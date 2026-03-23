COBBO Q6 - test i recenzja. Czy to najlepszy robot do mycia okien bez smug?

Ładowanie...

Jest na rynku produkt (polskiej marki w dodatku), który obiecuje wysoką skuteczność mycia okien bez smug. Regularnie pojawia się w zestawieniach najlepszych robotów do mycia okien. Moje zainteresowanie podbił fakt, że według danych z serwisów sprzedażowych takich jak Allegro czy Ceneo aktualnie to jeden z najlepiej ocenianych robotów do mycia okien ze średnią powyżej 4,74/5.

Sprawdziłem więc, czy COBBO Q6 faktycznie jest w stanie wyczyścić bardzo zanieczyszczone szyby na mokro z efektem bez smug, w jakie technologie jest wyposażony i skąd to ogólne zadowolenie użytkowników. Obiecuję: w recenzji robota do mycia okien będę drobiazgowy.

Test robota do mycia okien COBBO Q6 – naprawdę mocno zabrudzone okno

Każdy to zna. Kurz, sadza, osad z deszczu, tłuste naloty – wszystko razem tworzy na szkle matową warstwę, która ogranicza dostęp światła i (jak mówi moja żona) odbiera wnętrzu blask. To nie są zabrudzenia „do odświeżenia”, tylko do gruntownego szorowania na mokro. A z doświadczenia wiem, że w tym momencie większość automatycznych myjek okiennych po prostu zawodzi, bo są przeznaczone do lekkich zabrudzeń.

Dlaczego?

Podczas czyszczenia bardzo brudnych okien (np. po zimie) zwiększona ilość płynu jest niezbędna, żeby rozpuścić zanieczyszczenia (logiczne). Niestety to sprawia, że kwadratowe roboty tracą przyczepność przy mokrej nakładce. Która przecież w takiej sytuacji jest obowiązkowa.

I zaczynają się problemy: nierówny tor jazdy, zacieki, niedomyte krawędzie, konieczność ręcznych poprawek, ogólny bałagan, frustracja.

Z kwadratowym robotem do mycia okien COBBO Q6 ma być inaczej.

Jak można przeczytać na cobbo.pl, producent wyposażył go w pakiet technologii m.in. odpowiedzialnych za skuteczne czyszczenie na mokro, jednoczesne mycie i polerowanie, regulację siły ssącej, domywanie uszczelki oraz bocznej krawędzi ramy. Większość konkurencyjnych urządzeń ich nie ma, a to właśnie one zupełnie zmieniają zasady gry.

Całość dobrze prezentuje się na papierze, ale jak jest w rzeczywistości?

Wykonanie robota do mycia okien COBBO Q6 – wygląd ma znaczenie?

Dla mnie ma. Lubię, gdy technologia idzie w parze z estetyką. Już na pierwszy rzut oka widać, że to przemyślany produkt z górnej półki.

Minimalistyczny design, spójna kolorystyka, dopracowane detale i staranne wykończenie sprawiają, że całość robi wrażenie. Wysoką jakość nie tylko widać, ale też czuć pod ręką. Materiały, z których robot jest wykonany, są solidne, przyjemne w dotyku. Jak perfekcyjna tapicerka w samochodzie marki premium prosto z salonu.

Ten model wyróżnia się też elegancką walizką transportową, która jest w zestawie. To kolejny dowód, że marka kompleksowo podchodzi nie tylko do użytkowania i bezpieczeństwa sprzętu, ale też ma na względzie wygodę użytkownika.

Szanuję to.

COBBO Q6 – opinia po teście praktycznym

Pierwszy kontakt i już zapunktował.

Uruchomienie robota do mycia okien COBBO Q6 nie wymagało ode mnie długiego i skomplikowanego rytuału przygotowań.

Jego obsługa jest prosta i intuicyjna. Tym bardziej, że do urządzenia jest dołączona instrukcja obsługi umożliwiająca szybki start. Plus za prosty, zrozumiały język i omówienie krok po kroku każdego etapu. To pozwala na przygotowanie robota do pracy w taki sposób, żeby mógł działać efektywnie od pierwszej chwili.

COBBO Q6 ma nawet założoną ściereczkę i 9 sztuk w rezerwie. Dosłownie jak zapasowa opona w aucie: zawsze gotowa, by zapewnić płynność działania.

Warto wspomnieć, że w pakiecie 10 dwustronnych mopów jest 5 sztuk ściereczek o klasycznym kształcie oraz 5 sztuk specjalnych nakładek (Edge Plus™), które pozwalają na skuteczne mycie przy krawędziach, uszczelek, a nawet wewnętrznej części ramy.

Jest jeszcze jeden bonus.

Do zamówienia był dołączony numer do indywidualnego opiekuna w razie, gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania o sprzęt.

Szczerze? Do tej pory nie spotkałem się z takim podejściem do klienta, więc ta niestandardowa opcja również jest godna pochwały. Szczególnie, że to wsparcie w języku polskim.

Wielki test robota do mycia okien COBBO Q6 – hit czy marketingowa ściema?

Na pierwszy ogień w doprowadzaniu do ładu okien w moim domu po kilkumiesięcznej przerwie wybrałem okna tarasowe. Ze względu na duży rozmiar i (nie ma się czym chwalić) stopień zabrudzenia. Z nimi zawsze jest najwięcej zachodu, bo drabina, wiadro i te sprawy…

Wlałem więc płyn do zbiorniczka, przyłożyłem robota do powierzchni, włączyłem jednym kliknięciem i… tyle. Przyssał się do szyby i zaczął robić swoje.

Konkretnie: jak działa robot do mycia okien COBBO Q6

Z zainteresowaniem obserwowałem, co zrobi COBBO Q6, gdy oddałem mu jedno z zaniedbanych po zimie przeszkleń. Bez wstępnego ręcznego mycia. Bez „pomocy na start”. Tylko robot i brudna szyba.

Bardzo zaciekawiło mnie to, że robot nie obniżył toru jazdy ani o milimetr przy bardzo mokrych ściereczkach. A mam porównanie z innymi urządzeniami tego typu, które testowałem i niestety wiem, jak zachowują się w takiej sytuacji. Q6 poruszał się miarowym tempem i zachowywał stabilność pracy nawet przy zwiększonej ilości detergentu.

Co w tym przypadku zrobiło taką różnicę? Według informacji na stronieproducenta to zasługa specjalnie zaprojektowanych gąsienic napędowych, Double Anti-Slip Rubber System™ (niech żyje innowacyjne nazewnictwo) i autorskich nakładek NanoTex CR™ oraz Edge Plus™. Więcej o nich później.

Sposób na idealnie gładką taflę?

Już po pierwszym przejeździe COBBO Q6 widać było różnicę. Nie tylko to, że brud znika, ale że powierzchnia od razu staje się gładka i lśniąca.

Proces czyszczenia i finalnego polerowania był realizowany w jednym cyklu roboczym. Patrzyłem, jak robot sunie po szybie i zostawia za sobą czystą, jednolitą taflę. Bez charakterystycznych smug, które w innych urządzeniach pojawiają się, gdy trzeba użyć więcej płynu. Nie ma tu momentu, w którym myślisz: „okej, umyte, ale teraz i tak trzeba to dopracować ręcznie”.

Nie, nie musiałem latać ze szmatką.

Zazwyczaj inne roboty traktują polerowanie jako coś opcjonalnego, zostawiają je użytkownikowi albo konieczne jest dwukrotne uruchomienie myjki. W COBBO Q6 jest to część jednego, ciągłego procesu. Przy brudnych oknach robi to kolosalną różnicę, bo odpowiada za czyszczenie z efektem bez smug i oszczędność czasu.

Coś, co było dotąd dwiema osobnymi czynnościami – myciem i polerowaniem – teraz dzieje się w jednym, płynnie wykonanym ruchu. To efekt zsynchronizowanej pracy systemu spryskiwania i konstrukcji dwustrefowej nakładki, dzięki którym jej dolna część jest nawilżana, by umyć powierzchnię, a górna pozostaje sucha, by wypolerować szybę na błysk.

Domywanie uszczelek? Nawet tego nie musiałem robić…

W związku z tym, że realizowałem test, sokolim okiem śledziłem aktywność urządzenia. Ciekawiło mnie, jak robot zachowa się przy dolnej ramie, czyli tam, gdzie zawsze zbiera się najwięcej brudu. Zwykle to właśnie to miejsce zdradza, czy okno było myte myjką, czy ręcznie.

W większości konkurencyjnych modeli uszczelki są pomijane albo traktowane symbolicznie. Efekt wtedy jest taki, że szyba wygląda dobrze tylko na środku.

A tutaj?

Zdziwienie ponownie uniosło moje brwi. Nie miałem czego poprawiać.

Robot COBBO Q6 umył szybę, uszczelkę, a nawet boczną krawędź ramy. Brud, który normalnie trzeba „wydłubać” palcem, szczoteczką albo szmatką, po prostu zniknął. Patrzyłem na to z lekkim niedowierzaniem, bo w tej kategorii urządzeń to rzadkość. Żeby nie napisać ewenement.

Całe przeszklenie prezentowało się jak po porządnym, ręcznym myciu. I to bez klęczenia na podłodze w niewygodnej pozycji.

Najlepszy robot do mycia okien – czy COBBO Q6 nim jest?

Ktoś dokładnie przemyślał temat. Systemy zastosowane w COBBO są jak naczynia połączone w jednym urządzeniu. Właśnie dlatego praca robota do mycia okien COBBO Q6 przebiega dokładnie w takiej kolejności, w taki sposób i z takim efektem, jak zrobiłby to ręcznie profesjonalista.

Czyli:

Specjalnie zaprojektowane gąsienice napędowe (Double Anti-Slip Rubber System™) odpowiadają za pewną przyczepność nawet przy mocno nawilżonych ściereczkach .

. Kształt nakładek (Edge Plus™ i NanoTex CR™) wpływa na kompleksowość urządzenia, bo pozwala nie tylko na czyszczenie przeszklenia, ale też na dojazd do rogów, do ramy i domycie uszczelek .

. Funkcja równoczesnego mycia i polerowania przekłada się na efekt lśniącej tafli .

. Z kolei regulacja siły ssania odpowiada za optymalny docisk, eliminację smug i za bezpieczną pracę robota.

Czy w najlepszych robotach do mycia okien regulacja siły ssącej jest ważna?

Zagłębiłem temat w branżowych publikacjach. Okazuje się, że rynkowym standardem w tej kategorii produktów jest stała wartość tego parametru.

Natomiast optymalna siła ssąca dla robotów okiennych to około 3000 Pa. Dlaczego? Wyższy wynik oznacza mocniejszy docisk (nie jest potrzebny ciągle) części gumowych do szyby, który kończy się powstawaniem smug po bieżniku kół napędowych. I właśnie dlatego zastosowano tu barometr do stałego monitorowania i regulacji ciśnienia (Barometr Q6).

Dzięki temu robot do mycia okien COBBO Q6 może bezpiecznie pracować na mokrej szybie – bez odrywania się, bez „pływania” po powierzchni i bez kompromisów w jakości mycia.

Mycie brudnych okien od zewnątrz – kolejny egzamin dla robota okiennego

O ile w domu warunki są optymalne, o tyle na otwartej przestrzeni mało kiedy jest idealnie.

Nikt o tym głośno nie mówi, ale pogoda ma wpływ na pracę automatycznej myjki. Wystarczy podmuch, który porwie płyn i cały wysiłek idzie na marne. Albo trzeba puszczać sprzęt jeszcze raz, albo poprawiać wszystko ręcznie.

Wygląda na to, że w COBBO Q6 producent i tę zmienną wziął pod uwagę. Na oficjalnym sklepie jest informacja, że robot jest wyposażony w mechanizm odpowiedzialny za dokładną dystrybucję płynu w obrębie strefy czyszczenia bez względu na warunki atmosferyczne. Fachowo nazywa się Anti-Wind Spray System™. To właśnie on odpowiada za to, że detergent trafia do celu, a nie rozpływa się w powietrzu. Robot pracuje więc stale na odpowiednim nawilżeniu.

Czy trafił? Tak, za każdym razem, a z premedytacją testowałem go w dzień, kiedy wiatr był odczuwalny. Napiszę nawet więcej. Dzięki temu, że robot wykonał dokładny pomiar powierzchni, spryskał tylko szybę, czyli rzeczywisty obszar roboczy.

Wnioski są dwa: z COBBO Q6 nie musisz już czekać na idealną pogodę, żeby umyć okna i oszczędzasz, bo nie marnujesz płynu.

To ta chwila, gdy życie staje się piękniejsze

Nastąpiła szybko, bo po zakończeniu cyklu mycia pierwszego z podwójnych okien tarasowych. Różnica była widoczna od razu. Odniosłem wrażenie, jakby ktoś usunął z jednej tafli cienką, matową folię.

Przez umytą szybę światło wpadało swobodnie, a wnętrze rozjaśniało. Nie spodziewałem się, że sprawi mi to przyjemność. Ba! Że w ogóle zwrócę na ten fakt uwagę... Szyba była chłodna w dotyku, gładka i lśniąca niczym ekran po zdjęciu ochronnej warstwy. Nówka sztuka. Bez skazy.

W porównaniu do drugiej, jeszcze nieumytej powierzchni, kontrast był widoczny gołym okiem.

I to wszystko bez mojego wysiłku? No, kolego, witaj w nowym domu!

Mycie szyb bez stania nad robotem – z COBBO Q6 się da!

Jak? To robot do mycia okien z aplikacją mobilną Tuya Smart. Nie jest tylko dodatkiem, ale realnym centrum sterowania. Dzięki niej można m.in. wybrać częstotliwość spryskiwania czy tryb pracy. Jej ogromnym plusem jest też to, że w czasie rzeczywistym wysyła powiadomienia, które informują o aktywności robota. A więc nie musisz stale go doglądać. Na spokojnie możesz pić kawę na tarasie.

W praktyce oznacza to, że COBBO Q6 to kompletny robot do mycia, bo zastępuje kilka narzędzi naraz: spryskiwacz, ściągaczkę, ściereczki, drabinę, ręcznik papierowy, wiadro. Cały proces mycia szyb zamyka się w jednym produkcie.

Jaki robot do mycia okien kupić? Wielozadaniowy

Podczas testu COBBO Q6 nie tylko zmierzył się z oknami różnej wielkości. Producent obiecuje, że robot zadba też o inne płaskie powierzchnie w domu.

Zweryfikowałem to na dużym podświetlanym lustrze w łazience i przeszklonej kabinie prysznicowej.

Przyznaję, gdy robot dojeżdżał do krawędzi szklanej ścianki, tętno mi przyspieszyło. Byłem gotowy, żeby go łapać. Ale on do niej dotarł, wyczyścił przeszklenie i zawrócił. I tak przejazd po przejeździe. Aż do zakończenia pracy.

Za ten stan rzeczy odpowiadają inteligentne systemy, specjalne czujniki i dedykowany „tryb mycia krawędzi”. To dzięki nim możliwe jest usunięcie uporczywych zabrudzeń z obwodu mytej powierzchni, co często umyka standardowym cyklom czyszczenia w zwykłych myjkach.

Kiedy sobie pomyślę, że już nie muszę ręcznie pucować zacieków po mydle i wodzie… Czuję ulgę.

Gramy w otwarte karty - pora na minusy

Linka bezpieczeństwa

Czy robot do mycia okien spadnie? To urządzenie jest wyposażone w długą linkę bezpieczeństwa, której nie da się odczepić. Najwygodniej po prostu zamocować ją do stabilnego elementu przed rozpoczęciem pracy. Linka pełni funkcję zabezpieczenia robota na wypadek nagłej utraty zasilania. W niektórych domach lub mieszkaniach możliwość jej wygodnego zawieszenia może być ograniczona. W praktyce zabezpieczenie to jest przydatne podczas mycia dużych przeszkleń lub okien na wysokości. Natomiast COBBO Q6 ma wbudowany UPS, czyli moduł podtrzymania zasilania, który pozwala utrzymać robota na szybie nawet do 25 minut po zaniku prądu. Dopiero po upływie tego czasu zabezpieczenie linką ma zastosowanie.

Hałas podczas pracy

Ogólnie rzecz biorąc, ta kategoria produktowa jest stosunkowo głośna. Natomiast robot okienny COBBO Q6 z parametrem ≤ 62 dB spokojnie można zaliczyć do zdecydowanie cichszych egzemplarzy. Jeżeli miałbym posłużyć się przykładem, to najlepiej poziom głośności jego pracy można porównać do normalnej rozmowy w pomieszczeniu.

Z mojej perspektywy czyste okna bez praktycznie żadnego wysiłku to wystarczający argument, który zbija ewentualne minusy związane z robotem. Ale należy o nich napisać.

Od tej chwili przestałem śmiać się z robota do mycia okien

To właśnie jest moment, w którym trzeba uderzyć się w pierś i przyznać, że „efekt lśniących szyb bez smug” w tym przypadku nie jest tylko hasłem reklamowym. A co ciekawe, patrząc na to, jak działa i do jakiej klasy sprzętu aspiruje, COBBO Q6 jest wyraźnie tańszy, niż można by się spodziewać.

I to szanuję.

To miał być tylko test robota do mycia okien

Zamawiając COBBO Q6 cel był jeden: przetestować najlepiej oceniany robot do mycia okien bez smug, a potem po prostu go zwrócić.

Życie napisało inny scenariusz. Bo okazało się, że temat mycia okien przestał być problemem (nawet tych wielkich przeszkleń tarasowych zabrudzonych po zimie). Stał się czymś, co można po prostu zrealizować przy okazji popijając kawę. I właśnie tu COBBO Q6 wygrywa najbardziej. Nie tylko technologią i dokładnością, ale tym, że realnie eliminuje jedną z najbardziej nielubianych domowych czynności.

Teraz rozumiem, dlaczego marka COBBO Robotics zyskała tytuł lidera sprzedaży w kategorii robotów okiennych, skąd ten dobry PR i czemu według opinii użytkowników to najlepszy robot do mycia okien w Polsce.

Z tą stratą trzeba się pogodzić…

Żegnaj, chaosie związany z ręcznym myciem okien. Żegnajcie mokre pomarszczone dłonie. Żegnajcie zacieki na parapetach, kałuże pod wiaderkiem, zużyte ręczniki papierowe i ciężka drabina, którą musiałem przynosić, przestawiać i wynosić.

Nie będę za wami tęsknił.

Czy robot do mycia okien jest wart zakupu?

Nie. Jeżeli regularne mycie okien odpręża Cię lub po prostu masz czas i lubisz to robić, ten sprzęt okaże się zbędny.Natomiast, jeśli chcesz zmniejszyć liczbę żmudnych i czasochłonnych obowiązków, masz dużo okien lub wysokie przeszklenia, albo po prostu chcesz mieć więcej wolnego – to idealne rozwiązanie.

Szczególnie, że marka daje możliwość darmowego testu robota do mycia okien przez 14 dni we własnym domu. A więc tak naprawdę nie ma żadnego ryzyka, można tylko zyskać.

Dla mnie COBBO Q6 to jedno z urządzeń, których odkrycie podsumowuję krótkim pytaniem: „dlaczego tak późno?”. Wracanie do ręcznego mycia (nawet bardzo brudnych) szyb nie ma już sensu.

Spiders Web 23.03.2026 13:00

Lokowanie produktu : Gastronomic Global Import

Ładowanie...