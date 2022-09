Przestańcie go wskrzeszać! Wcale nie cieszę się na powrót Jackmana do roli Wolverine'a

Przy całym szacunku dla Jackmana, którego w tej roli naprawdę lubiłem - wystarczy. Jego Wolverine dostał na zakończenie fenomenalny film Jamesa Mangolda, który zadbał o piękny, poruszający finał dla tej postaci. Powrót do tego wcielenia herosa uznaję za żerowanie na nostalgii, które na domiar złego redukuje cały ten skrupulatnie budowany dramatyzm "Logana" z 2017 roku. Co więcej: jestem przekonany, że ten zabieg utrudni przejęcie schedy przez nowego aktora - następca będzie miał poważny problem w przebiciu się do zbiorowej świadomości, skoro Jackman pozostanie twarzą Rosomaka w trzeciej dekadzie z rzędu!



Hugh Jackman zagrał swoje i godnie pożegnał się z postacią. Poirytowany rosnącą indolencją kreatywną twórców i powrotem znanych twarzy w kolejnych, kolejnych i kolejnych superprodukcjach, marzę o odważniejszych rozwiązaniach fabularnych, świeżym podejściu do gatunku i nowych pomysłach. Marzę o przestrzeni dla recastów i zupełnie nowych wersji znanych bohaterów. Utknęliśmy w dziwnym wirze, który z odświeżającej kultury remiksu staje się kulturą bezrefleksyjnego samogwałtu nad filmową nekromancją. I bardzo chciałbym, by ktoś ten wir nareszcie zatrzymał.



