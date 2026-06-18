"Inwestycja na miarę światową". Chcą ułatwić życie i zapewnić widoki 

- Na razie jesteśmy w posiadaniu koncepcji. Wiemy, że inwestycja to ponad pięćdziesiąt milionów. Przy naszym budżecie, który z inwestycjami wynosi 60 mln zł, musimy poszukać współinwestora – mówi "Gazecie Wrocławskiej" Katarzyna Ruszkowska, wójt gminy Stoszowice.

Portal przypomina, że wyciąg istniał jeszcze przed wojną i działał także po niej, co pamiętają jeszcze okoliczni najstarsi mieszkańcy. Współczesny projekt zakłada, że nowoczesna kolej kursowałaby na trasie liczącej 1192 m. Roczna szacowana przepustowość miałaby wynosić 500 tys. osób.

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Emilia Pawnuk, prezes zarządu Twierdzy Srebrna Góra, wyjaśnia, że kolej mogłaby rozwiązać problem z parkingami. A przy okazji stać się dodatkową atrakcją turystyczną.

Chcemy, aby turysta, który przyjedzie pociągiem, wysiadł na stacji, wsiadł w kolejkę i komfortowo dotarł na górę. To byłoby także ułatwienie dla seniorów, dla których wejście na szczyt jest dużym wyzwaniem. I aspekt krajobrazowy. Widoki na Góry Sowie z takiej kolejki to będzie coś pięknego. Ta inwestycja to strzał w dziesiątkę - zapewnia.

Twierdza w Srebrnej Górze już sama w sobie jest nie lada atrakcją. "Gazeta Wrocławska" podkreśla, że obiekt był remontowany, powstały nowe szlaki, jest hotel i restauracja. Kolej gondolowa miałaby być wisienką na torcie, a jednocześnie odpowiedzią na logistyczne wyzwania.

Na przeszkodzie stoją, jak to często bywa, pieniądze. Inwestycja nie jest tania, więc potrzebny jest duży inwestor. Gdyby środki udało się pozyskać, budowa potrwałaby raptem rok.

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Nad koleją gondolową zastanawia się Gdynia

"Zachęcam do wspierania budowy kolei linowej do północnych dzielnic Gdyni" - apelował w odpowiedzi na interpelację jednego z radnych Rafał Geremek, wiceprezydent Gdyni. Pomysł na taki środek transportu pojawił się pod koniec 2025 r.

Tego typu rozwiązanie komunikacyjne to nowoczesny, ekologiczny i szybki środek transportu, który znacząco usprawni codzienną mobilność mieszkańców Oksywia, Obłuża, Pogórza i Babich Dołów. Obecnie znaczna część ruchu kieruję się przez zatłoczone arterie – Estakadę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz ulicę Janka Wiśniewskiego. Infrastruktura ta od lat funkcjonuje na granicy przepustowości, co przekłada się na długie dojazdy, utrudnienia i obniżoną jakość życia. Natomiast przepustowość kolei linowej pozwoliłaby na zapewnienie swobodnej komunikacji mieszkańcom północnych dzielnic Gdyni - przekonywał.

Póki co Gdynia analizuje koncepcję. Nie brakowało mieszkańców, którzy wcześniej popierali tę inicjatywę, widząc w niej szansę na ułatwienie w poruszaniu się po mieście osobom starszym.

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Kilka lat temu propozycja wybudowania kolei gondolowej narodziła się też w Gdańsku. Tam również do listy argumentów dopisano możliwość podziwiania miasta i morza z zupełnie nowej perspektywy.

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Adam Bednarek Redaktor „Ekstatycznie umiłował morze”, ale mieszka w Łodzi. Lubi pisać o tym, jak technologia wpływa na człowieka, politykę, ekonomię, ekologię, architekturę czy miasta, zastanawiając się przy tym, czy dzięki niej możemy żyć jeśli nie lepiej, to chociaż inaczej. Gra też na Nintendo Switch, a zamiast Xboksa i PlayStation woli Stadię i GeForce Now, bo granie w chmurze to przyszłość.