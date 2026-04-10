Przepełniony kosz? SMS i problem z głowy. To miasto ma pomysł

Ładowanie...

Kiedyś miejskim hitem i wyznacznikiem nowoczesności były stawiane masowo, błyskające na czerwono solarne mierniki prędkości. Z czasem jednak okazało się, że do naszych miast coraz śmielej wchodzą inteligentne rzeczy, które faktycznie i odczuwalnie poprawiają nam życie.

Zamiast efektownych gadżetów, o których po kilku miesiącach wszyscy zapominają, na ulicach pojawiają się technologie mające realny wpływ na ułatwienie naszej codzienności w przestrzeni publicznej.

Jakiś czas temu przetestowałem na własnej skórze w Tarnowie automatyczne światło w parku, które można było samodzielnie zapalić za pomocą zwykłej wiadomości SMS. Wtedy wydawało się to dość fajną ciekawostką ułatwiającą wieczorne spacery.

A teraz? Teraz nadszedł czas na smart kosze na śmieci. Serio. Brzmi to może mało prestiżowo na tle opowieści o latających taksówkach, ale ten mechanizm uderza w całkiem przyziemne, irytujące i powszechne problemy każdego z nas.

Jak zgłosić przepełniony śmietnik? Wystarczy jeden SMS

W Tarnowie wdrożono bardzo nieskomplikowaną, ale za to niezwykle użyteczną metodę zgłaszania pełnych pojemników na odpady. Na wybranych śmietnikach ulicznych zamocowano niewielkie tabliczki zawierające trzy kluczowe elementy: unikalny identyfikator (na przykład 085), numer kontaktowy 570 700 403 oraz czytelny kod QR.

Zasada działania jest banalnie łatwa: widzisz przepełniony kosz, z którego wysypują się śmieci, wysyłasz szybkiego SMS-a z jego numerem. Cała ta procedura powinna skrócić czas reakcji służb porządkowych w najbardziej zatłoczonych i newralgicznych punktach miasta.

Przetestowałem ten mechanizm na miejscu i muszę przyznać, że robi to świetne wrażenie. Oznaczeń w Tarnowie zamontowano całkiem dużo, zwłaszcza w reprezentacyjnym rejonie starówki, gdzie kwestia zalegających śmieci zawsze rzuca się w oczy najbardziej i psuje wizerunek miasta.

Obsługa systemu jest maksymalnie intuicyjna. Skanujemy kod QR naszym smartfonem, który sam, automatycznie przygotuje gotową treść wiadomości, ewentualnie wpisujemy krótki numer z klawiatury i po prostu wysyłamy SMS.

Co w tym wszystkim najlepsze? Obywa się to bez zmuszania nas do instalowania jakichkolwiek kolejnych, irytujących aplikacji czy zakładania kont w miejskich systemach. Wymagany jest jedynie podstawowy, najzwyklejszy telefon z aktywną kartą SIM.

Koszty, które nie obciążają budżetu. Optymalizacja w czystej postaci

Tarnowski magistrat oficjalnie podał mi, że cały mechanizm zaczął w pełni funkcjonować w lipcu 2025 r., początkowo skupiając się na terenie historycznego centrum. W tej pierwszej, testowej fazie oklejono dokładnie sto pojemników na śmieci.

To, co jednak imponuje najbardziej, to strona finansowa całego przedsięwzięcia. Nakłady na przygotowanie naklejek i fizyczny montaż oznaczeń zamknęły się w śmiesznej jak na realia samorządowe kwocie 3400 zł brutto.

Co więcej, miejska spółka MPGK Tarnów, zajmująca się na co dzień wywozem, nie zgłosiła absolutnie żadnych dodatkowych kosztów operacyjnych poza swoją obecną umową.

Istotne jest to, że realizacja tego zadania obeszła się bez wielomiesięcznego szukania zewnętrznych form finansowania. Urzędnicy sami zaznaczają, że wydatki były na tyle drobne, iż organizowanie skomplikowanych procedur przetargowych czy wnioskowanie o unijne wsparcie po prostu mijało się z jakimkolwiek celem.

To z Łodzi

Trzeba jednak oddać sprawiedliwość - ta rewelacyjna koncepcja nie jest w stu procentach oryginalnym wymysłem lokalnych urzędników z Tarnowa. Miasto otwarcie przyznaje, że mocno wzorowano się na sprawdzonych działaniach z Łodzi. Tam mieszkańcy informują służby o pełnych śmietnikach, dzwoniąc pod numer 790 207 044 i po prostu dyktując odpowiedni identyfikator pojemnika.

Tarnów postanowił jednak wziąć ten świetny pomysł i mądrze go rozbudować, dodając właśnie obsługę przez SMS oraz szybkie kody QR. Ten z pozoru drobny dodatek gigantycznie zwiększa wygodę osób, które na co dzień unikają bezpośrednich rozmów telefonicznych lub po prostu chcą załatwić sprawę w pięć sekund, idąc dalej na spacer.

Co ważne, inicjatywa nie posiada z góry określonej daty końcowej, po której tabliczki znikną. Przedstawiciele magistratu deklarują wprost: ponieważ to rozwiązanie nie generuje obciążeń finansowych wymuszających czasowe planowanie i budżetowanie, zostaje z nami na stałe.

I to jest dobry pomysł

Tarnowskie oznaczenia udowadniają jedną, niezwykle ważną rzecz: koncepcja inteligentnego miasta wcale nie musi opierać się na kosmicznie drogich, awaryjnych sensorach czy kupowaniu za miliony rozbudowanego oprogramowania, którego nikt nie potrafi obsłużyć.

Czasem wystarcza zwykły kawałek blachy na kuble, prosta wiadomość tekstowa i sprawne zarządzanie logistyką po stronie spółki miejskiej, aby realnie ułatwić nam wszystkim funkcjonowanie w przestrzeni publicznej.

Jeśli kolejne ośrodki w Polsce skopiują ten sprawdzony model z Tarnowa i Łodzi, zgłaszanie takich niedogodności może szybko stać się powszechnym, ekstremalnie tanim i ogólnodostępnym standardem w naszym kraju.

Cała ta inicjatywa dobitnie pokazuje bowiem, że technologia w miastach sprawdza się najlepiej, gdy jest bezpośrednią odpowiedzią na codzienne, szare bolączki mieszkańców.

Nie musimy wydawać publicznych milionów na futurystyczne, skomplikowane do bólu rozwiązania - czasem do sprawnego funkcjonowania całego miejskiego organizmu wystarczy tabliczka i technologia, którą każdy z nas od kilkunastu lat nosi w swojej kieszeni.

Oliwier Nytko 10.04.2026 07:24

Ładowanie...