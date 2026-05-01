Puścił w internet zdjęcie wilka. Teraz stanie za to przed sądem

Mężczyzna "dla zabawy" opublikował wygenerowane przez AI zdjęcie wilka biegającego po ulicy. Nie byłoby w tym nic złego gdyby nie to, że postawił na nogi służby szukające prawdziwego wilka.

Malwina Kuśmierek
Jeszcze kilka lat temu najgorszym numerem jaki można było wykręcić, było dzwonienie na policję z informacją, że w budynku znajduje się bomba. Niestety dożyliśmy czasów, w których dla zabawy rozsyła się deepfejki dzikich zwierząt biegających po ulicy.

W Korei Południowej taki "dowcip" zakończy się w sądzie

Sprawa dotyczy 40-letniego mężczyzny, który opublikował w sieci wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcie wilka rzekomo widzianego na jednym ze skrzyżowań w mieście Daejeon. Problem polegał na tym, że w tym samym czasie służby rzeczywiście prowadziły szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą - z ogrodu zoologicznego O-World uciekł dwuletni wilk o imieniu Neukgu.

Fałszywa fotografia zaczęła krążyć w internecie zaledwie kilka godzin po ucieczce Neukgu. Lokalne władze potraktowały obywatelskie zgłoszenie poważnie, bez uprzedniej weryfikacji pochodzenia zdjęcia. Wobec czego do mieszkańców rozesłano alert, a służby przeniosły część działań w okolice widoczne na przesłanym zdjęciu. Fotografia została nawet wykorzystana podczas oficjalnych briefingów prasowych policji z mediami.

Zrzut ekranu z "obywatelskiego zgłoszenia" ucieczki wilka, źródło: Krajowa Agencja Policji w Daejeon

W efekcie policja, straż pożarna i ratownicy skierowali zasoby w niewłaściwe miejsce, tracąc cenny czas. W poszukiwania zaangażowano setki osób, w tym funkcjonariuszy, żołnierzy i weterynarzy, a także drony i kamery termowizyjne. W międzyczasie zamknięto nawet jedną ze szkół podstawowych ze względów bezpieczeństwa.

Policja namierzyła podejrzanego dzięki analizie monitoringu, a następnie analizie aktywności mężczyzny w narzędziach AI. 40-latek przyznał się do stworzenia i rozpowszechniania obrazu, tłumacząc, że zrobił to "dla zabawy". 24 kwietnia mężczyzna został aresztowany pod zarzutem utrudniania pracy służb poprzez wprowadzenie w błąd. Grozi mu do pięciu lat więzienia lub grzywna sięgająca 10 milionów wonów - ok. 24,6 tys. zł.

Rozpowszechnianie fałszywych informacji to poważne przestępstwo, a nie tylko żart, zwłaszcza w czasach, gdy dzięki sztucznej inteligencji coraz łatwiej jest tworzyć obrazy trudne do odróżnienia od prawdziwych. Opóźniono działania ratownicze, a także zakłócono funkcjonowanie służb ochrony ludności, m.in. poprzez długotrwałe angażowanie zasobów ludzkich

Sam Neukgu został ostatecznie odnaleziony dziewięć dni po ucieczce, niedaleko drogi ekspresowej. Zwierzę wróciło do ogrodu zoologicznego i obecnie przechodzi rekonwalescencję. Historia wilka przyciągnęła uwagę całego kraju, włącznie z prezydentem, który publicznie wyrażał nadzieję na jego bezpieczny powrót.

Zdjęcie główne: Tambako The Jaguar / Flickr

Malwina Kuśmierek
01.05.2026 08:15
Tagi: DeepfakeKoreakorea południowaSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
8:00
Polska ma własne białe złoto. Chłonie ropę, zatrzymuje wodę, wzmacnia budowle
Aktualizacja: 2026-05-01T08:00:00+02:00
7:45
Matrix właśnie stał się faktem. Zrobili gigantyczną symulację kosmosu
Aktualizacja: 2026-05-01T07:45:00+02:00
7:30
Powrót z Księżyca boli. Astronauci mają problem z chodzeniem
Aktualizacja: 2026-05-01T07:30:00+02:00
7:15
Nagrywanie rozmów telefonicznych - kompletny poradnik na 2026 r.
Aktualizacja: 2026-05-01T07:15:00+02:00
7:01
Wyjątkowy maj na nocnym niebie. Szykujcie się na Błękitny Księżyc
Aktualizacja: 2026-05-01T07:01:00+02:00
21:11
Nowe dzieło Banksy'ego w Londynie. Rzeźba, flaga i krok w próżnię
Aktualizacja: 2026-04-30T21:11:31+02:00
20:58
Znaleźli "skarb" w archiwach NASA. Rozwiązał największą zagadkę Webba
Aktualizacja: 2026-04-30T20:58:27+02:00
20:29
Wi-Fi i Bluetooth wariują w Windows 11. Tym razem to nie wina Microsoftu
Aktualizacja: 2026-04-30T20:29:32+02:00
20:10
Telefony będą łączyć się z satelitami. Zaraz to będzie norma
Aktualizacja: 2026-04-30T20:10:19+02:00
19:58
ChatGPT ma poważny problem z goblinami. To nie metafora
Aktualizacja: 2026-04-30T19:58:04+02:00
19:32
Będziesz chować telefon do opakowania po batoniku. Żeby cię nie kusił
Aktualizacja: 2026-04-30T19:32:46+02:00
19:21
Prezes Microsoftu sobie o nas przypomniał. To nawet ciekawe
Aktualizacja: 2026-04-30T19:21:08+02:00
19:06
Samsung zrobi laptopy z Androidem. Już widzę, jak to namiesza
Aktualizacja: 2026-04-30T19:06:33+02:00
18:10
Jak ustawić preferowane źródła w Google News? Instrukcja krok po kroku
Aktualizacja: 2026-04-30T18:10:35+02:00
17:47
Ważna zmiana w Google. Sam ustawisz, co chcesz widzieć częściej
Aktualizacja: 2026-04-30T17:47:17+02:00
17:37
Aparat w iPhonie zyska własny mózg. Będzie ci mówił, na co patrzysz
Aktualizacja: 2026-04-30T17:37:33+02:00
16:47
Kupujesz laptopa i fundują ci wakacje. Takiej promocji jeszcze nie widziałem
Aktualizacja: 2026-04-30T16:47:33+02:00
16:31
PlayStation prostuje zamieszanie z DRM. Jednak nie skopiują starego Xboxa
Aktualizacja: 2026-04-30T16:31:03+02:00
15:40
Polska zbrojeniówka z potężnym kontraktem. Czołgi nie mają z tym szans
Aktualizacja: 2026-04-30T15:40:10+02:00
15:17
Każdy laptop musi mieć USB-C. Uwielbiam i nienawidzę nowych przepisów
Aktualizacja: 2026-04-30T15:17:25+02:00
