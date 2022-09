Członkowie BTS coraz bliżej służby w wojsku. Fanki by się pochlastały, ale wciąż mogą temu zapobiec

Czy chłopaki z BTS będą mieli niedługo okazję zaśpiewać Przyjedź mamo na przysięgę? Według prawa Korei Południowej każdy zdatny do służby mężczyzna po 18 roku życia powinien pójść do wojska na 18-21 miesięcy. W 2020 roku w drodze wyjątku parlament umożliwił muzykom skupienie się na karierze do 30. roku życia (a tyle w grudniu skończy najstarszy członek formacji Jin). Konieczność wejścia w kamasze jest więc coraz bliżej. A przynajmniej byłaby, gdyby nie trwająca w przestrzeni publicznej dyskusja, czy muzycy z BTS nie powinni być w ogóle zwolnieni z tego obowiązku.



Minister obrony Korei Południowej Lee Jong-sup poinformował, że jego urzędnicy ustalą, czy nie warto byłoby przeprowadzić badania opinii publicznej na temat zwolnienia gwiazd k-popu ze służby wojskowej. Mieliby oni też zdecydować o wszystkich szczegółach dotyczących ewentualnej ankiety, czyli jakie pytania w niej padną i kto miałby udzielić na nie odpowiedzi. Reszta leżałaby już w gestii firmy zewnętrznej, aby wszystko było jak najbardziej transparentne.