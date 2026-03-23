Sprawdziłem produkt Apple’a z logo Xiaomi. Kupisz?

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W to dokładnie ten gadżet, który aż prosi się, żeby miał logo nadgryzionego jabłka. Zamiast tego urządzenie dumnie nosi pomarańczowy akcent azjatyckiego producenta. Cenę też, wszak Xiaomi wycenia małego powerbanka za 249 zł.

Ultracienka obudowa, nienachalny design i ścisłe dogadanie się z technologią MagSafe (oraz Qi2) sprawiają, że jest to najbardziej apple'owy powerbank magnetyczny, jakiego sam Apple nigdy nie wydał. Szukając akcesorium do ładowania bezprzewodowego, trudno przejść obok tego modelu obojętnie.

6 mm w odważnym kolorze

Największe wrażenie robi smukła forma urządzenia. Grubość zaledwie 6 mm i waga na poziomie około 98 g sprawiają, że ten bezprzewodowy powerbank jest cieńszy niż większość dostępnych na rynku etui, a w ręce czuć go mniej więcej jak dwa jajka. To dokładnie ta filozofia projektowania, którą Apple zwykle rezerwuje dla swoich akcesoriów.

Metalowa obudowa ze stopu aluminium wizualnie bardziej przypomina gadżety z Cupertino niż typowy tani powerbank z portalu aukcyjnego. Najbardziej charakterystyczny okazuje się jednak sam kolor.

Żywy, pomarańczowy wariant jest praktycznie taki sam jak kolor pomarańczowy z serii iPhone 17 Pro. Sami widzicie dobrze na zdjęciach.

PS. Jest też srebrna alternatywa kolorystyczna.

Pojemność 5000 mAh to nie maratończyk

Na papierze pojemność 5000 mAh może nie robić większego wrażenia przy potężnych cegłach oferujących 20000 mAh.

Tutaj liczy się jednak coś zupełnie innego. To przenośne akcesorium zaprojektowane do szybkiego doładowywania smartfona w biegu, a nie potężna stacja zasilania na wielodniowy biwak.

Producent użył ogniwa krzemowo-węglowego o wysokiej gęstości energii, by upchnąć sensowną pojemność w obudowie przypominającej cienką kartę. W typowym scenariuszu oznacza to jedno pełne naładowanie mniejszego iPhone'a lub solidne podbicie poziomu baterii w większych modelach, całkowicie bez zabijania ergonomii samego telefonu.

Bezprzewodowe ładowanie MagSafe i szybki port USB-C

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W przyczepia się magnetycznie do plecków telefonu - bez znaczenia, czy mamy MagSafe czy Qi2.

Dla posiadaczy iPhone'ów moc ładowania indukcyjnego wynosi do 7,5 W, identycznie jak w innych akcesoriach firm trzecich wspierających standard MagSafe. W praktyce oznacza to wygodę oryginalnego Battery Packa (wy wiecie którego), ale w znacznie smuklejszej i ciekawszej formie.

Jeżeli sytuacja staje się krytyczna, wciąż możesz bez wahania sięgnąć po kabel. Wbudowany port USB-C obsługuje przewodowe szybkie ładowanie do 22,5 W. Co ważne, to magnetyczne akcesorium potrafi ładować dwa urządzenia równocześnie - jedno przewodowo, a drugie bezprzewodowo. Pracuje nawet jako ładowarka przelotowa, gdy samo pozostaje podpięte do gniazdka sieciowego.

Pełna kompatybilność i niezawodne zabezpieczenia

Powerbank Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W współpracuje z urządzeniami wyposażonymi w MagSafe lub Qi2 z magnesami - czyli iPhone'y, ostatnie Pixele czy OnePlus 15 zadziałają bez dodatkowych etui. A dzięki podwójnej kontroli temperatury NTC urządzenie ma zapobiegać przegrzewaniu, co ma spore znaczenie przy długotrwałym ładowaniu indukcyjnym.

Fakty: podpięcie tego powerbanku na 30 minut to realna różnica między paniką przy pięciu procentach baterii a spokojnym powrotem do domu. To nie jest rozwiązanie na długą metę, gdzie potrzebujesz na wyjeździe potroić długość pracy na baterii twojego iPhone’a.

Najlepsza alternatywa dla Apple MagSafe Battery Pack

Ten magnetyczny powerbank spełnia kluczowe kryteria, które od lat niezmiennie kojarzą się z Apple: minimalne wymiary, prostota użytkowania, wysoka jakość materiałów oraz przemyślane detale wykończenia.

Producent sam zaznacza, że ten sprzęt nie jest w żaden sposób autoryzowany, sponsorowany ani formalnie powiązany z marką Apple. Sami przeczytajcie:

Wizualizacja w celu demonstracji zgodności. Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W nie jest w żaden sposób autoryzowany, sponsorowany ani powiązany z Apple Inc. Apple i iPhone są zarejestrowanymi znakami towarowymi Apple Inc.

Szczerze, bez owijania w bawełnę: projekt ten od samego początku powstał z myślą o użytkownikach iPhone'ów. Biorąc pod uwagę fakt, że Apple pożegnał się oficjalnie ze swoim autorskim MagSafe Battery Packiem, to właśnie Xiaomi dostarcza dzisiaj bezprzewodową alternatywę, której najbardziej brakuje.

Oferuje szybkie ładowanie, miło leży w dłoni i prezentuje Apple'owski stosunek ceny do możliwości. Trudno nie nazwać go ostatecznie najlepszym powerbankiem, którego Apple nigdy nie wydał.

Oliwier Nytko 23.03.2026 07:03

