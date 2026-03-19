Nie musisz szukać sklepu papierniczego. Super nowość od Allegro
Allegro wystartowało z nową, niezwykle praktyczną usługą o nazwie Allegro Pack. To dedykowany sklep z opakowaniami, w którym znajdziemy kartony oraz wszelkie materiały niezbędne do bezpiecznej wysyłki paczek. Dzięki temu nie musisz już szukać ich na poczcie czy w sklepach papierniczych.
Wysłanie przesyłek wymaga oczywiście solidnego przygotowania. Każdy, kto regularnie nadaje paczki rodzinie i znajomym, wie, że warto mieć pod ręką zapas kartonów, taśm czy wypełniaczy. Allegro ułatwia tę kwestię - teraz profesjonalne opakowania zamówisz bezpośrednio w oficjalnym sklepie uwielbianej platformy zakupowej Polaków.
Allegro Pack - startuje sklep z tanimi kartonami i materiałami wysyłkowymi
Zgodnie z oczekiwaniami, nowy sklep jest dostępny bezpośrednio na platformie Allegro pod nazwą Allegro_pack. Jego głównym założeniem jest umożliwienie błyskawicznego zamawiania materiałów eksploatacyjnych przez internet - z dostawą kurierem, do punktu odbioru lub automatu paczkowego.
Sklep oferuje kartony i niezbędne akcesoria w cenach pozbawionych dodatkowych kosztów operacyjnych i marży Allegro. Produkty są dzięki temu przystępne cenowo - najtańszy zestaw 10 kartonów kosztuje zaledwie 4,24 zł. Większe opakowania również są atrakcyjne cenowo, a w ofercie znajdziemy co najmniej kilka różnych rozmiarów: od pudełek XS po XL, a także papierowe torby w formatach od S do XL.
Co istotne, rozwiązania Allegro Pack są w pełni zgodne z nowym Standardem Pakowania Allegro (SPA). To zbiór zasad i dobrych praktyk opracowanych we współpracy ze sprzedawcami i firmami logistycznymi. Ich celem jest podniesienie jakości dostaw oraz, co najważniejsze, zminimalizowanie ryzyka uszkodzeń w transporcie.
Unboxing, który cieszy oko i dłonie
Wprowadzony standard kładzie duży nacisk na jeszcze jeden aspekt: łatwość otwierania przesyłki. Moment odbioru paczki i jej rozpakowania, czyli tzw. unboxingu, ma być bardziej satysfakcjonujący i komfortowy. To znacznie ważniejszy element zakupów, niż mogłoby się wydawać. Giganci technologiczni, tacy jak np. Apple, inwestują ogromne środki, aby proces wyjmowania urządzenia z pudełka budził w klientach pozytywne emocje.
Tanie zakupy i mniej sytuacji uszkodzeń przesyłek
Wysyłka kurierem bywa ryzykowna - zdarza się, że podczas transportu zawartość ulega uszkodzeniu. Prawda jest jednak taka, że większości tych sytuacji można uniknąć już na etapie wyboru odpowiedniego opakowania. Allegro Pack oferuje wielowarstwowe kartony o wysokiej gramaturze, które skutecznie chronią towar, pozostając przy tym niedrogim rozwiązaniem. W ofercie znajdziemy także ekologiczne, papierowe wypełniacze z recyklingu.
Decydując się na zakupy w Allegro Pack, możemy liczyć na większe bezpieczeństwo i pewność, że przesyłki dotrą do celu w nienaruszonym stanie, a sam moment ich otwierania będzie dla odbiorcy czystą przyjemnością.
Obrazek główny: daily_creativity / Shutterstock.com