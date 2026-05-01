Puścił w internet zdjęcie wilka. Teraz stanie za to przed sądem

Jeszcze kilka lat temu najgorszym numerem jaki można było wykręcić, było dzwonienie na policję z informacją, że w budynku znajduje się bomba. Niestety dożyliśmy czasów, w których dla zabawy rozsyła się deepfejki dzikich zwierząt biegających po ulicy.

W Korei Południowej taki "dowcip" zakończy się w sądzie

Sprawa dotyczy 40-letniego mężczyzny, który opublikował w sieci wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcie wilka rzekomo widzianego na jednym ze skrzyżowań w mieście Daejeon. Problem polegał na tym, że w tym samym czasie służby rzeczywiście prowadziły szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą - z ogrodu zoologicznego O-World uciekł dwuletni wilk o imieniu Neukgu.

Fałszywa fotografia zaczęła krążyć w internecie zaledwie kilka godzin po ucieczce Neukgu. Lokalne władze potraktowały obywatelskie zgłoszenie poważnie, bez uprzedniej weryfikacji pochodzenia zdjęcia. Wobec czego do mieszkańców rozesłano alert, a służby przeniosły część działań w okolice widoczne na przesłanym zdjęciu. Fotografia została nawet wykorzystana podczas oficjalnych briefingów prasowych policji z mediami.

Zrzut ekranu z "obywatelskiego zgłoszenia" ucieczki wilka, źródło: Krajowa Agencja Policji w Daejeon

W efekcie policja, straż pożarna i ratownicy skierowali zasoby w niewłaściwe miejsce, tracąc cenny czas. W poszukiwania zaangażowano setki osób, w tym funkcjonariuszy, żołnierzy i weterynarzy, a także drony i kamery termowizyjne. W międzyczasie zamknięto nawet jedną ze szkół podstawowych ze względów bezpieczeństwa.

Policja namierzyła podejrzanego dzięki analizie monitoringu, a następnie analizie aktywności mężczyzny w narzędziach AI. 40-latek przyznał się do stworzenia i rozpowszechniania obrazu, tłumacząc, że zrobił to "dla zabawy". 24 kwietnia mężczyzna został aresztowany pod zarzutem utrudniania pracy służb poprzez wprowadzenie w błąd. Grozi mu do pięciu lat więzienia lub grzywna sięgająca 10 milionów wonów - ok. 24,6 tys. zł.

Rozpowszechnianie fałszywych informacji to poważne przestępstwo, a nie tylko żart, zwłaszcza w czasach, gdy dzięki sztucznej inteligencji coraz łatwiej jest tworzyć obrazy trudne do odróżnienia od prawdziwych. Opóźniono działania ratownicze, a także zakłócono funkcjonowanie służb ochrony ludności, m.in. poprzez długotrwałe angażowanie zasobów ludzkich

Sam Neukgu został ostatecznie odnaleziony dziewięć dni po ucieczce, niedaleko drogi ekspresowej. Zwierzę wróciło do ogrodu zoologicznego i obecnie przechodzi rekonwalescencję. Historia wilka przyciągnęła uwagę całego kraju, włącznie z prezydentem, który publicznie wyrażał nadzieję na jego bezpieczny powrót.

Zdjęcie główne: Tambako The Jaguar / Flickr

Malwina Kuśmierek 01.05.2026 08:15

