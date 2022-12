Anja Rubik mówi, że zwyciężczyni "Top model" nie bardzo nadaje się na modelkę. I ma rację

Jednak warto pamiętać, że "Top Model" nigdy nie był i nie będzie programem stricte modowym, gdzie bohaterowie mają szansę przebić się na wybiegi światowych czy niekiedy polskich projektantów. To jednak telewizyjne show, gdzie często można na antenie zobaczyć kłótnie, dramy czy osobiste historie uczestników. Nie ujmując oczywiście niczego bohaterkom czy bohaterom, bo często w "Top Model" biorą udział osoby, mające odpowiednie warunki fizyczne, to jednak wiele z nich po programie po prostu zostaje infuencerami czy prowadzącymi rozmaite programy. Mogą się przebić do świata show-biznesu, ale do tego, gdzie jest tzw. "high fashion" już jest dużo trudniej. Konkurencja w tym świecie wszak jest ogromna. Więc nie ma co pomstować na Anję, gdyż oceniła Klaudię z perspektywy wielu lat spędzonych w wymagającym świecie mody i może właśnie dlatego tak chłodno oceniła jej wygraną.