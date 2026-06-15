Deska i żelazko to średniowiecze. Z Philips OneTurn w końcu prasuję jak człowiek

Prasowanie jest czynnością, na którą trzeba się mentalnie przygotować i przede wszystkim znaleźć czas. Na wyciągnięcie deski do prasowania, rozłożenie jej, powrót po żelazko, podłączenie urządzenia, a następnie zaczekanie aż się rozgrzeje. Rano, przed wyjściem do pracy, tego czasu zwyczajnie nie ma - w biegu, między kolejnymi łykami kawy, malowaniem rzęs czy goleniem się, nikt w końcu nie myśli o tym, żeby siłować się z deską do prasowania i rozplątywać kabel od żelazka. To z kolei oznacza wyjście w pomiętej koszuli albo pogniecionej sukience. Koszmar.

Na szczęście żyjemy w 2026 roku i na takie trudne przypadki istnieją rozwiązania, dzięki którym nie trzeba już tracić czasu na rozkładanie tradycyjnej deski do prasowania, a jednocześnie mieć idealnie wyprasowane sukienki, spódnice czy koszule. Oszczędność czasu i odświeżony wygląd ubrań zapewnia Philips OneTurn, nowoczesne urządzenie do prasowania, które łączy funkcję żelazka i parownicy w jednym urządzeniu. To precyzja, szybkość i wygoda w jednym.

Philips OneTurn zmienia podejście do pielęgnacji ubrań. Żelazko i parownica w jednym

Nie wyobrażam sobie życia bez żelazka - uwielbiam spać w świeżo wyprasowanej pościeli i nie lubię wychodzić z domu w pomiętych ubraniach. Myślałam przy tym, że idealnie by było mieć jeszcze w parownicę, aby szybko, sprawnie i przede wszystkim dokładnie nadać ubraniom świeży wygląd tuż przed ważnym wyjściem. Dzięki Philips OneTurn nie muszę już szukać kompromisów - to urządzenie jest jak żelazko i parownica w jednym, co umożliwia jego sprytna budowa. Stopa SteamGlide Plus w kształcie rombu jest odporna na zarysowania i płynnie prowadzi urządzenie po tkaninie, a po jej obróceniu urządzenie zmienia się z żelazka w parownicę. Jak to działa?

Pionowo ustawiona głowica umożliwia korzystania z Philips OneTurn jak z żelazka. Duża powierzchnia stopy pozwala łatwo uprasować każdy materiał, a dzięki ostrym dziubkom urządzenie dociera do trudniej dostępnych miejsc, takich jak kołnierzyki, mankiety, guziki czy plisy. Po ustawieniu głowicy w pozycji poziomej Philips OneTurn zamienia się natomiast w parownicę, a duża powierzchnia uwalniania pary pozwala wygładzić więcej materiału za jednym pociągnięciem. Co więcej, nie trzeba się już obawiać się o to, że dane ubranie może się zniszczyć pod wpływem temperatury.

Tak, to niepozorne i eleganckie urządzenie jest dodatkowo napakowane technologią, która pozwala na dopasowanie sposób działania urządzenia do rodzaju tkaniny, ubrania czy efektu, jaki chce się uzyskać. Technologia OmniDrive zapewnia pełną wydajność pary, pomagając jednocześnie ograniczać powstawanie plam z wody na ubraniach. Technologia OptimalTEMP eliminuje natomiast konieczność samodzielnego dobierania temperatury do różnych tkanin i pozwala prasować bez ryzyka przypalenia. Stały strumień pary 45 g/min oraz wyrzut pary do 90 g wspierają usuwanie zagnieceń również z bardziej wymagających materiałów.

Philips OneTurn to urządzenie dla tych, którzy nie lubią marnować czasu, a jednocześnie zależy im na świeżym wyglądzie ubrań

Urządzenie sprawdza się szczególnie w sytuacjach, kiedy trzeba ekspresowo wyprasować daną rzecz przed wyjściem, nie tracąc czasu na czekanie, aż żelazko się nagrzeje. Wszystko dzięki temu, że urządzeniu Philips OneTurn wystarczy 45 sekund, aby było gotowe do użycia. To spora zaleta, kiedy zależy nam, by szybko i sprawnie przygotować ubranie przed wyjściem. A po wyjściu z domu nie trzeba się stresować i zachodzić w głowę, czy żelazko na pewno zostało wyłączone - urządzenie posiada bowiem funkcję automatycznego wyłączenia, co zwiększa bezpieczeństwo korzystania.

Prasując przy użyciu Philips OneTurn, można zaoszczędzić czas nie tylko w przypadku nagrzewania się urządzenia. Jedną z ważniejszych zalet jest to, że nie trzeba zagracać przestrzeni deską do prasowania - wystarczy użyć maty StyleMat lub SoftBord, które można rozłożyć na jakiejkolwiek stabilnej powierzchni, takiej jak łóżko, kanapa czy stół, aby przygotować ubranie. Maty mają małe gabaryty, dzięki czemu nie ma problemu z ich przechowywaniem, ponieważ zajmują dużo mniej miejsca niż tradycyjna deska.

Philips OneTurn jest w dodatku o połowę lżejszy niż tradycyjne żelazka parowe Philips, dzięki czemu - w połączeniu z matą StyleMat lub SoftBord - idealnie sprawdzi się w podróży. Nie trzeba się również obawiać o to, że podczas transportu wyleje się woda. Dzięki temu, że urządzenie posiada odłączany zbiornik na wodę, z łatwością można go napełnić i użytkować zarówno w domu, jak i w innym miejscu.

Wszystkie te funkcje Philips OneTurn sprawiają, że nie trzeba już osobno kupować żelazka i parownicy - można posiadać jedno urządzenie z funkcją żelazka i parownicy w jednym, które pomaga chronić ubrania i pozwala na utrzymywanie porządku. Bez konieczności rozkładania deski do prasowania, bez obaw przed zniszczeniem materiału, lecz z pewnością, że uzyskamy efekt klasycznego prasowania żelazkiem i szybkiego odświeżania garderoby parownicą.

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Anna Bortniak Redaktor