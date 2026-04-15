Za 299 zł Hama 7020 to sztos. Potrafi więcej od rywali i nie wygląda tandetnie - test

Hama doskonale wie, że na rynku smart zegarków ma niezwykle trudne zadanie. Konkurencja jest bowiem liczna, marki są silnie okopane, a czołowi producenci smartfonów faworyzują własne urządzenia z kategorii wearables. Dlatego niemiecka firma przyjęła najlepsze możliwe rozwiązanie: umiejętnie gra ceną. Dzięki temu na rynek trafiają naprawdę niezłe smartwatche w przystępnych kwotach.

Jednym z zegarków o świetnym stosunku ceny do możliwości jest Hama 7000 z 2024 roku, zaprojektowana na damski nadgarstek. Kosztuje 209,99 zł, a ma pełen pakiet bazowych możliwości. Do tego nieźle wygląda. Niestety, aby oferować tak atrakcyjną cenę, twórcy modelu 7000 musieli zdecydować się na kilka bolesnych kompromisów, z niezbyt jasnym ekranem na czele. Teraz inżynierowie Hamy rozwiązują tego typu problemy, tworząc dopieszczony i ulepszony smartwatch Hama 7020. Co najważniejsze – wciąż jest atrakcyjny cenowo.

Nowa Hama 7020 rozwiązuje spory problem poprzednika: niezbyt jasny ekran AMOLED. Teraz widać wszystko, także w pełnym słońcu.

Starsza Hama 7000 została wyposażona w okrągły ekran AMOLED z maksymalną jasnością na poziomie 450 nitów. Testowana przeze mnie nowa Hama 7020 podbija tę wartość, z 450 do 600 nitów. Mówimy o sporym, odczuwalnym wzroście. Te 600 nitów to bowiem znacznie jaśniej niż jarzy się np. zdecydowana większość monitorów stojących na naszych biurkach.

Z 600 nitami na nadgarstku, z Hamy 7020 bez problemu można korzystać w samo południe, podczas słonecznego dnia, znajdując się pod chmurką. Ekran AMOLED pozostaje na tyle jasny, że odczytamy wszystkie informacje z tarczy. Nie trzeba już przykrywać zegarka drugą dłonią czy odwracać się plecami do słońca. W segmencie przystępnych cenowo zegarków to istotne ułatwienie i podniesienie standardu.

Nowa Hama 7020 wspiera funkcję Always on Display, dzięki której tarcza stale wyświetla informacje, w trybie niskiego zużycia energii. Wygląd takiego przygaszonego panelu nie jest zależny od wybranej tarczy. To uniwersalne rozwiązanie systemowe, które aktywuje się w ustawieniach urządzenia. Taka systemowa, przygaszona tarcza AoD wyświetla godzinę oraz datę. W zupełności wystarczy.

Z technologią Always on Display jest ściśle powiązana kwestia zużycia energii. Hama 7020 działa 7 - 8 dni bez włączonego AoD, ale po włączeniu stałego wyświetlania czas z dala od ładowarki został redukowany aż dwukrotnie. Czyli wciąż jest lepiej niż na moim Apple Watchu, ale trzeba mieć na uwadze: chcąc ładować zegarek zaledwie raz w tygodniu, warto wyłączyć AoD.

Drugie wielkie ulepszenie nowego damskiego modelu Hama 7020 to własny moduł GPS

Starsza, tańsza wersja 7000 w całości opiera dane geolokalizacyjne o smartfon sparowany przy pomocy Bluetooth. Nowszy model 7020 otrzymał natomiast wbudowany moduł GPS, działający niezależnie od telefonu. Co to oznacza w praktyce, z perspektywy typowego użytkownika?

Dzięki wbudowanemu modułowi GPS możemy wyjść na spacer bez telefonu, a zegarek nie tylko zarejestruje aktywność fizyczną, ale także zapisze mapę wędrówki. Hama 7020 nie potrzebuje smartfonu do mierzenia prędkości, np. podczas śmigania na rowerze. Smartwatch analizuje dane GPS we współpracy z pozostałymi sensorami, produkując dokładniejsze wyniki.

Dla części sportów, jak np. piłka nożna, to absolutny game changer. Jesteśmy bowiem w stanie wygenerować mapę pracy na boisku, analizując ślad treningu z zegarka, bez przypinania smartfonu do opaski naramiennej albo biodrowej. To samo tyczy się pływania pod chmurką – gdy ręka znajduje się nad taflą, zegarek łapie sygnał GPS z satelity, tworząc ślad treningu w terenie. Niezbyt precyzyjny, ale zawsze to jakieś dodatkowe dane dla użytkownika.

Niestety, Hama 7020 nie posiada własnego systemu nawigacji/map, pozwalającego w pełni wykorzystać potencjał wbudowanego modułu GPS. Z drugiej strony pamiętajmy, że mówimy o modelu w premierowej cenie 299,99 zł i trudno byłoby oczekiwać od zegarka z tej półki takiej funkcjonalności.

Smartwatch Hama 7020 działa z Androidem oraz iOS. Dobrze dogaduje się ze smartfonami, wliczając w to asystentów

Hamie należy się duży plus za aplikację pomocniczą. Zamiast korzystać z gotowych chińskich rozwiązań, firma zleciła napisanie własnej wersji programu. Efekt? HamaFIT Move to jedna z nielicznych apek dla przystępnych cenowo zegarków z solidnym polskim tłumaczeniem. Szacun za „cyberblaty”. Co najlepsze, aplikacja nie wymaga konta do działania. Zero rejestracji, po prostu odpalasz i gotowe. Gdyby tylko każdy producent wearables miał tak bezproblemowe podejście.

Po sparowaniu telefonu z zegarkiem (w moim przypadku iPhone 17 Pro) Hama 7020 może odczytywać powiadomienia z Androida oraz iOS. Widzimy także otrzymane wiadomości oraz przychodzące połączenia. Telefony możemy odebrać bezpośrednio na zegarku, rozmawiając z wykorzystaniem wbudowanego głośnika oraz mikrofonu. Do tego sami decydujemy, które aplikacje wyświetlają powiadomienia na zegarku, edytując listę w ustawieniach. Podoba mi się też dbałość o kosmetyczne detale, jak zasysanie ikon poszczególnych apek do ekranu powiadomień.

W przeciwieństwie do niektórych przystępnych cenowo zegarków, Hama 7020 pozwala na wykonywanie połączeń prosto z nadgarstka. Nie możemy natomiast bezpośrednio odpisywać na otrzymane wiadomości. Tutaj konieczne będzie wyjęcie telefonu z kieszeni i wywołanie pełnowymiarowej klawiatury dotykowej.

Hama 7020 oferuje wsparcie inteligentnych asystentów. W moim przypadku jest to Siri. Prosząc Siri o wyłączenie telewizora albo zadzwonienie do ojca, zegarek Hamy przekierowuje zadania na iPhone’a. Czyli rozwiązanie sprawdza się podczas prostych czynności ON/OFF, ale w przypadku wspomnianego połączenia telefonicznego muszę sięgnąć po iPhone’a, aby porozmawiać z tatą. Zegarek wykręca za mnie odpowiedni numer, lecz nie integruje systemu asystenta z interfejsem dzwonienia.

Z poziomu nadgarstka możesz także sterować aparatem w smartfonie, na przykład podczas cykania selfie z dalszej odległości. Przydatna bywa także funkcja Znajdź telefon, ale działa ona wyłącznie w oparciu o technologię BT. Czyli znajdziesz smartfon zakopany w poduszkach w sypialni, ale już nie taki zgubiony na trasie podczas wypadu rowerowego. Baaardzo praktyczną wisienką na torcie jest odtwarzacz muzyczny, sterujący różnymi aplikacjami telefonu. Jeden dotyk palcem i przełączasz kawałek na Spotify podczas serii na siłowni. Smartfon może dalej leżeć na parapecie.

Właśnie, siłownia. Mimo eleganckiego wyglądu, Hama 7020 to sportowa bestia. Agreguje sporo cennych danych o użytkowniku

W bazie Hamy znajduje się ponad 110 różnych aktywności fizycznych, z czego w pamięci zegarka możemy przechowywać jednocześnie 20 z nich. Do tego dochodzi możliwość tworzenia i dodawania własnych dyscyplin. Mamy więc praktycznie wszystkie istotne rodzaje sportu, do tego masę indywidualnych ćwiczeń fitness oraz takich na siłownię. Ponadto Hama 7020 automatycznie rozpoznaje cztery aktywności fizyczne:

Bieg

Chodzenie

Orbitrek

Ergometr wioślarski

Poza automatycznym rozpoznawaniem treningu, Hama 7020 potrafi także samodzielnie wstrzymywać oraz kończyć aktywność fizyczną. Bardzo praktyczne rozwiązanie, na przykład podczas stania na światłach w trakcie biegania, możliwe do opcjonalnego włączenia w ustawieniach. Z kolei osobom długo siedzącym bez ruchu za biurkiem smartwatch może przypominać o tym, że warto na chwilę wstać, przespacerować się albo przynajmniej rozciągnąć.

Podczas treningu Hama 7020 pozyskuje masę danych, w tym liczbę kroków, szacunkowe spalone kalorie, tempo (średnie i cząstkowe), pokonany dystans, strefę wysiłkową, kadencję, wysokość, wzrost, spadek, a także ogólny efekt wysiłkowy. Dzięki kategorii ochrony IP68 zegarek bez problemu weźmiemy do basenu, pływając z nim i nurkując na głębokość do 3 metrów przez 30 minut. Prysznice z zegarkiem na nadgarstku także nie są żadnym problemem.

A co z funkcjami oraz miernikami zdrowia? Tutaj mamy następujący pakiet funkcji: pomiar tętna i jego zmienności, natlenienie krwi, pomiar stresu, analizę snu, kurs oddychania i śledzenie cyklu menstruacyjnego. Dosyć niestandardową funkcją w tym przedziale cenowym jest miernik głośności otoczenia. Jeśli przebywamy w środowisku, które może powodować negatywne konsekwencje dla naszego słuchu, zostaniemy o tym powiadomieni.

Hama 7020 to jeden z tych zegarków, które bronią się wyglądem. Zakładasz go do pracy, na siłownię i na wyjazd

W złotej kopercie Hamy 7020 osadzono dwa przyciski. Jeden wywołuje listę aplikacji oraz działa jako „cofnij”. Drugi to skrót do listy aktywności fizycznych. Przesunięcie palcem ku dołowi wywołuje pasek skrótów funkcji, a ku górze aktywuje listę powiadomień. Swipe w lewo przenosi do listy ostatnich aplikacji, a w prawo do indywidualnych ekranów podglądu, na przykład tętna, analizy snu, pogody czy odtwarzacza muzycznego.

Mamy do czynienia z eleganckim, kobiecym projektem. Design pasuje do formalnych, wieczorowych oraz codziennych ubiorów. Do tego nie będzie kuł innych w oczy podczas wizyty na siłowni. Smartwatch jest kobiecy, ale nie infantylny. Stanowi bezpieczny dodatek, bez nadmiernego przykuwania uwagi, ale także bez konieczności chowania go pod mankietem. Mocno wszechstronny design.

Podsumowując, w cenie 299,99 zł na start mamy do czynienia z naprawdę rozsądną ofertą dla pań. Ten zegarek ma wszystkie podstawowe funkcje, a jego możliwości znacząco rozszerza własny moduł GPS. Jaśniejszy ekran to duża zaleta w kontekście zbliżającego się lata, natomiast uniwersalny design sprawia, że rzadko będzie trafiał do szuflady. Zwłaszcza, iż bez trybu AoD wystarczy go ładować raz na tydzień.

Szymon Radzewicz 15.04.2026 16:16

