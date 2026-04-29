AI w Twojej firmie? Upewnij się, że masz odpowiednią politykę użycia narzędzi

Wyobraź sobie sytuację, w której pracownik działu marketingu wkleja treść umowy z klientem do chatbota (np. ChatGPT), aby szybciej napisać brief. W tym samym czasie dział R&D używa Claude'a do analizy zastrzeżonych danych badawczych. Na koniec dnia HR przepuszcza setki dokumentów CV przez narzędzie AI bez wiedzy działu IT, aby szybko wyeliminować kandydatów niespełniających określonych oczekiwań danego stanowiska.

Każdy pracownik z dużym prawdopodobieństwem działa w dobrej wierze i chce po prostu oszczędzić czas, jaki musiałby spędzić na robieniu pewnych czynności. I nikt nie łamie żadnych zasad – bo takich zasad po prostu nie ma. Taki sposób działania to obecnie codzienność większości organizacji korzystających z narzędzi zasilanych sztuczną inteligencją.

Co mówią dane na temat wykorzystywania AI w firmach?

Badanie nexos.ai pokazuje niepokojący obraz: 69% organizacji korzysta już z narzędzi AI w codziennej pracy, ale aż 43% spośród nich nie ma żadnej formalnej polityki regulującej to użycie. Prawie połowa firm udostępniła pracownikom potężne narzędzia bez określenia, do czego można ich używać, a do czego nie.

Ta luka jest jeszcze wyraźniejsza, gdy obserwuje się zachowania pracowników. Według danych Microsoft cytowanych przez TechRadar, 78% pracowników regularnie korzysta z własnych narzędzi AI do wykonywania obowiązków służbowych, a 52% nie ujawnia tego swoim pracodawcom. Inne badanie cytowane przez TechRadar wskazuje tylko 38% firm dysponującymi kompleksowymi politykami AI, a 55% pracowników przyznaje się jedynie do umiarkowanej znajomości regulacji prawnych dotyczących AI.

Innymi słowy – narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję są wszędzie, a zasady za nimi nie nadążają.

Czym grozi brak polityki AI w środowisku firmowym?

Brak formalnych wytycznych dotyczących sposobu wykorzystywania sztucznej inteligencji to nie tylko kwestia porządku organizacyjnego. To realne ryzyko operacyjne, prawne i reputacyjne.

Wyciek danych

Pracownicy mogą wklejać do publicznych modeli językowych poufne informacje, takie jak dane klientów, treści umów, własność intelektualną. Badanie przeprowadzone wśród 250 brytyjskich dyrektorów ds. informacji wykazało, że 1 na 5 firm doświadczyła wycieku danych bezpośrednio spowodowanego korzystaniem z generatywnej AI. Dane raz przesłane do zewnętrznego modelu mogą być przetwarzane na serwerach dostawcy lub wykorzystywane do dalszego trenowania systemu.

Brak możliwości kontroli użycia AI

Gdy pracownicy korzystają z narzędzi AI bez wiedzy działu bezpieczeństwa, organizacja traci możliwość audytu, kontroli dostępu i rozliczalności za dane wejściowe i wyjściowe modeli. Niewidzialne narzędzia oznaczają niewidzialne ryzyko – a ryzykiem, którego nie widać, nie można zarządzać.

Niespójność i błędy

Różne zespoły używają różnych modeli, bez wspólnych standardów weryfikacji wyników. To prosta droga do decyzji opartych na halucynacjach modelu, których nikt nie zakwestionował, ponieważ nikt nie wiedział, że powinien. Niejasne regulacje i standardy postępowania w tych przypadkach są już dziś postrzegane jako bariera w bezpiecznym wdrażaniu AI.

Ryzyko prawne

Bez solidnych wewnętrznych ram organizacja jest narażona na naruszenia RODO, praw autorskich i regulacji branżowych. Na tego rodzaju konsekwencje szczególnie narażone są kancelarie prawne, podmioty medyczne i firmy finansowe.

Polityki dotyczą każdego narzędzia, nie tylko AI

Myśląc o regulacjach bezpieczeństwa, wiele firm koncentruje się na dużych systemach – ERP, CRM, platformach chmurowych. Tymczasem zagrożenie może nadejść z zupełnie nieoczekiwanych kierunków.

Rozszerzenie przeglądarki, które pomaga pisać e-maile, może przesyłać całą treść skrzynki do zewnętrznego serwera.

Wtyczka do arkusza kalkulacyjnego z funkcją AI może niepostrzeżenie odczytywać dane z pliku.

Darmowe narzędzie do transkrypcji nagrań ze spotkań może przechowywać nagrania na infrastrukturze dostawcy bez szyfrowania.

Zasada jest prosta: każde narzędzie, które ma dostęp do danych firmowych, powinno podlegać ocenie bezpieczeństwa – niezależnie od tego, czy to system operacyjny, aplikacja na telefon służbowy, czy niepozorna wtyczka do przeglądarki. Polityki technologiczne muszą obejmować cały ekosystem narzędzi, a nie tylko te najbardziej widoczne.

Co powinna zawierać dobra polityka AI

Skuteczna polityka AI nie musi być dokumentem liczącym dziesiątki stron. Zgodnie z zaleceniami nexos.ai, podstawowy zestaw elementów obejmuje:

zakres zastosowania: które zespoły i narzędzia są objęte polityką,

zasady dotyczące danych – co można wprowadzać do modeli, a co jest wykluczone,

procedury weryfikacji wyników generowanych przez AI,

zasady przejrzystości wobec klientów i partnerów,

mechanizm regularnego przeglądu – minimum kwartalnie, w branżach wysokiego ryzyka częściej.

Firmy powinny zacząć od prostej polityki – zdefiniować zatwierdzone narzędzia, wykluczyć określone przypadki użycia i wskazać dane szczególnie wrażliwe. To minimum jest znacznie lepsze niż jakikolwiek brak regulacji.

Dodatkowe warstwy ochrony

Sama polityka dotycząca wykorzystywania AI to fundament, ale nie wszystko. Istnieje kilka dodatkowych praktyk, które istotnie podnoszą poziom bezpieczeństwa cyfrowego organizacji:

Dostęp do sieci VPN

VPN nr 1 wśród środków ochrony dla firm pracujących hybrydowo lub zdalnie: sieć VPN szyfruje ruch między pracownikiem a firmowymi systemami i znacząco ogranicza ryzyko przechwycenia danych w niezabezpieczonych sieciach – podczas pracy z kawiarni, lotniska czy hotelu. Wszystkie platformy biznesowe powinny być dostępne wyłącznie przez VPN lub inne mechanizmy uwierzytelnienia sieciowego.

Segmentacja dostępu

Nie każdy pracownik potrzebuje dostępu do wszystkich firmowych danych. Polityka minimalnych uprawnień, czyli przyznawanie dostępu wyłącznie do zasobów niezbędnych do wykonywania konkretnych zadań, ogranicza potencjalne szkody w przypadku przejęcia konta lub nieautoryzowanego użycia narzędzia AI. Jeśli pracownik działu obsługi klienta nie ma dostępu do danych finansowych, żaden model AI, z którego korzysta, również go nie uzyska.

Logowanie i audyt

Ścieżki audytu mają kluczowe znaczenie dla firm działających w środowiskach regulowanych – pozwalają udowodnić, jak zachowywał się system AI, zamiast polegać wyłącznie na dobrej wierze. Rejestrowanie zapytań, odpowiedzi modelu i tożsamości użytkownika to minimum, które umożliwia zarówno wewnętrzne przeglądy, jak i odpowiedź na pytania regulatora.

Szkolenia dla zespołów

Polityka napisana i odłożona do szuflady jest bezużyteczna. Pracownicy muszą rozumieć, dlaczego dane zasady istnieją, jak rozpoznać ryzykowne sytuacje i jakie konsekwencje niesie ich ignorowanie. Krótkie, regularne szkolenia, zamiast jednorazowego onboardingu, znacząco zwiększają skuteczność wdrożonych reguł.

Czas na działanie

CEO narzędzie nexos.ai, Tomas Okmanas, ujął to wprost: pracownicy mogą być największym źródłem wycieku danych w historii korporacji – nie dlatego, że działają złośliwie, ale dlatego, że nikt im nie powiedział, jakich granic nie przekraczać.

Polityka AI to nie biurokratyczny obowiązek. To podstawowy element zarządzania ryzykiem w organizacji, która poważnie traktuje swoje dane, swoich klientów i swoją przyszłość. A skoro narzędzia AI już działają w Twojej firmie – pytanie nie brzmi, czy potrzebujesz polityki, ale kiedy ją wprowadzisz.

Spiders Web 29.04.2026 18:49

Lokowanie produktu : nordvpn.com/pl