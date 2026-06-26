Oglądaj mundial, pokaż jak wracasz do domu i wygraj kamerę i hulajnogę

Tegoroczne Mistrzostwa Świata odbywają się w USA, więc niestety ze względu na różnicę czasu prawdziwi fani futbolu będą zarywać nocki, żeby obejrzeć wszystkie spotkania, ale czego nie robi się z miłości do futbolu. Nadchodzący miesiąc upłynie więc pod znakiem niewyspania, ale na szczęście można sprawić, że oglądanie spotkań będzie jeszcze ciekawsze. Wszystko dzięki nowej akcji przygotowanej przez wiodącego producenta hulajnóg elektrycznych - firmę Ausom. Wystarczy poświęcić kilka minut, żeby zdobyć świetne nagrody. Już wszystko tłumaczę.

Ausom przygotował Challenge dla fanów futbolu.

Mecz się kończy, noc jest młoda - jak wracasz do domu? To hasło przewodnie wyzwania Ausom, które potrwa w dniach od 11 czerwca do 19 lipca. W jego ramach wystarczy nagrać filmik, w którym pokażecie jak wygląda wasza droga do domu z wykorzystaniem hulajnogi Ausom. Forma video jest dowolna - możecie zrobić reportaż, śmieszną rolkę, a może macie własne pomysły. Ausom zachęca do kreatywności, więc ogranicza was tylko własna wyobraźnia i lepiej dać się jej ponieść, bo nagroda za pierwsze miejsce w dużej mierze zależy od pomysłu, ale o tym za chwilę.

Po nagraniu wideo należy je opublikować na portalu TikTok z hasztagami #ausomescooter, #ausomsoccer i #ausom. I teraz co najlepsze - już za sam udział i zaobserwowanie konta marki na TikTok dostaniecie kod rabatowy o wartości 50 dolarów / 50 euro. Po zaobserwowaniu profilu wyślijcie wiadomość prywatną, żeby odebrać kod zniżkowy.

Jest kilka poziomów nagród dla najlepszych uczestników. 10 zwycięzców kategorii Najlepszy klimat (The Most Vibes) otrzyma kody rabatowe o wartości 100 dolarów / 100 euro. Czterech zwycięzców kategorii najbardziej kreatywne wideo wygra kamerę Action 5 Pro. Natomiast główna nagroda w konkursie to hulajnoga elektryczna Ausom Gosoul 2 i kamera Action 5 Pro. Warto się postarać, bo to nagrody o wartości kilku tysięcy złotych.

Challenge Ausom skierowany jest wyłącznie do uczestników z USA i Unii Europejskiej, a po zakończeniu wyzwania producent ogłosi listę zwycięzców. Czy warto wziąć udział? Jeszcze jak! Głowna nagroda jest atrakcyjna. Ausom Gosoul 2 posiada silnik o maksymalnej mocy 1100 W, co przekłada się na świetną dynamikę i możliwość pokonywania podjazdów, nawet tych stromych. Hulajnoga stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejsc. Wszystko dzięki fabrycznej blokadzie prędkości do 20 km/h, tarczowym hamulcom z E-ABS oraz systemu dostępu za pomocą technologii NFC. W codziennym użytkowaniu pomoże innowacyjne zawieszenie ShocFree oraz 10-calowe bezdętkowe opony, które świetnie wybierają nierówności nawet na kostce brukowej.

Dzięki wydajnemu akumulatorowi 48 V 13 Ah hulajnoga Ausom Gosoul 2 pozwala na przejechanie do 70 km. Podest ma szerokość aż 185 mm, co znacznie wpływa na komfort przemieszczania się. Jazda jest stabilna i pewna.

Ale nie mam jeszcze hulajnogi Ausom!

To niedobrze, musisz szybko to naprawić. Na szczęście hulajnogi elektryczne Ausom możecie kupić w Polsce i to na dwa sposoby. Pierwszy to oficjalny sklep Ausom, w którym znajdziesz wszystkie produkty producenta. Znajdziesz go pod tym adresem.

Drugi sposób na zakup hulajnogi to oficjalny polski dystrybutor sprzętu, czyli sklep Geekbuying.pl. W obu sklepach mamy dla was specjalne kody rabatowe, które pozwolą wam zaoszczędzić przyjemną kwotę. W przypadku oficjalnego sklepu Ausom kod rabatowy to AUSOMPR, natomiast w Geekbuying działają kody spiderweb6 oraz AUSOM.

Mam dla was jeszcze jedną niespodziankę. Klienci, którzy kupią hulajnogę Ausom w dowolnym z powyższych sklepów między 10 czerwca a 10 lipca, otrzymają gratis opaskę na głowę z futbolowym motywem, jako darmowy prezent. Kolor opaski jest losowy, ale to nie znaczenia, bo wszystkie są miłe dla oka. Tutaj jest jednak jedno ale. Musicie się pospieszyć, bo pula opasek wynosi zaledwie 3000 sztuk, więc obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Zakup kilku hulajnóg uprawnia do otrzymania kilku opasek.

Konkurs jest ciekawy i warto wziąć w nim udział

Nie dość, że możecie się pochwalić swoim sprzętem, to dodatkowo zgarniecie co najmniej 50 euro bonusu. Nie ma sensu czekać, ruszajcie w miasto kręcić filmiki o waszej drodze na hulajnodze Ausom. A jak jej jeszcze nie macie, to skorzystajcie z naszych kodów rabatowych i naprawcie ten błąd.

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Paweł Grabowski Redaktor Dziennikarz działu Technologie, w Grupie Spider’s Web od 2019 r., pierwsze kroki w internetowych redakcjach stawiał w Bezprawniku, skąd trafił do redakcji Autobloga, a od października 2022 r. publikuje również w dziale Tech. Lubi smartfony, tablety, ale i nie przepuści ciekawemu sprzętowi AGD. Od zawsze wierny zielonemu robotowi Androida, ale gdy trzeba, to z ciekawości zajrzy do sadu Apple, by wyjść stamtąd wstrząśnięty. Poza technologiami interesuje się motoryzacją, a przez wpływ redaktora Baryckiego także jazdą na rowerze.