Urwali aż 1000 zł ceny z laptopa do gier ASUS z kartą GeForce RTX 50. Za tyle można grać

Gracze przyzwyczaili się już, że wszystko drożeje. Najpierw karty graficzne. Później RAM. Następnie SSD. Na całe szczęście na rynku wciąż można upolować niezłe okazje na nowoczesny sprzęt. Taki, który pozwoli uruchamiać wszystkie najnowsze produkcje, przez wiele następnych lat. W tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z promocją szczególną, bo oszczędzić można aż tysiąc złotych na mocnym laptopie do gier.

Co najlepsze, pod potężne cenowe cięcie nie trafił egzotyczny sprzęt nieznanej marki. Mówimy bowiem o gamingowym laptopie ASUS ROG, z nowoczesną kartą RTX 50 na pokładzie oraz 16-calowym panelem IPS 165 Hz. Wielu uczniów oraz studentów marzy o takim sprzęcie. Nic dziwnego, radzi sobie bowiem z każdą nową grą oraz wymagającymi programami.

ASUS ROG Strix G16 (2025) z kartą GeForce RTX 50 jest teraz tańszy aż o tysiąc złotych. To się nazywa cięcie

Dokładnie 990 złotych. Tyle wynosi pula rabatu w promocyjnej ofercie Media Expert. To rekordowo niska cena, dzięki czemu laptop RTX 50 kupimy za 4999 zł. W tej kwocie to naprawdę korzystny zakup. ASUS nieustannie pozostaje jednym z najsolidniejszych producentów na rynku. Czy to w obszarze sprzętów do gier, czy zastosowań biurowych.

Z perspektywy gracza kluczowe jest to, że zyskuje mobilną kartę GeForce RTX 5050, stanowiącą serce laptopa. To najnowsza generacja GPU Nvidia, umożliwiająca korzystanie z pakietu narzędzi DLSS 4.5. W tym nowego, niezwykle wydajnego generatora klatek oraz dopracowanej Super Rozdzielczości. Obie te technologie świetnie uzupełniają kartę RTX 5050, pozwalając cieszyć się nowymi grami AAA w zadowalającej płynności.

Aby zaoferować atrakcyjną cenę, producenci muszą iść na skróty oraz kompromisy. Na szczęście te nie dosięgnęły ekranu. W laptopie ASUS ROG Strix G16 (2025) zainstalowano 16-calowy panel IPS 1920 na 1200 pikseli (FHD), z moimi ulubionymi proporcjami 16:10. Dzięki nim gracz widzi więcej w pionie, co świetnie wykorzystują np. gry strategiczne. Dlaczego nie QHD albo 4K? W duecie z RTX 5050 byłby to overkill. ASUS dobrze dopasował komponenty. Z kolei aż 165 Hz odświeżania to wartość, którą docenią fani sieciówek takich jak Overwatch czy CS2.

Laptop pozytywnie zaskakuje dodatkami. Obudowa jest częściowo metalowa i wytrzymała. Nie ma mowy o skrzypieniu. Kamerka HD przyda się studentom oraz podczas pracy na home office. Intel Core Ultra 7-255HX to solidny procesor w tej cenie, z kolei możliwość łatwej rozbudowy RAM oraz SSD znacząco wydłuża żywotność sprzętu. Będąc w biurze, możesz awaryjnie ładować laptop przez USB-C, z mocą aż 100W. Wspominałem o porcie Ethernet 2,5 Gb? Jest więc naprawdę nieźle.

ASUS ROG Strix G16 (2025) - specyfikacja z skrócie:

CPU: Intel Core Ultra 7-255HX

GPU: GeForce RTX 5050 + Intel Graphics

RAM: 16GB, DDR5, 5600MHz

SSD: 1000GB PCIe NVMe 4.0

Konsola zamiast laptopa do gier? PS5 Digital Slim z dwoma padami rozwiązuje problem ładowania

Może się wydawać, że zestaw PS5 z dwoma padami to oferta skrojona dla rodzin, aby wspólnie bawić się przed jednym ekranem. Doświadczeni gracze znają jednak prawdę: dwa kontrolery DualSense to absolutny zestaw obowiązkowy, bo rozwiązuje kwestię rozładowanego akumulatora. Gdy jeden pad ląduje w stacji ładowania, wyjmujemy drugi i kontynuujemy rozgrywkę. Alternatywa, w postaci zabawy z padem na kablu, jest znacznie mniej wygodna.

Trzeba pamiętać, że PS5 Digital Slim to wersja konsoli bez napędu optycznego. Co za tym idzie, urządzenie nie potrafi czytać gier z płyt. Zamiast tego uruchamia cyfrowe kopie bezpośrednio z SSD, kupowane i pobierane przez Internet. Takie rozwiązanie jest wygodniejsze, ale uniemożliwia późniejszą odsprzedaż. Użytkownik może jednak kupić oficjalny czytnik płyt Sony, a następnie zamontować go pod obudową konsoli. Proces jest dziecinnie prosty i zajmuje raptem kilka minut.

Rekordowa przecena na duży, bestsellerowy głośnik Bluetooth, który lubi pływać

Obecnie można upolować Soundcore Boom 2 za zaledwie 369 zł. Ten model to absolutny hit wśród sporych głośników bezprzewodowych i wcale mnie to nie zaskakuje. Marka od dawna słynie z doskonałego stosunku ceny do oferowanych możliwości, a Boom 2 to wyjątkowo udany i uniwersalny sprzęt. Świadczy o tym na przykład morze pięciu gwiazdek w sklepowych agregatorach ocen, od zadowolonych użytkowników.

Co sprawiło, że kupujący tak go polubili? Przede wszystkim basowe brzmienie, które idealnie zgrywa się z muzyką elektroniczną, popową i taneczną. Wbudowane podświetlenie podkręci klimat podczas wieczornego grilla, a pojemna bateria pozwala nawet na 24 godziny grania (przy średniej głośności). Nie ma więc ryzyka, że sprzęt zamilknie w środku imprezy. W sezonie letnim potężnym atutem staje się pełna wodoodporność urządzenia. Aż się prosi, żeby zabrać go na rybki albo kameralną imprezę na dzikiej plaży. Praktyczne dodatki stanowią wygodna rączka do przenoszenia oraz funkcja powerbanka.

Robot do mycia okien SETTI+ WC700 nie był tańszy i długo nie będzie

Roboty do mycia okien to rozwiązanie, które doceniają zwłaszcza posiadacze wielkich balkonów, domów jednorodzinnych oraz kabin prysznicowych ze szklanymi ścianami. Na przestrzeni ostatnich kilku lat technologia tego segmentu widocznie ewoluowała, z kolei same roboty stały się tańsze, bezpieczniejsze i prostsze w obsłudze. SETTI+ WC700 jest tego najlepszym przykładem.

W aktualnej promocji SETTI+ WC700 można nabyć za nieco ponad tysiąc złotych. W tym budżecie robot oferuje solidny stosunek ceny do możliwości. Maszyna rozpoznaje ramy i krawędzie, posiada awaryjne zasilanie, podtrzymujące sprzęt na szybie do 25 minut, asekuracyjnie zwiększa moc ssania podczas zjazdów, natryskuje wodę z dwóch kierunków, myje powierzchnie w 10 różnych trybach oraz korzysta z 5-metrowej liny bezpieczeństwa. Do tego wyszoruje również płytki na podłodze.

Taki zestaw jest idealny na początek przygody z saturatorem. Do tego bardzo opłacalny

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z domowymi bąbelkami, nowa promocja to strzał w dziesiątkę. Za rozsądne 249 zł zgarniamy saturator SodaStream Terra, nabój CO2 oraz solidny zapas aż trzech butelek na start (dwie duże i jedna mniejsza, idealna na siłownię lub do auta). Taki zestaw opłaca się znacznie bardziej niż późniejsze polowanie na pojedyncze butelki. Nałożona na nie marża jest bowiem naprawdę spora.

Dlaczego akurat trzy sztuki to podstawa? Pojedyncza butelka szybko ląduje w zmywarce, a przez specyficzny gwint urządzenia nie da się jej zastąpić zwykłym domowym naczyniem. Trzy sztuki zapewniają idealną rotację na linii zmywarka-saturator-lodówka, co jest o tyle ważne, że mocno schłodzona woda o wiele lepiej przyjmuje gaz i zyskuje na smaku. Ponadto możemy od razu przygotować kilka różnych napojów, bazując na zaskakująco szerokiej ofercie syropów.

Szymon Radzewicz 25.03.2026 16:22

Lokowanie produktu : Media Expert

