Hit z Action za 29,99 zł. Odmieni twoje biurko za grosze

Lampa biurkowa z zaciskiem dostępna w sieci Action to prosty, budżetowy model - bo kosztuje tylko 29,99 zł. Urządzenie dysponuje mocą 10 W i jasnością na poziomie 300 lumenów.

Niektórzy mogą być zaskoczeni, ale ta prosta lampa biurkowa oferuje również przydatną regulację natężenia światła oraz opcję zmiany barwy między ciepłą a zimną bielą.

Konstrukcja nie udaje sprzętu z wyższej półki. Czarna obudowa, montaż na krawędzi blatu i przewód o długości 1,5 metra jasno pokazują, że producent postawił przede wszystkim na użyteczność oraz oszczędność miejsca na stanowisku.

Największym atutem omawianego modelu pozostaje właśnie sposób montażu. Zacisk skutecznie zwalnia przestrzeń roboczą, co doceni każdy użytkownik dysponujący małym biurkiem lub osoba unikająca masywnych podstaw zajmujących cenne centymetry.

Swobodna regulacja i dotykowa obsługa

Mamy spoko cechę: sensownie działający wbudowany system zarządzania oświetleniem.

Możliwość płynnego ściemniania oraz przełączania między ciepłą i zimną bielą sprawia, że sprzęt da się dopasować do pracy przed monitorem czy wieczornej lektury - zakres temperatury barwowej sięga od 2700 K do 6500 K. Realistycznie macie tylko kilka poziomów (a nie dokładny przeskok co 100 kelvinów), ale to wystarczy każdemu.

Zaletę stanowi zintegrowane źródło światła oraz intuicyjny, dotykowy panel sterowania. Taki dodatek podnosi wygodę codziennego użytkowania. To istotne, ponieważ w podobnym przedziale cenowym klienci często trafiają na niedopracowane produkty o wręcz jednorazowym charakterze.

Tanie wykonanie i ograniczenia

Model z Action nie jest jednak konstrukcją skierowaną do osób oczekujących mocnego, szerokiego i równomiernego oświetlenia całego stanowiska.

Wartość 300 lumenów wystarcza do podstawowych zadań, ale przy większym blacie roboczym lub w mocno nasłonecznionym pomieszczeniu okazuje się dość skromna.

W praktyce to urządzenie przeznaczone do pracy pomocniczej, a nie główne źródło światła. Sprawdzi się podczas przeglądania dokumentów, robienia notatek czy jako dodatkowe doświetlenie kadru, ale nie zastąpi wydajniejszych rozwiązań z wyższego segmentu.

Jakość wykonania opiera się na typowo budżetowych rozwiązaniach. Producent wykorzystał głównie tworzywo sztuczne, dlatego sprzęt nie sprawia wrażenia produktu premium. Szok, za 29,99 zł nie spodziewałbym się cudów. Przy tego typu elektronice liczy się jednak użyteczność, a pod tym względem omawiany sprzęt realizuje swoje główne założenia. Ponownie: kosztuje 29,99 zł.

To sensowny wybór dla konsumentów szukających taniej lampki do małego pokoju, nauki lub pracy po zmroku. Nie jest to sprzęt imponujący specyfikacją, ale jako niedrogie rozwiązanie wypada uczciwie. Zadowoli zwłaszcza tych, dla których priorytetem pozostaje uwolnienie miejsca na blacie i podstawowa kontrola nad światłem.

Plusy urządzenia:

oszczędność miejsca na blacie dzięki montażowi na zacisku,

dotykowa regulacja poziomu jasności,

możliwość zmiany barwy światła między ciepłą a zimną,

niska cena i wysoka dostępność,

optymalne działanie podczas nauki i wieczornego czytania,

przewód o długości 1,5 metra gwarantujący swobodę ustawienia.

Minusy urządzenia:

skromna jasność na poziomie 300 lumenów,

zbyt słaba moc do oświetlenia większych biurek roboczych,

budżetowa jakość wykonania oparta na tworzywie sztucznym,

pewnie będzie pełnił funkcję oświetlenia pomocniczego, a nie głównego.

Jest tanio? Jest tanio. Jest dobrze? Jest tanio i nieźle.

Oliwier Nytko 28.04.2026 07:28

