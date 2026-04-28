Różne światy, jedna scena - i nowy sposób myślenia o edukacji. TEDxWSKZ już wkrótce

Edukacja wychodzi z sal wykładowych

Edukacja przez lata była zamkniętym systemem. Wiedza krążyła między salą wykładową a podręcznikiem, a dostęp do niej był ograniczony formą i strukturą. Dziś ten model coraz wyraźniej się rozmywa. Uczymy się z podcastów, YouTube’a, social mediów. Śledzimy twórców, którzy potrafią tłumaczyć rzeczy trudne w prosty sposób. Szukamy nie tylko informacji, ale też inspiracji i kontekstu. Chcemy poszerzać horyzonty, słuchać wyjątkowych historii sukcesu, które zaczynają się od jednego małego kroku i są napędzane determinacją i cierpliwością.

Nowa rzeczywistość edukacyjna to miks nauki, technologii, internetu i doświadczeń. Twórcy edukacyjni funkcjonują obok profesorów, młodzi badacze trafiają na listy Forbes, a tematy takie jak zdrowie psychiczne czy sztuczna inteligencja przestają być niszowe. I to nie jest chwilowy trend, tylko zmiana, która redefiniuje sposób myślenia o edukacji.

To podejście znajduje odzwierciedlenie w wydarzeniach takich jak TEDxWSKZ.

TEDxWSKZ – więcej niż konferencja

Już 23 maja odbędzie się TEDxWSKZ „Sky is the… beginning!” – wydarzenie organizowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego, które połączy inspirujące historie, różne perspektywy, odważne idee i wyjątkowych ludzi. Na jednej scenie spotkają się eksperci ze świata technologii, nauki i biznesu.

To nie jest kolejna zwykła konferencja. To przestrzeń dla tych, którzy chcą spojrzeć szerzej, zrozumieć więcej i świadomie budować swoją przyszłość.

Program wydarzenia podzielono na trzy bloki:

Dreams in progress – historie odwagi i momentów, w których zaczyna się rzeczywista zmiana;

– historie odwagi i momentów, w których zaczyna się rzeczywista zmiana; Zhackuj swój mózg – technologia i jej wpływ na nasze myślenie, decyzje oraz codzienne funkcjonowanie;

– technologia i jej wpływ na nasze myślenie, decyzje oraz codzienne funkcjonowanie; Przyszłość zaczyna się tu – spojrzenie w stronę nauki, innowacji i odpowiedzialności za świat, który dopiero się kształtuje.

Wydarzenie TEDxWSKZ to element globalnego ruchu TEDx, inspirowanego misją platformy TED.com. Jego celem jest odkrywanie i rozpowszechnianie idei, które mogą zmieniać świat. To przestrzeń do dzielenia się nowatorskimi pomysłami i osobistymi doświadczeniami, które inspirują do działania i pomagają poszerzać horyzonty w lokalnych społecznościach.

Różne światy, jedna scena

Na scenie TEDxWSKZ pojawią się osoby, które reprezentują zupełnie różne światy – ale to właśnie w tej różnorodności kryje się największa wartość. Obok prof. dr. hab. Jana Miodka – jednego z najbardziej rozpoznawalnych autorytetów języka polskiego – pojawi się młoda badaczka Martyna Łuszczek, pracująca nad technologiami przyszłości. Będzie też Aneta Korycińska, znana jako Baba od polskiego, która pokazuje, że edukacja może być angażująca i bliska ludziom, oraz Marcin Matych, czyli Dr Nerwica, od lat oswajający temat zdrowia psychicznego w przestrzeni publicznej.

Uczestnicy będą mieli również okazję posłuchać inspirujących wystąpień m.in.: Pauli Drozdowskiej, ekspertki architektury kosmicznej związanej z projektami symulacji misji kosmicznych, prof. dr. hab. Mariusza Jędrzejki, który od lat bada mechanizmy zachowań człowieka i współczesne zagrożenia społeczne, oraz dr. Rafała Mudy, specjalizującego się w psychologii decyzji i wpływie języka obcego na sposób myślenia.

Wybór prelegentów TEDxWSKZ nie był przypadkowy. To celowe połączenie doświadczenia z nowym spojrzeniem, nauki z praktyką i wiedzy akademickiej z językiem współczesnych odbiorców. TEDxWSKZ nie zamyka się w jednej perspektywie. Wręcz przeciwnie – pokazuje, jak wiele można zrozumieć, kiedy różne światy zaczynają się ze sobą komunikować.

WSKZ realizuje nowe podejście do edukacji

Świat się zmienia, a edukacja musi za nim nadążać. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego doskonale to rozumie. Uczelnia rozwija studia pozwalające zdobywać kompetencje przyszłości – m.in. w obszarze nowych technologii. Jednocześnie chętnie angażuje się w międzynarodowe współprace i inicjatywy wykraczające poza klasyczny model nauczania.

Organizacja wydarzeń takich jak TEDxWSKZ jest naturalną konsekwencją wdrażania idei edukacji, która nie zamyka się w salach wykładowych, ale wychodzi do ludzi i inspiruje do szerszego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość.

Jak wziąć udział w TEDxWSKZ?

Wydarzenie TEDxWSKZ odbędzie się na kampusie WSKZ przy ul. Krakowskiej 56-62 we Wrocławiu. Dodatkowo będzie transmitowane online, aby każdy mógł posłuchać inspirujących wystąpień prelegentów.

Udział w TEDxWSKZ jest bezpłatny. Dołącz do wydarzenia, które może stać się początkiem Twojej własnej opowieści o sukcesie i odwadze: https://tedxwskz.pl/

Spiders Web 28.04.2026 13:00

Lokowanie produktu : WSKZ

