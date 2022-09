Jest wyrok w sprawie Gimpera. Znanego youtubera oskarżono o stalking

O co poszło? W 2015 roku na festiwalu Youcon, gdzie fani mogli spotkać popularnych youtuberów, odbył się panel dyskusyjny z udziałem m.in. wspomnianych influencerów. W pewnym momencie w rozmowie zaczął przeszkadzać pewien chłopiec - nieustannie się wtrącał i nie chciał dopuścić innych do głosu. Dzieciak błyskawicznie stał się obiektem internetowych drwin i dowcipów. Nazywano go "Grubym z Youconu".



Fani Gimpera stworzyli mnóstwo przeróbek filmów z chłopcem - parodie, memy, w końcu również gry, które youtuber osobiście testował. Celem jednej z nich było zabicie "Grubego". Gdy Ator stanął w obronie chłopca, wnet sam stał się celem - w kolejnych "produkcjach" to jego śmierć była celem misji. Youtuber miał doświadczać nękania - zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym. Twierdził, że jest zaczepiany i opluwany, skarżył się też, że przez Gimpera miewa myśli samobójcze. W końcu sprawa trafiła do sądu.



W wyjaśnieniach do wyroku uniewinniającego sędzia wspomniała też, że odwołania do pokrzywdzonego występują tylko w kilku filmach Gimpera, a odczytywanie poszczególnych fragmentów jako rzekomych sugestii przemocy fizycznej to nadinterpretacja. Co więcej, jej zdaniem filmy miały charakter prześmiewczy.



Tymczasem w październiku 2021 roku Woźniak wygrał sprawę z Działowym - ta toczyła się o naruszanie dóbr osobistych. Wówczas sąd nakazał Gimperowi przeprosiny w materiale wideo i prasie, wypłacenie zadośćuczynienia oraz usunięcie kilku filmów z kanału. Oba wyroki - ten z 2021 roku i z września 2022 - są nieprawomocne.