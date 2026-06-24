Dwa smartfony, dwa potężne zestawy aparatów, ale który wybrać? Przewodnik po serii Xiaomi 17T

Smartfony Xiaomi z dopiskiem T od początku były projektowane jako smartfony z potężną wydajnością, ale z pewnymi kompromisami w kwestii aparatów czy podzespołów w stosunku do „głównej” linii flagowców czy modeli Ultra. W tym roku Xiaomi postanowiło zaskoczyć absolutnie wszystkich. Smartfony 17T i 17T Pro to prawdziwe flagowce, które nie dość, że są wyposażone w potężne podzespoły, to mają potencjał na bycie hitem sprzedaży w swoich segmentach. Już tłumaczę dlaczego.

Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro to mocarne i eleganckie smartfony

Smartfony z serii Xiaomi 17T mają zbliżoną estetykę; w obu przypadkach mamy tutaj przyjemny dla oka design i wysoką jakość użytych materiałów. Szczotkowane wykończenie biegnące wokół krawędzi nadaje im elegancji. Szczególną uwagę przykuwa wyspa aparatów – Xiaomi dołożyło starań, żeby nie wystawała zbyt mocno, co jest naprawdę dużym wyczynem, bo zestaw obiektywów zajmuje sporo miejsca, ale o tym za chwilę.

Xiaomi 17T ma ekran o przekątnej 6,59 cala, natomiast Xiaomi 17T Pro – 6,83 cala. Różnica wydaje się niewielka, ale opracowano ją z myślą o preferencjach użytkowników. Wyświetlacze w obu modelach to AMOLED-y o rozdzielczości 1,5K, wysokiej jasności szczytowej na poziomie 3500 nitów, obsługą HDR10+ i Dolby Vision, pokryte są szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 7i. Różnica jest w częstotliwości odświeżania. Ekran wersji 17T obsługuje do 120 Hz, a 17T Pro do 144 Hz. Obie są wysokie, ale odmiana Pro daje nieco większą płynność w grach i dynamicznych animacjach. Tu kryje się pierwsza wskazówka przy wyborze telefonu – jeżeli jesteś zapalonym graczem, to lepszym wyborem będzie odmiana Pro, niemniej i na „zwykłej” 17T z łatwością pograsz we wszystkie wymagające tytuły. Dodatkowo, smartfony posiadają certyfikat odporności IP68, który chroni przed kurzem i wodą.

Xiaomi 17T wyposażony jest w procesor MediaTek Dimensity 8500 Ultra, wykonany w technologii 4 nm. W połączeniu z 12 GB szybkiej pamięci RAM LPDDR5X, daje potężny zapas mocy do działania z wymagającymi grami i aplikacjami. To smartfon na lata, który sprawdzi się w typowych zastosowaniach, ale jeżeli będziecie chcieli wykonać coś bardziej obciążającego (np. zmontować film lub profesjonalnie edytować zdjęcia), to również sprawdzi się doskonale.

Xiaomi 17T Pro z kolei wyposażono w procesor MediaTek Dimensity 9500, który wykonano w technologii 3 nm. Jest to jeden z topowych układów na rynku, który sprosta każdym wyzwaniom. Gry w wysokiej rozdzielczości, wielozadaniowość, praca z video w 4K, a to wszystko dzięki temu, że układ MediaTek Dimensity 9500 bardzo dobrze zarządza energią przy dużym obciążeniu.

Oba smartfony działają pod kontrolą Xiaomi HyperOS, który może pochwalić się licznymi funkcjami Xiaomi Hyper AI, sprawnie pomagającymi w pisaniu, transkrypcji nagrań, tłumaczeniu, edytowaniu obrazów itd. Oba smartfony z serii Xiaomi 17T dysponują dużą ilością pamięci RAM oraz mocnymi procesorami, co pozwala na płynne działanie wielu funkcji sztucznej inteligencji bezpośrednio na urządzeniu.

Xiaomi 17T i 17T Pro korzystają z dobrodziejstw kultowej marki Leica

Marka Leica współpracuje z Xiaomi od ponad pięciu lat, dzięki czemu aparaty w najnowszych smartfonach producenta mają możliwości, którymi śmiało mogą się pochwalić. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Xiaomi 17T korzysta z głównego aparatu 50 MP, sensora Light Fusion, matrycy 1/1.55”, przysłonie f/1.7, z optyczną stabilizacją obrazu. Ten aparat to ekwiwalent ogniskowej 23 mm. Towarzyszy mu teleobiektyw peryskopowy Leica 115 mm, z matrycą 50 Mpix, f/3.0, optyczną stabilizacją obrazu i pięciokrotnym zoomem optycznym. Zestaw aparatów uzupełnia aparat ultraszerokokątny Leica 15 mm z matrycą 12 MP.

Xiaomi 17T Pro również korzysta z głównego aparatu 50 MP, ale mamy tutaj sensor Light Fusion 950, matrycę o rozmiarze 1/1.31”, dużą przysłoną f/1.67 i również optyczną stabilizacją obrazu. Pozostałe aparaty są takie same jak w modelu 17T.

Smartfony są stworzone z myślą o fotografii i, co najważniejsze, w zdecydowanej większości codziennych sytuacji zapewnią wam dokładnie taką samą flagową jakość. Oba modele dają dużą swobodę przy portretach – pozwalają wykonywać je za pomocą teleobiektywu, dzięki czemu zdjęcia mają większą głębię. Duży zoom optyczny pozwala na uchwycenie detali obiektów fotografowanych z oddali, z łatwością wykonacie również zdjęcia makro. To świetne rozwiązanie, nadające fotografiom zupełnie innego wymiaru.

Gdzie zatem tkwi różnica? Xiaomi 17T to fotograficzny wielozadaniowiec, który dzięki matrycy Light Fusion robi ostre i doskonale zbalansowane zdjęcia w dzień i nocy, które zachwycają. Z kolei Xiaomi 17T Pro to sprzęt dla klientów lubiących fotografować w nocy. Wyposażono go w jeszcze większy sensor Light Fusion z ultraszybką przysłoną f/1.67. Wybierz go, jeżeli twoją pasją jest fotografia po zmroku i maksymalna plastyka w trudnym świetle; ten model zapewni dodatkowy margines swobody przy takim fotografowaniu. Można wręcz powiedzieć, że Xiaomi przygotowało dla każdego coś idealnego.

A jak z wideo? Smartfony celują w inne grupy twórców. Xiaomi 17T nagrywa w 4K i 30/60 kl./s w trybie HDR10+ i do 4K 60 kl./s w trybie Log. Smartfon jest tym samym świetnym rozwiązaniem dla twórców internetowych oraz dla tych, którzy po prostu chcą mieć piękne wideo do opublikowania w social mediach. Nagrania są stabilne, z idealnymi kolorami od razu po wyjęciu z kieszeni. Jednocześnie pliki są łatwe w obróbce, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby trochę je podkręcić przed publikacją.

Natomiast Xiaomi 17T Pro obsługuje do 8K 30 kl./s i do 120 k./s w trybie slow motion. Tym samym idzie krok dalej w stronę kinową. To wybór dla osób, które traktują smartfon jako zapasową kamerę lub wykonują zaawansowany montaż obrazu.

Smartfony używają również dwóch głównych stylów obrazowania, które zmieniają styl fotografii. Leica Authentic stawia na klasyczny, lekko analogowy kontrast i stonowane, realistyczne barwy. Te zdjęcia są najbardziej zbliżone do tego, co widzimy gołym okiem. Z kolei tryb Leica Live nadaje ujęciom większą dynamikę poprzez mocniejsze nasycenie kolorów, co świetnie sprawdza się w fotografii podróżniczej.

Oba smartfony korzystają z funkcji Leica Live Moment, pozwalającej zarejestrować ruch na kilka sekund przed zrobieniem zdjęcia. Uchwycisz dzięki temu towarzyszące obrazowaniu uśmiech i emocje, a sama fotografia stanie się ciekawsza i naszpikowana dodatkowymi detalami.

Największa bateria w historii serii T

Jeśli chodzi o czas pracy na jednym ładowaniu, Xiaomi 17T korzysta z baterii o pojemności 6500 mAh, obsługuje ładowanie przewodowe z mocą do 67 W i zwrotne do 22,5 W przewodowo, ale nie obsługuje ładowania bezprzewodowego. Natomiast Xiaomi 17T Pro korzysta z odrobinę pojemniejszego ogniwa – 7000 mAh, które ładuje się z mocą do 100 W przewodowo, do 50 W bezprzewodowo i obsługuje ładowanie zwrotne do 22,5 W.

W obu przypadkach mówimy o bateriach krzemowo-węglowych o bardzo dużych pojemnościach, które zapewniają energię do dwóch dni wymagającej pracy. Jeżeli lubisz ładować indukcyjnie, to 17T Pro będzie lepszym wyborem. Jeżeli natomiast nie jest to dla ciebie ważne, bo wolisz ładowanie kablem, to 17T również sprawdzi się w codziennym użytkowaniu.

Xiaomi ma dla was jeszcze jeden wybór i to z kategorii przyjemnych

Xiaomi 17T w bazowej wersji z 256 GB pamięci kupicie za 2999 zł (cena rekomendowana). Za model z 512 GB przestrzeni na dane użytkownika zapłacicie z kolei 3399 zł (cena rekomendowana). Smartfony są dostępne w trzech kolorach: czarnym, eterycznym fioletowym i żywym niebieskim.

Xiaomi 17T Pro w podstawowej odmianie ma 256 GB pamięci, a jego cena rekomendowana to 3699 zł. Oprócz tego, w sprzedaży dostępne są modele wyposażone w 512 GB i 1 TB przestrzeni dyskowej, których ceny rekomendowane wynoszą odpowiednio 3999 zł i 4499 zł. Smartfony występują w trzech kolorach: czarnym, ciemnoniebieskim i ciemnofioletowym.

A teraz najlepsze. Xiaomi przygotowało na start promocję, w której stajecie przed kolejnym wyborem. Przy zakupie Xiaomi 17T w wersji z 512 GB lub Xiaomi 17T Pro w wersjach z 512 GB lub 1 TB na mi.com możliwe jest dobranie za złotówkę hulajnogi elektrycznej Xiaomi Electric Scooter 6 Lite

Który telefon wybrać?

Wbrew pozorom nie jest to łatwe pytanie. Xiaomi w tym roku sprawiło poważny problem dla kupujących zarówno sercem, jak i rozumem. To nie jest kwestia lepszy/gorszy, tylko wyboru smartfona do trybu życia i sposobu używania.

Wybierz Xiaomi 17T, jeżeli kierujesz się chłodną kalkulacją. W genialnej cenie dostajesz smartfon kompletny z potężną baterią, flagowym ekranem, wspaniałym zestawem aparatów Leica i wydajnością na lata. To mocny kandydat na tegorocznego króla opłacalności, a jeżeli zdecydujesz się na wariant z większą pamięcią, to zgarniesz dodatkowo robota sprzątającego lub hulajnogę gratis.

Wybierz Xiaomi 17T Pro, jeżeli nie uznajesz kompromisów i w swoich wyborach kierujesz się sercem. Dopłacasz do topowego procesora, jeszcze większej baterii, możliwości kręcenia w 8K i matrycy stworzonej do zdjęć nocnych. To smartfon dla wymagających.

W tym roku nie ma złych wyborów, bo Xiaomi stworzyło dwa hity, z których każdy broni się sam.

To jaki smartfon wybieracie? Xiaomi 17T czy Xiaomi 17T Pro? Dajcie znać w komentarzu.

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Paweł Grabowski Redaktor Dziennikarz działu Technologie, w Grupie Spider’s Web od 2019 r., pierwsze kroki w internetowych redakcjach stawiał w Bezprawniku, skąd trafił do redakcji Autobloga, a od października 2022 r. publikuje również w dziale Tech. Lubi smartfony, tablety, ale i nie przepuści ciekawemu sprzętowi AGD. Od zawsze wierny zielonemu robotowi Androida, ale gdy trzeba, to z ciekawości zajrzy do sadu Apple, by wyjść stamtąd wstrząśnięty. Poza technologiami interesuje się motoryzacją, a przez wpływ redaktora Baryckiego także jazdą na rowerze.