REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Oszuści kuszą wysokim zwrotem podatku. Polują na zapominalskich

To już ostatnie chwile na rozliczenie PIT, a cyberprzestępcy chcą to wykorzystać. Ci, którzy odłożyli w czasie procedurę, mogą stać się łatwym celem.

Adam Bednarek
zwrot podatku
REKLAMA

PIT rozliczyć trzeba do 30 kwietnia. Osoby, które zostawiły sobie formalności na ostatnią chwilę, są łakomym kąskiem dla oszustów. Jak informuje Niebezpiecznik, złodzieje podszywają się pod pracowników Krajowej Administracji Skarbowej i w fałszywych mailach informują o przysługującym zwrocie podatku.

Krajowa Administracja Skarbowa stwierdza wystąpienie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych – czyta w wiadomości potencjalna ofiara.

REKLAMA

Niebezpiecznik zaznacza, że maile wyglądają "bardzo profesjonalnie". Chociaż mogą różnić się treścią to zawsze oszustom chodzi o jedno – aby odbiorca kliknął w przycisk, który zaprowadzi go na fałszywą stronę.

Złodzieje stosują sprytne sztuczki. Kuszą sporym zwrotem podatku – w zaprezentowanym przez Niebezpiecznik przykładzie jest to ponad 2 tys. zł – i przypominają, że trzeba działać szybko. "Brak potwierdzenia danych rachunku bankowego w terminie do 30 kwietnia 2026 r. spowoduje zawieszenie wypłaty do czasu ponownej weryfikacji" – wyjaśniają. Sugerują, że jeśli ktoś będzie się ociągał, to pieniądze nie dotrą szybko. A nikt czekać nie chce.

Oszuści wykorzystują również fakt, że ostateczna data rozliczeń, 30 kwietnia, się zgadza. Mogła wcześniej obić się o uszy. Wystarczy, że ktoś zapamięta, że do tego dnia należy potwierdzić PIT i uwierzy w otrzymany komunikat.

Co się stanie, gdy ktoś wpadnie w pułapkę cyberprzestępców i kliknie w przycisk?

Trafi na fałszywą stronę, która służy do wyłudzania poufnych danych, takich jak numer PESEL, nazwisko, adres czy numer karty płatniczej.

Najlepszą ochroną przed tego typu atakami jest sprawdzanie, kto wysyła do nas wiadomość. Adres nadawcy zwykle stara się przypominać prawdziwe, ale różnice często widoczne są gołym okiem. Sama forma zwrotu podatku za pośrednictwem karty płatniczej też jest podejrzana i powinna wzbudzić naszą czujność.

REKLAMA

Musimy zachować ostrożność. Niektórzy myślami mogą być już przy długim weekendzie i jak najszybciej zechcą załatwić urzędowe sprawy. Ktoś zobaczy komunikat, rzuci okiem, kliknie, poda dane i nieszczęście gotowe.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
29.04.2026 14:28
Tagi: Cyberbezpieczeństwooszustwo
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA