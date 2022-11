Niewykluczone jednak, ze stare urazy nie rdzewieją, a i może w niedawnym zachowaniu Chojnackiego można dostrzec nutkę zazdrości. Kompozytor po wielkim sukcesie płyty "Sax & Sex" próbował dalej szczęścia w muzyce i tworzeniu kolejnych płyt na polskim rynku muzycznym, lecz bez powodzenia. Wyjechał za granicę, ale i tam długo nie zagrzał miejsca, gdyż trafił na nieuczciwych ludzi z branży muzycznej, którzy go oszukali i "oskubali z pieniędzy". Kilka lat temu wrócił do kraju, by ponownie zając się muzyką. Powołał nawet zespół Wieko, jednak wydana przez grupę płyta nie odniosła dużego sukcesu. Chojnacki postanowił więc działać solo. Miał co prawda zaplanowaną trasę koncertową, jednak nie doszła ona do skutku ze względu na pandemię koronawirusa. Chojnacki wciąż nie poddaje się i wierzy, że przed nim jeszcze dużo do zrobienia w muzyce.