu i wrzucenie pełnego zgłoszenia online.

To konkurs globalny - biorą w nim udział młodzi twórcy z 28 krajów i regionów, a w jubileuszowej edycji 2025 zgłoszono ponad 2100 wynalazków z całego świata. Dla wielu młodych inżynierów był to pierwszy krok do założenia własnej firmy i wyjścia poza ramy uczelnianego laboratorium.

Kto może wystartować w konkursie inżynieryjnym?

Konkurs Nagroda Jamesa Dysona jest skierowana do studentów i studentek uczelni technicznych oraz kierunków projektowych, a także świeżych absolwentów i absolwentek - do kilku lat po uzyskaniu dyplomu. Do udziału zapraszani są również doktoranci i doktorantki związani z inżynierią i designem, pod warunkiem że spełniają kryteria wiekowe i edukacyjne konkursu.

Zadanie od lat brzmi tak samo: zaprojektuj coś, co rozwiązuje realny problem. Może to być codzienna uciążliwość w domu, wyzwanie związane z mobilnością czy globalny problem klimatyczny albo medyczny - kluczowe jest to, by projekt miał sens techniczny i szansę na wdrożenie, a nie kończył się jedynie na efektownej wizualizacji.

Jak oceniane są projekty i prototypy?

Zgłoszenia najpierw trafiają do krajowego jury, w którym zasiadają eksperci i ekspertki od projektowania oraz inżynierii, w tym inżynierowie z firmy Dyson. Na tym etapie liczą się przede wszystkim:

jasno zdefiniowany problem,

skuteczność zaproponowanego rozwiązania,

prostota inżynierska,

iteracyjny proces projektowy,

realna wykonalność

i opłacalność komercyjna.

Zwycięzcy etapów krajowych awansują do finału międzynarodowego, gdzie ich projekty analizują inżynierowie firmy Dyson, zawężając listę do około 20 najlepszych konceptów z całego świata.

Ostatecznych globalnych laureatów wybiera już osobiście sir James Dyson, stawiając na innowacje, które mają potencjał realnie zmieniać życie ludzi lub wpływać na środowisko naturalne.

O co walczycie? Nagrody finansowe i globalny rozgłos

Na poziomie krajowym zwycięzca otrzymuje 5 tysięcy funtów, co w przeliczeniu daje ponad 24 tysiące złotych. To solidny zastrzyk gotówki, który pozwala zrobić kolejny krok z prototypem, dopracować elektronikę czy zamówić pierwsze profesjonalne formy do produkcji. Laureaci międzynarodowi zgarniają już 30 tysięcy funtów, czyli ok. 146 tys. zł wsparcia na dalszy rozwój swojego technologicznego biznesu.

Na przestrzeni lat konkurs wsparł już ponad 400 młodych wynalazców, rozdając łącznie ponad 5 milionów złotych w nagrodach. Pieniądze to jednak tylko część stawki - globalni zwycięzcy zyskują także ogromny międzynarodowy rozgłos, obecność w branżowych mediach i znacznie łatwiejszy dostęp do inwestorów oraz strategicznych partnerów przemysłowych.

Polski projekt, który zachwycił świat – SmartHEAL, Life Chariot i WaterSense

Dowód na to, że Polacy potrafią świetnie wykorzystać tę szansę, mamy już czarno na białym. W 2022 r. międzynarodową nagrodę główną James Dyson Award zdobył polski projekt SmartHEAL - inteligentny opatrunek z wbudowanym sensorem, który mierzy pH rany i pomaga lekarzom ocenić, jak przebiega gojenie.

Za sukcesem SmartHEAL stoi trójka twórców z Politechniki Warszawskiej: Tomasz Raczyński, Dominik Baraniecki i Piotr Walter. Dzięki wygranej zyskali prawie 150 tys. zł i uwagę mediów. SmartHEAL udowadnia, że niezwykle trudne wyzwanie medyczne może zostać rozwiązane sprytnym, inżynierskim pomysłem, który jest dopracowany technicznie i gotowy do szerokiego wdrożenia.

Kolejnym Polakiem na najwyższym miejscu podium Konkursu Nagroda Jamesa Dysona był Piotr Tłuszcz za swój projekt Life Chariot. W 2024 roku ten młody absolwent wzornictwa przemysłowego krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych zdobył główną nagrodę w kategorii Zrównoważonego rozwoju. Life Chariot czyli Rydwan Życia to przyczepa terenowa do ewakuacji rannych z trudnodostępnych miejsc. Zwycięstwo Piotra otworzyło przed nim nowe drzwi do komercjalizacji wynalazku.

To jednak niejedyne zwycięstwa Polaków w konkursie na etapie międzynarodowym. W ubiegłym roku w tej prestiżowej kategorii Zrównoważonego rozwoju triumfował kolejny polski projekt - WaterSense.

To autonomiczny system monitorowania jakości wody w czasie rzeczywistym, wykorzystujący sztuczną inteligencję i precyzyjnie analizujący ponad 20 parametrów w rzekach w całej Polsce.

Co możesz przygotować w ciągu ostatniego miesiąca?

Jeden miesiąc do deadline'u to zazwyczaj za mało, żeby wymyślić i zbudować przełomowy wynalazek zupełnie od zera. To jednak wystarczająco dużo czasu, by solidnie uporządkować istniejący projekt i zamienić go w mocne, wygrywające zgłoszenie.

Organizatorzy podkreślają, że najlepsze prace jasno definiują problem, pokazują przemyślany, iteracyjny proces i proponują gotowe rozwiązanie.

Jeśli masz już zbudowany prototyp, koniecznie dopracuj sposób, w jaki opowiadasz o nim światu. Powinieneś przygotować:

Czytelne zdjęcia lub renderingi obrazujące produkt i najlepiej krótki film wprost pokazujący działanie urządzenia w praktyce. Zrozumiały opis, który bez trudnego branżowego żargonu tłumaczy, co twój wynalazek robi lepiej i wydajniej niż dotychczasowe rynkowe rozwiązania. Przynajmniej szkic planu dalszego rozwoju - np. pomysły na „wersję 2.0”, pilotaże z pierwszymi partnerami czy potencjalne obszary komercjalizacji.

Gdzie i jak zgłosić swój projekt do Konkursu Nagroda Jamesa Dysona?

Cały proces zgłoszeniowy odbywa się całkowicie online. Kandydaci i kandydatki wypełniają przejrzysty formularz na oficjalnej stronie internetowej James Dyson Award, dołączając opisy, materiały wizualne i nagrania wideo prezentujące dany projekt.

Jeśli więc w Twojej szufladzie, na dysku w katalogu „DIY” albo na blacie w laboratorium od dawna leży działający prototyp, to jest dokładnie ten moment, żeby przestać się zastanawiać, czy „na pewno jest już wystarczająco dobry”. Do 15 lipca 2026 r. masz szansę zawalczyć o realne finansowanie, potężny rozgłos i dołączyć do zaszczytnego grona polskich wynalazców.

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, autor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.