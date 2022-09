Jeszcze nie odetchnęliśmy po podręczniku do HiT-u, a Czarnek już zapowiada nowy przedmiot

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie omówiono plany wprowadzenia do szkół przedmiotu "biznes i zarządzanie", który będzie miał za zadanie pomóc uczniom przyswoić te najbardziej praktyczne i przydatne w codziennym życiu elementy przedsiębiorczości.



I to jest, cóż, naprawdę dobra wiadomość. Jeśli kondycja przedmiotu o nazwie podstawy przedsiębiorczości nie zmieniła się od czasów, gdy sam chodziłem do liceum, to w jego ramach wciąż omawiane są zagadnienia w większości nieprzydatne w tak zwanym "dorosłym życiu" przeciętnego człowieka. Bardziej praktyczne podejście do tej sfery byłoby zatem wręcz pożądane.