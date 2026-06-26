Bill Gates wskazuje cztery bezpieczne zawody. "Nikt nie chce oglądać komputerów"

Bill Gates od lat lubi snuć wizje przyszłości - czasem trafne, czasem niepokojące, czasem po prostu obliczone na medialny rozgłos. Tym razem współzałożyciel Microsoftu wrócił do tematu, który przewija się w niemal każdej dyskusji o AI: masowej automatyzacji pracy.

Według Gatesa sztuczna inteligencja „zastąpi wiele zawodów”, ale jest jedna grupa, której - jego zdaniem - nie ruszy nigdy. Sportowcy. Wcześniej wspominał o biologach, pracownikach sektora energetycznego i programistach.

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I nie chodzi o to, że roboty nie potrafią biegać, skakać czy rzucać. Chodzi o coś znacznie bardziej ludzkiego: emocje. Gates twierdzi, że nikt nie chce oglądać komputerów grających w sport. I to jest ciekawy punkt wyjścia do szerszej rozmowy o tym, gdzie kończy się magia AI, a zaczyna magia człowieka.

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AI w pracy: „zastąpi wiele zawodów”. Gates nie pierwszy, ale mówi to coraz głośniej

W ostatnich miesiącach temat automatyzacji wraca jak bumerang. Microsoft, Google, OpenAI - wszyscy mówią o tym, że AI zmieni rynek pracy szybciej, niż jesteśmy w stanie to ogarnąć. Szef AI w Microsoftcie, Mustafa Suleyman, przewidywał nawet, że większość zadań biurowych zostanie zautomatyzowana w ciągu 18 miesięcy .

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Gates idzie w podobnym kierunku. W jego ocenie AI nie tylko przejmie powtarzalne zadania, ale też zacznie wypierać całe profesje. To realny trend, który widać w firmach technologicznych, mediach, finansach czy obsłudze klienta. Wystarczy spojrzeć na to, jak szybko rośnie liczba narzędzi automatyzujących pracę biurową, analityczną czy kreatywną.

Jednocześnie Gates od lat powtarza, że automatyzacja nie musi oznaczać katastrofy. Już w ubiegłym roku proponował nawet „podatek od robotów”, który miałby łagodzić skutki masowych zwolnień i finansować nowe miejsca pracy oraz szkolenia . To podejście - jakkolwiek kontrowersyjne - pokazuje, że Gates widzi problem i próbuje go oswoić.

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Ale sportowców AI nie zastąpi. Bo sport to teatr, nie algorytm

Najciekawsza część wypowiedzi Gatesa dotyczy jednak sportu. Według niego AI może być genialna w analizie, strategii, symulacjach, ale nie w emocjach. A sport to przede wszystkim emocje.

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Gates stwierdził, że nikt nie chce oglądać komputerów grających w sport. I trudno się z nim nie zgodzić. Owszem, istnieją robotyczne zawody, mecze AI w grach komputerowych, turnieje botów w szachach czy StarCrafcie. Ale to nisza. Ludzie chcą oglądać ludzi - ich pot, stres, błędy, triumfy, łzy i te wszystkie irracjonalne decyzje, które sprawiają, że sport jest nieprzewidywalny.

To trochę jak z muzyką: AI może wygenerować perfekcyjny utwór, ale koncertu, na którym artysta fałszuje, spóźnia wejście i improwizuje nie da się podrobić. W sporcie jest podobnie. Gdybyśmy chcieli oglądać idealne, matematycznie zoptymalizowane rozgrywki, to wystarczyłoby odpalić symulację w Football Managerze.

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Czy Gates ma rację? I tak, i nie

Z jednej strony trudno wyobrazić sobie, by AI zastąpiła Lewandowskiego, Igę Świątek czy Usaina Bolta. Sport to nie tylko wynik - to narracja, bohaterowie, konflikty, presja, historia. Tego nie da się wygenerować na GPU.

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Z drugiej strony… już dziś AI wchodzi do sportu drzwiami i oknami. Analizuje mecze, przewiduje kontuzje, optymalizuje treningi, a nawet generuje wirtualnych przeciwników do sparingów. W NBA i NFL algorytmy są wykorzystywane do planowania strategii, a w piłce nożnej - do analizy taktycznej i scoutingowej. W Formule 1 AI pomaga zespołom symulować setki scenariuszy wyścigowych.

Czyli AI nie zastąpi sportowców, ale już teraz zmienia sport bardziej, niż większość kibiców zdaje sobie sprawę.

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A może jednak kiedyś będziemy oglądać robotyczną Ligę Mistrzów?

Gates mówi, że nikt nie chce oglądać komputerów uprawiających sport. To prawda - dziś. Ale czy za 20 lat będzie tak samo? E‑sport już udowodnił, że „sport” nie musi mieć fizycznej formy. A młodsze pokolenia nie mają problemu z emocjonowaniem się cyfrowymi rozgrywkami.

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Wyobraźmy sobie ligę robotów, które biegają 60 km/godz., skaczą na 5 metrów i wykonują strzały z chirurgiczną precyzją. Czy to nadal sport? Czy to już pokaz technologiczny? A może jedno i drugie? I czy naprawdę nikt by tego nie oglądał?

To pytania, które prędzej czy później wrócą. Bo jeśli historia technologii czegoś nas uczy, to tego, że „nigdy” jest słowem bardzo ryzykownym.

Gates ma rację w jednym: AI zmieni wszystko. Ale nie wszystko zastąpi

Wypowiedź Gatesa dobrze wpisuje się w szerszą debatę o tym, gdzie kończą się możliwości AI. Automatyzacja pracy? Tak, to już się dzieje. Zastąpienie sportowców? Nie, bo sport to emocje, a emocje to ludzie.

To zresztą ciekawy kontrast: AI jest coraz lepsza w rzeczach, które wydawały się „ludzkie” - pisaniu, tworzeniu obrazów, analizie języka. A jednocześnie wciąż nie potrafi zastąpić tego, co najbardziej pierwotne: fizycznej rywalizacji i ludzkiej niedoskonałości.

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Może więc przyszłość nie będzie wyglądała jak dystopia z robotami odbierającymi nam wszystkie zajęcia. Może będzie bardziej zniuansowana: AI przejmie nudne, powtarzalne zadania, a ludzie zostaną tam, gdzie liczy się kreatywność, emocje i nieprzewidywalność.

A sport - przynajmniej na razie - jest dokładnie takim miejscem.

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Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.