Widziałem, jak dron Google'a zastąpi kurierów. Witamy w 2026 r.

Czym właściwie jest ten cały Wing? To projekt, który wystartował głęboko w laboratoriach Google X jako Project Wing, a dziś funkcjonuje jako osobna, pełnoprawna spółka-córka Alphabetu. Jej cel jest niezwykle prosty i precyzyjny: zdominować dronowe dostawy na tak zwanym ostatnim odcinku, czyli od lokalnego sklepu prosto do klienta.

Flota Wing opiera się na maszynach typu VTOL. Te sprytne konstrukcje startują całkowicie pionowo, dokładnie tak jak klasyczny dron, ale po osiągnięciu odpowiedniego pułapu przechodzą do lotu poziomego na skrzydle, zachowując się jak mały samolot. Taki układ hybrydowy daje im zasięg i prędkość absolutnie nieosiągalną dla zwykłych, rekreacyjnych quadcopterów.

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Od strony biznesowej działa to jak swoisty App Store dla dostaw. Lokalne sklepy, restauracje czy potężne sieci handlowe z łatwością integrują się z ekosystemem Winga. Użytkownik zamawia potrzebne produkty w dedykowanej aplikacji Wing lub bezpośrednio w aplikacji partnera (tak to działa na przykład z Walmartem w USA), a resztą zajmuje się już w pełni autonomiczna platforma.

Jak wygląda typowa dostawa podniebnym kurierem?

Z punktu widzenia klienta proces przypomina magię, ale pod spodem kryje się precyzyjna, lotnicza logistyka. Po kliknięciu „zamów” sprzedawca pakuje towar do znormalizowanego, małego pudełka, wynosi je w wyznaczone miejsce przy samym sklepie i po prostu podwiesza pod oczekującego drona Wing.

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W tym momencie do gry wkracza zaawansowany system zarządzania ruchem, który błyskawicznie wyznacza trasę. Algorytmy dbają o to, by była ona nie tylko jak najkrótsza, ale przede wszystkim w 100 proc. bezpieczna względem miejskiej zabudowy i innych użytkowników zatłoczonej przestrzeni powietrznej.

Dron startuje pionowo, wznosi się na wysokość roboczą (zawsze poniżej bezpiecznego pułapu 120 metrów), płynnie przechodzi do lotu poziomego na skrzydle i rusza w stronę podanej przez nas lokalizacji. Gdy dociera tuż nad docelowy punkt dostawy, ponownie wraca do klasycznego zawisu.

Co ważne, cały ten lot jest całkowicie autonomiczny - żaden operator nie „pilotuje” tej maszyny za pomocą joysticka w biurze. Ludzie jedynie nadzorują ruch całej floty na ekranach i wkraczają do akcji tylko wtedy, gdy system zgłosi nieprzewidzianą, awaryjną sytuację.

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Magia zrzutu: lina i jajko

Najciekawszy i najbardziej spektakularny moment to sama dostawa. Widziałem na własne oczy, że dron nie ląduje u nas na trawniku, żeby nie robić niepotrzebnego zamieszania. Zamiast tego zatrzymuje się w powietrzu, kilka do kilkunastu metrów nad wybranym miejscem, a następnie powoli opuszcza paczkę na cienkiej lince.

Na samym końcu tej liny znajduje się sprytny, mały moduł elektroniczny nazywany potocznie „egg”. Ten niewielki element precyzyjnie wykrywa moment, w którym paczka miękko dotyka podłoża, po czym automatycznie ją wypina i natychmiast daje systemowi sygnał, by zwinąć linę z powrotem.

Paczki schodzą na linie ze sporą prędkością - kilka metrów na sekundę, jednak tuż przed samym uderzeniem w ziemię dynamicznie zwalniają znacząco, co zapewnia miękkie lądowanie. Dzięki temu rozwiązaniu dron w ogóle nie musi nigdzie siadać, nie generuje ogromnego przeciągu pod naszymi oknami i może trzymać się na bezpiecznym dystansie od ludzi, biegających psów, drzew czy zaparkowanych w pobliżu aut.

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Gdzie Wing lata już dzisiaj? To nie jest tylko test z laboratorium

Wing zaczynał od ostrożnych testów w Australii, ale szybko wszedł tam w fazę komercyjną. Flota działała między innymi w regionie Canberra oraz w innych dużych, australijskich miastach, gdzie bez problemu dostarczała ludziom ciepłe jedzenie i potrzebne leki w ramach zupełnie normalnych, codziennych zamówień.

Później przyszedł czas na udany pilotaż w Christiansburg w stanie Wirginia w USA oraz głośne testy w Helsinkach. Te zróżnicowane operacje skutecznie udowodniły, że ten pionierski model da się z powodzeniem skalować w diametralnie różnych warunkach atmosferycznych - od luźnej, niskiej zabudowy po zwartą i wymagającą tkankę miejską.

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Dziś Wing ma już za sobą kilka lat realnych, mierzalnych operacji w terenie i pewnym krokiem wchodzi w znacznie większe, globalne partnerstwa. Jednym z najgłośniejszych ruchów na rynku jest współpraca z gigantem handlowym, czyli Walmartem w Stanach Zjednoczonych. Firma oficjalnie zapowiedziała, że do 2027 roku usługa dronowa ma działać przy ponad 270 sklepach tej sieci, obejmując swoim lotniczym zasięgiem potencjalnie nawet około 40 milionów klientów w całym USA.

Ile to trwa w praktyce i ile to kosztuje?

W australijskich testach maszyny Wing potrafiły dostarczać zamówione produkty w oszałamiającym czasie mniejszym niż 10 minut od momentu kliknięcia w aplikacji, co oficjalnie potwierdzały lokalne raporty i niezależne analizy. W realnych wdrożeniach czas dostawy zawsze zależy od odległości do konkretnego sklepu i aktualnych warunków pogodowych. Nadal mówimy tu jednak o skali kilku minut, a nie tradycyjnych 30-60 minut, do których przyzwyczaił nas kurier na spalinowym skuterze czy tkwiącym w korku aucie.

Podczas prezentacji w Kalifornii mogłem na własnej skórze poczuć, jak diametralnie ten system zmienia percepcję czasu oczekiwania. Dla użytkownika końcowego doświadczenie jest wręcz szokująco proste: wybierasz kawę, burgera czy brakujące składniki do obiadu, opłacasz zamówienie i zanim skończysz przeglądać kilka filmików na TikToku, już słyszysz charakterystyczny szum drona (nie jest cichy, usłszcie to na filmie) nad własnym dachem.

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A co z kosztami? Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że w wielu obecnych wdrożeniach Wing w ogóle nie dolicza żadnej opłaty za samą dostawę. Płacisz po prostu za wybrany produkt z menu. W materiałach informacyjnych przekazywanych lokalnym władzom i klientom jasno widnieje zasada, że na starcie nie ma dodatkowego narzutu za wykorzystanie drona.

W USA model ten bywa niekiedy mieszany. W partnerstwie z Walmartem opłata za dostawę jest często całkowicie znoszona dla stałych członków programu lojalnościowego Walmart+, podczas gdy pozostali klienci mogą spotkać się ze stałą, niewysoką stawką. Równolegle Wing nadal prowadzi własną aplikację, oferując w niej wybrane asortymenty bez żadnych dopłat logistycznych.

Potrzebne lądowisko i regulacyjne wyzwania

Jedno z najczęstszych pytań od zdezorientowanych klientów brzmi: „Czy muszę budować na podwórku jakieś specjalne lądowisko?”. Wing ma na to bardzo prostą i kojącą odpowiedź: nie. Potrzebujesz jedynie niewielkiego, wolnego kawałka otwartej przestrzeni z pionowym, czystym dostępem do nieba.

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W oficjalnych dokumentach firma zaznacza, że w zupełności wystarczy zwykły podjazd przed garażem, niewielka część podwórka, fragment trawnika czy po prostu mały prześwit między drzewami, w którym dron zdoła zawisnąć na wysokości około 7-8 metrów i opuścić przesyłkę na lince.

Klient nie musi stawiać żadnych kosztownych stacji dokujących, migających padów ani rysować znaczników na betonie. System nawigacji drona i jego czujniki pokładowe same z ogromną precyzją lokalizują wybrane w aplikacji miejsce, a paczka trafia we wskazany punkt z niesamowitą dokładnością.

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Z punktu widzenia prawa Wing projektuje swoje trasy tak, by zawsze latać w stosunkowo mało używanej przestrzeni powietrznej, poniżej 120 metrów. Loty są odpowiednio rozkładane po wielu różnych korytarzach powietrznych, żeby uniknąć uciążliwego bombardowania tych samych domostw ciągłym hałasem wirników.

Co najważniejsze, Wing skutecznie uzyskał już w USA trudną zgodę na rutynowe loty BVLOS (beyond visual line of sight, czyli poza zasięgiem wzroku operatora) nad gęsto zamieszkałymi terenami miejskimi. I to jest bardzo ważne, bo otwiera zamknięte do tej pory bramy.

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Zmiana zasad dostaw?

Jeśli na chłodno porównasz to z klasycznym modelem food delivery, różnica w podejściu okazuje się wręcz brutalna. Dziś, żeby dowieźć ci ten nieszczęsny, ciepły obiad w zaledwie kwadrans przez całkowicie zakorkowane miasto, zwykły kurier bardzo często musi skrajnie naginać przepisy. Oznacza to ryzykowną jazdę buspasem, drastyczne łamanie ograniczeń prędkości, omijanie korków chodnikiem czy parkowanie na bezwzględnym zakazie.

Dron po prostu i bezczelnie przelatuje nad całym tym miejskim chaosem, twardo utrzymując swoje stałe i bardzo krótkie czasy dostaw. Maszyny z logo Wing po prostu nie obchodzi piątkowy korek, rozwalona beemka, zmiana świateł na skrzyżowaniu ani rozkopana przez drogowców główna ulica.

Z perspektywy włodarzy miast, masowe wdrożenie takiego systemu może docelowo znacząco zmniejszyć liczbę hałaśliwych skuterów i spalinowych samochodów, które na co dzień rozwożą małe paczki i pojedyncze posiłki.

To z kolei pozwoli odciążyć część ruchu na ulicach i skutecznie ograniczyć niebezpieczne manewry kierowców powodowane nierealną presją czasu. To oczywiście wcale nie oznacza, że tradycyjni kurierzy nagle znikną z rynku, ale można śmiało zakładać, że te najbardziej absurdalne i uciążliwe kursy - czyli przejazdy na dystansie 2 kilometrów po jedną, jedyną kawę - w całości przejmie po prostu bezzałogowy dron.

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Czy to wszystko jest więc tylko bardzo efektownym technologicznym demo z ogromnej konferencji, czy jednak faktyczną przyszłością miejskiej logistyki? Biorąc pod uwagę wciąż trwające wdrożenia w Australii, USA czy Europie oraz grube setki tysięcy perfekcyjnie wykonanych lotów, widać czarno na białym, że Wing dawno przestał być jedynie szalonym eksperymentem z drogiego laboratorium.

Po zobaczeniu tego systemu na własne oczy tuż pod San Francisco podczas Google I/O, trudno nie ulec wrażeniu, że patrzymy na coś równie wielkiego i przełomowego dla globalnych dostaw, czym kiedyś platformy typu Uber czy Bolt okazały się dla naszego codziennego, miejskiego transportu.

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, autor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.